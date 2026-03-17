English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இந்திய அணியின் அடுத்த பயிற்சியாளர் தோனி? கவுதம் கம்பீர் கொடுத்த அப்டேட்!

இந்திய அணியின் அடுத்த பயிற்சியாளர் தோனி? கவுதம் கம்பீர் கொடுத்த அப்டேட்!

MS Dhoni Head coach: எம்.எஸ். தோனி இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக வர வேண்டும்! மனம் திறந்த கவுதம் கம்பீர் - முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 17, 2026, 08:08 AM IST
  • இந்திய அணியின் அடுத்த பயிற்சியாளர்..
  • தோனி வர வாய்ப்பு?
  • கவுதம் கம்பீர் கொடுத்த அப்டேட்!

Trending Photos

இந்திய அணியின் அடுத்த பயிற்சியாளர் தோனி? கவுதம் கம்பீர் கொடுத்த அப்டேட்!

இந்திய கிரிக்கெட்டில் இரண்டு ஜாம்பவான்களாக கவுதம் கம்பீர் மற்றும் தோனி பார்க்கப்படுகின்றர். 2011 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒரு நாள் உலகக் கோப்பையின் இறுதிப்போட்டியில் இவர்கள் இருவரும் சிறப்பாக விளையாடி இந்திய அணிக்கு 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கோப்பையை வென்று கொடுத்தனர். இருப்பினும் தோனி மற்றும் கம்பீர் இடையே பல்வேறு சர்ச்சையான விவாதங்களும் நடைபெற்று தான் வருகிறது. தோனி குறித்து கம்பீர் தெரிவித்துள்ள பல்வேறு கருத்துக்கள் அவருக்கு எதிராகவே இருந்துள்ளன. தொடர்ந்து தோனி மீதான விமர்சனங்களையும் கௌதம் கம்பீர் வைத்து வருகிறார். இந்நிலையில் 2026 டி20 உலக கோப்பையை இந்திய அணி கௌதம் கம்பீர் தலைமையில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றிக்கு தோனி கவுதம் கம்பீரை பாராட்டி இருந்தார். தற்போது தோனி குறித்து கௌதம் கம்பீர் தெரிவித்துள்ள சில கருத்தும் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

வைரலான தோனியின் இன்ஸ்ட்டா பதிவு!

அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பையின் இறுதி போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகவும், மொத்தமாக மூன்று முறையும் டி20 உலக கோப்பையை வென்று இந்தியா வரலாற்று சாதனை படைத்தது. இந்த போட்டியை தோனி நேரில் காண மைதானத்திற்கு வந்திருந்தார். இந்திய அணி வெற்றி பெற்ற பிறகு தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இந்திய அணியை வாழ்த்தி தோனி பதிவிட்டு இருந்தார். சுமார் 600 நாட்களுக்கு பிறகு தோனி இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிடும் முதல் பதிவும் இதுதான். இந்திய அணியின் வீரர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு, தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் பற்றியும் சுவாரஸ்யமான கருத்தை தோனி பதிவு செய்திருந்தார். அதில், "பயிற்சியாளர் சாப்.. உங்கள் முகத்தில் இருக்கும் புன்னகை மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. உங்களின் தீவிரமான முகத்திற்கும், இந்த புன்னகைக்கும் உள்ள கலவை ஒரு கில்லர் காம்போ. மிக சிறப்பாக செய்தீர்கள், வெற்றியை அனுபவியுங்கள்" என்று தோனி குறிப்பிட்டு இருந்தார். இது இணையத்தில் மிகப்பெரிய வைரலானது. 

தோனிக் குறித்து பேசிய கவுதம் கம்பீர்! 

இந்நிலையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வில் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் கலந்து கொண்டார். அப்போது தோனியின் instagram பதிவு குறித்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. இதற்கு கெளதம் கம்பீர் நெகிழ்ச்சியுடன் பதில் அளித்துள்ளார். "உலகக்கோப்பை இறுதி போட்டியை நேரில் வந்து கண்டுகளித்து, எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்ததற்காக தோனிக்கு முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன். அவர் என்னை புன்னகைக்க சொன்னது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. நான் என் மனதார விரும்பும் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு நாள் இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் அவர் அமர வேண்டும்; அவர் என் இடத்தில் இருக்க வேண்டும். அப்போது, இதே போல நான் அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து செய்தியை எழுதுவேன். அவர் இந்திய அணியின் டகவுட்டில் அமர்ந்து கொண்டு உலகக்கோப்பையோடு புன்னகைப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார். இது தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது. 

புதிய அத்தியாயம்? 

2007 டி20 உலக கோப்பை மற்றும் 2011 ஒருநாள் உலக கோப்பை என 2 முக்கியமான ஐசிசி கோப்பைகளை இந்திய அணிக்கு வென்று கொடுத்தவர் தோனி. அந்த அணிகளில் முக்கியமான வீரராக கௌதம் கம்பீர் இருந்துள்ளார். இந்நிலையில் நீண்ட ஆண்டுகளாக இவர்கள் இடையில் விவாதங்கள் இருந்து வந்து நிலையில், தற்போது தோனி மற்றும் கம்பீர் ஆகிய இரண்டு ஜாம்பவான்களும் ஒருவரை ஒருவர் பொதுவெளிகளில் பாராட்டி வருவது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கௌதம் கம்பீரின் இந்த ஆசை வருங்காலத்தில் நிறைவேறுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். தோனி தற்போது ஐபிஎல் தொடர்களில் மட்டுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். இந்த ஆண்டுடன் அவர் ஒய்வை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த முறை ஒரு இம்பாக்ட் வீரராக மட்டுமே தோனி களம் இறங்குவார் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்தான எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இல்லை. ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கிய பிறகே இது குறித்தான முழுமையான தகவல்கள் வெளியாகும். எப்படி இருந்தாலும் தோனியை இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக பார்க்க ரசிகர்கள் மிகவும் அவளுடன் இருந்து வருகின்றனர்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி விவரம்:

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மாத்ரே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், ஷிவம் துபே, உர்வில் பட்டேல், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், அன்ஷுல் கம்போஜ், அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமான் கான், சர்பராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Team IndiaHead CoachGautam GambhirMS DhoniBCCI

Trending News