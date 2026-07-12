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இந்திய அணியின் மோசமான தோல்வி... டி20ஐ தொடரில் இப்படி நடந்ததே இல்லை

ENG vs IND 5th T20I Highlights : இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான கடைசி 5வது டி20ஐ போட்டியில் இந்திய அணி 56 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்து, 0-4 என்ற கணக்கில் தொடரை இழந்தது. இந்திய அணி முதல்முறையாக ஒரு டி20ஐ தொடரில் 4 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 12:14 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:14 AM IST
இந்திய அணியின் மோசமான தோல்வி... டி20ஐ தொடரில் இப்படி நடந்ததே இல்லை
Image Credit: ENG vs IND 5th T20I | Image Source : X/@BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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