  • Tamil News
  • Sports
  • இந்திய அணிக்கு அடிச்சது லக்... எகிறிய பரிசுத்தொகை... காரணம் டிரம்ப் - ஏன் தெரியுமா?

இந்திய அணிக்கு அடிச்சது லக்... எகிறிய பரிசுத்தொகை... காரணம் டிரம்ப் - ஏன் தெரியுமா?

Team India Prize Money: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரை வென்ற இந்திய அணிக்கு ஒரே நாளில் பரிசுத்தொகை உயர்ந்துள்ளது. இதன் முழு விவரத்தை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 9, 2026, 01:36 PM IST
  • இந்திய அணிக்கு 3 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பரிசுத்தொகை
  • நியூசிலாந்துக்கு 1.6 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பரிசு
  • இந்திய அணி 3வது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது.

இந்திய அணிக்கு அடிச்சது லக்... எகிறிய பரிசுத்தொகை... காரணம் டிரம்ப் - ஏன் தெரியுமா?

Team India Prize Money: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் (ICC T20 World Cup 2026) நிறைவடைந்துவிட்டது. பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கிய இத்தொடரில் 20 அணிகள் குரூப் சுற்றில் மோதின.

Add Zee News as a Preferred Source

20 அணிகளுடன் தொடங்கிய தொடர்

தொடர்ந்து, நமீபியா, நெதர்லாந்து, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஓமன், அயர்லாந்து, ஸ்காட்லாந்து, நேபாள், இத்தாலி, ஆப்கானிஸ்தான், கனடா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட 12 அணிகள் குரூப் சுற்றோடு வெளியேறின. மேற்கு இந்திய தீவுகள், இலங்கை, பாகிஸ்தான், ஜிம்பாப்வே அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றோடு வெளியேறின.

தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து அணிகள் அரையிறுதியில் தோற்ற நிலையில், நேற்று (மார்ச் 8) நடைபெற்ற இந்தியா - நியூசிலாந்து இறுதிப்போட்டியில், இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தை மீண்டும் தக்கவைத்தது. நியூசிலாந்து அணி இரண்டாவது முறையாக இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்து வெளியேறியது.

எந்தெந்த அணிக்கு எவ்வளவு பரிசு?

இந்நிலையில், ஐசிசி சார்பாக டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு, பரிசுத் தொகையாக 3 மில்லியன் அமெரிக்கா டாலர்கள் வழங்கப்பட்டது. 2வது இடம் பிடித்த நியூசிலாந்து அணிக்கு 1.6 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது. அதேபோல், அரையிறுதியில் வெளியேறிய தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிக்கு தலா 7,90,000 அமெரிக்க டாலர்கள் வழங்கப்பட்டது. சூப்பர் 8 சுற்றோடு வெளியேறிய 4 அணிகளுக்கு தலா 3,80,000 அமெரிக்க டாலர்களும், குரூப் சுற்றோடு வெளியேறிய 12 அணிகளுக்கு 2,50,000 அமெரிக்க டாலர்களும் வழங்கப்பட்டது.

இந்திய அணிக்கு கிடைத்த போனஸ்

அந்த வகையில், தற்போது இந்திய அணிக்கு ஜாக்பாட் அடித்துள்ளது எனலாம். அதாவது பரிசுத் தொகை அமெரிக்க டாலரில் வழங்கப்பட்ட நிலையில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு இன்று கடுமையாக சரிந்துள்ளது. நேற்று இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 91.9 ஆக இருந்த சூழலில், இன்று மதிப்பு 92.29 ஆக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. இந்திய அணிக்கு நேற்று 3 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் கிடைத்தது. இதன் நேற்றைய மதிப்பு ரூ.27.52 கோடியாகும். ஆனால் இன்று இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்தால், ரூ.17 லட்சம் கூடுதலாக கிடைக்கும். இதன்மூலம் ரூ.27.80 கோடி வரை இந்திய அணிக்கு பரிசுத் தொகை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தற்போது இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சிக்கு காரணம், இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான வணிக ஒப்பந்தம் இறுதியாவதில் ஏற்படும் தாமதம்தான். இன்று இந்தியாவின் இரண்டு பங்குசந்தைகளும் கடும் வீழ்ச்சியை கண்டன.

இந்திய அணியின் சாதனைகள்

இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக 2வது முறை கோப்பையை வென்றுள்ளது, டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இதுவே முதல்முறையாகும். தொடர்ந்து முதல் அணியாக 3வது முறை இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளது. மேலும், அதைப் போல், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை நடத்தும் அணி இதுவரை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதில்லை. அதையும் இந்திய அணி இம்முறை உடைத்திருக்கிறது.

கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை கைப்பற்றிய பிறகு, ஒன்றரை ஆண்டுகளாக நடந்த டி20ஐ தொடரை இந்திய அணி தோற்றதே இல்லை. சொந்த மண்ணிலும், அந்நிய மண்ணிலும் தொடர்ச்சியாக டி20ஐ தொடர்களை வென்றிருக்கிறது. ஏறத்தாழ 85% வெற்றி சதவீதத்தை இந்திய அணி பெற்றிருந்தது. இந்த ஆதிக்கத்தின் காரணமாகவே இந்திய அணி இத்தனை சாதனைகளையும் படைத்துள்ளது.   

மேலும் படிக்க | சஞ்சுவின் எழுச்சிக்கு... காரணம் இந்த சீனியர் வீரர் தான்... யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | தொடர் நாயகன் விருது! சாம்சன் சகாப்தம் ஆரம்பம்.. உலகக்கோப்பையை ஆக்கிரமித்த கேரள சிங்கம்

மேலும் படிக்க | நியூசிலாந்து அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... கோப்பையை கோட்டைவிட இதுதான் காரணம்!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

