8 ஓவரில் 100 ரன்கள்? ஜிம்பாப்வே போட்டியில் இந்தியா செய்ய வேண்டியது என்ன?

ஐசிசி 2026 டி20 உலக கோப்பை போட்டிகள் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பை எட்டி வருகிறது. சூப்பர் 8 சுற்றில் முதல் போட்டியில் இந்த தொடரை நடத்தும் இந்தியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய இரண்டு அணிகளும் தோல்வி அடைந்தனர். இந்த முறையும் இந்திய அணி கோப்பையை வெல்லும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்து வரும் நிலையில் முதல் சூப்பர் 8 போட்டியிலேயே தென் ஆப்பிரிக்காவிடம் 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்து சறுக்கலை சந்தித்தது. அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் அடைந்த தோல்வி, இந்திய அணியின் அரையிறுதி வாய்ப்பை சிக்கலாகியுள்ளது. மிகப்பெரிய ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்ததால் இந்திய அணியின் நெட் ரன் ரேட் -3.800 அளவுக்கு குறைந்துள்ளது. இந்நிலையில் அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்ய, இந்திய அணி ஜிம்பாவே மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டிகளில் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டும். இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே அரையிறுதிக்கு செல்ல முடியும். இருப்பினும் அதிலும் ஒரு சிக்கல் உள்ளது.
INDIA VS ZIMBABWE MATCH SCENARI
India bats first :
For 0.01 net run rate, India should win by 77 runs against Zimbabwe.
If India bats Second:
101 - chase in 7.1 overs.
121 - chase in 8.1 overs.
141 - chase in 10.0 overs.
161 - chase in 11.3 overs...see more pic.twitter.com/W0s02KWZIG
— Shahid (@fakhruddin35) February 24, 2026
வெற்றி மற்றும் போதாது
இந்திய அணி தங்களது அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் சாதாரண வெற்றிகளை பெற்றால் அரை இறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்ய முடியாது. தென்னாபிரிக்கா அணி தங்களது மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளில் ஒன்றில் வெற்றி பெற்று, ஒன்றில் தோல்வியடைந்தால் 3 அணிகளும் நான்கு புள்ளிகளுடன் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் நெட் ரன் ரேட் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறும். எனவே இந்திய அணி ஜிம்பாவே மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான போட்டியில் வெறும் வெற்றியை மற்றும் பெறாமல் மிகப்பெரியதாக வெற்றியடைய வேண்டும்.
நெட் ரன் ரேட்
தற்போது மைனஸில் இருக்கும் நெட் ரன் ரேட்டை பிளஸ் ஆக மாற்ற, நாளை பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற உள்ள ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் குறைந்தது 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற வேண்டும். இந்தியா முதலில் பேட்டிங் செய்தால் 200 ரன்களுக்கு மேல் அடித்து ஜிம்பாப்வே அணியை 100 ரன்களுக்குள் சுருட்ட வேண்டும். இது இந்திய அணியின் நெட் ரன் ரேட்டை உயர்த்தும். இப்படி ஒரு வெற்றியைப் பெற்றால் இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவை நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மேலும் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான போட்டியிலும் 80 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும்.
இந்திய அணி என்ன செய்யும்?
டி20 போன்ற தொடர்களில் 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டியது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. இந்திய அணி இதற்கு முன்பும் இதே போன்ற வெற்றிகளை பெற்றிருந்தாலும் அது அவ்வப்போது நடக்கும் ஒன்றுதான். ஆனால் தற்போது அப்படி செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளாகியுள்ளனர். எனவே இந்திய அணியின் வீரர்கள் சென்னையில் நடைபெறும் போட்டியில் ஒரு பீஸ்ட் ஆக மாற வேண்டும். ஒருவேளை இந்திய அணி இரண்டாவதாக பேட்டிங் செய்யும் பட்சத்தில், ஜிம்பாப்வே அணியின் டார்கெட்டை பொருத்து குறிப்பிட்ட ஓவர்களுக்குள் சேஸ் செய்து வெற்றி பெற வேண்டும்.
