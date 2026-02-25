ரிங்கு சிங் சென்னை வரவில்லை... இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் மேஜர் மாற்றம்!

IND vs ZIM, Team India Playing XI Prediction: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் (ICC T20 World Cup 2026 - Super 8) சூப்பர் 8 சுற்று போட்டி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த பிப். 20ஆம் தேதி குரூப் சுற்று நிறைவடைந்த நிலையில், பிப். 21ஆம் தேதி சூப்பர் 8 சுற்று நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் இருப் பிரிவுகள் உள்ளன. முதல் பிரிவில் இந்தியா, ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள், தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளும்; 2வது பிரிவில் பாகிஸ்தான், இலங்கை, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. 2வது பிரிவில் இங்கிலாந்து இரு வெற்றிகளை பெற்று, ஏறத்தாழ அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றுவிட்டது. இன்று நியூசிலாந்து - இலங்கை அணிகளுக்கு எதிரான போட்டி நடைபெற இருக்கிறது.
நாளை முக்கிய போட்டிகள்
முதல் பிரிவை பொருத்தவரை தென்னாப்பிரிக்காவும், மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியும் அதிக நெட் ரன்ரேட் உடன் ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இந்தியா, ஜிம்பாப்வே அணிகள் கடுமையான தோல்வியை சந்தித்தது. நாளை மதியம் 3 மணிக்கு தென்னாப்பிரிக்கா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகளும், இரவு 7 மணிக்கு இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணியும் மோதுகின்றன. இதில் தென்னாப்பிரிக்கா தோல்வியடைந்தால், இந்தியாவுக்கான அரையிறுதி வாய்ப்பு சரிந்துவிடும்.
அழுத்தத்தில் இந்திய அணி
இந்திய அணியின் நெட் ரன்ரேட் -3.800 ஆக உள்ளது. ஆனால், மேற்கு இந்திய தீவுகள் (+5.200), தென்னாப்பிரிக்கா (+3.800) அணிகள் பெரும் உயரத்தில் உள்ளன. இந்திய அணி அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றிபெறுவது மட்டுமின்றி, அதிக நெட் ரன்ரேட்டில் வெற்றிபெற வேண்டும். ஒரு தோல்வியை சந்தித்தால் கூட இந்திய அணிக்கு அரையிறுதி வாய்ப்பே இல்லாமல் போய்விடும். இதனால், இந்திய அணி அதன் காம்பினேஷனை சரிசெய்ய திட்டமிட்டு வருவதாக தெரிகிறது.
இந்திய அணிக்கு தலைவலி
இந்திய அணியை பொருத்தவரை நம்பர் 8 வரை பேட்டர்கள், ஒரு பிரீமியம் ஸ்பின்னர், 2 பிரீமியம் வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் என்பதே சரியான காம்பினேஷனாக உள்ளது. இதில் பௌலிங் ஆப்ஷன் 6 பேர் இருக்கிறார்கள். ஆனால், 8 பேட்டர்களில் 6 பேர் இடதுகை பேட்டர்கள் ஆவர். இது இந்திய அணிக்கு தலைவலியை கொடுக்கிறது. எனவே, டாப் ஆர்டரில் ஒரு வலதுகை வீரரை கொண்டுவரும் முனைப்பில் சூர்யகுமார் - கம்பீர் ஜோடி விவாதித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
சஞ்சு, அக்சர் பட்டேல்...
அந்த வகையில், திலக் வர்மாவுக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன் அணிக்குள் கொண்டுவரப்பட்டு, சஞ்சு - அபிஷேக் ஜோடி ஓபனிங்கில் களமிறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நியூசிலாந்து தொடரை போன்று இஷான் கிஷன் நம்பர் 3இல் களமிறக்க திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல், வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதில் மீண்டும் துணை கேப்டன் அக்சர் பட்டேல் களமிறக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ரிங்கு சிங் சென்னை வரவில்லை
இந்தச் சூழலில், ரிங்கு சிங் தனிப்பட்ட முறையில் அவசரம் காரணமாக அவர் சொந்த ஊர் திரும்பியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. சென்னையில் நடைபெற்று வரும் இந்திய அணியின் வலைப் பயிற்சியில் ரிங்கு சிங்கை காணவில்லை. இதைத் தொடர்ந்து, அவர் சொந்த ஊர் திரும்பியிருப்பதாகவும், இன்று (பிப். 25) சென்னைக்கு திரும்பிவிடுவார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன. அவர் இன்று பயிற்சிக்கு திரும்புவாரா அல்லது எப்போது சென்னை வருவார் என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை. இந்நிலையில், அவர் சென்னையில் நாளை நடைபெறும் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட மாட்டார் என கூறப்படுகிறது.
திலக் வர்மாவா, வாஷிங்டன் சுந்தரா?
ஒருவேளை ரிங்கு சிங் விளையாடாதபட்சத்தில் திலக் வர்மாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். இதனால் டாப் ஆர்டர் வலுப்படும். இல்லையெனில், பந்துவீச்சையும் பலப்படுத்த வேண்டுமென்றால் வாஷிங்டன் சுந்தரை தொடர்ந்து பிளேயிங் லெவனில் வைக்கலாம். ஆனால், இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக வெற்றிபெற்றால் மட்டும் போதாது, நெட் ரன்ரேட்டையும் அதிகப்படுத்த வேண்டும். இதனால், ரிங்கு சிங் விளையாடாதபட்சத்தில் திலக் வர்மாவே விளையாடலாம்.
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா/ரிங்கு சிங், ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் தூபே, அக்சர் பட்டேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
மேலும் படிக்க | IPL 2026: ஹாரி புரூக் 3 ஆண்டுகள் ஐபிஎல்லில் விளையாட தடை! ஏன் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | 8 ஓவரில் 100 ரன்கள்? ஜிம்பாப்வே போட்டியில் இந்தியா செய்ய வேண்டியது என்ன?
மேலும் படிக்க | IND vs ZIM: இந்தியா பிளேயிங் 11.. மூன்று முக்கிய வீரர்கள் நீக்கம்! சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு? கம்பீரின் ரிஸ்கான முடிவு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ