இந்திய அணியில் இனி இவருக்கு மட்டுமே அதிக சம்பளம் - ஏன் தெரியுமா?

India National Cricket Team: வீரர்களின் மத்திய ஒப்பந்த பட்டியலில் பிசிசிஐ பெரிய மாற்றத்தை கொண்டுவர இருக்கிறது. விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் A+ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது.
Team India: வீரர்களின் ஆண்டு வருமானம்
வீரர்களின் மத்திய ஒப்பந்த பட்டியலில் A+, A, B, C உள்ளிட்ட நான்கு அடுக்குகள் உள்ளன. இதில் ஒரு ஆண்டுக்கு A+ அடுக்கில் உள்ள வீரர்களுக்கு ரூ.7 கோடியும், A அடுக்கில் உள்ள வீரர்களுக்கு ரூ.5 கோடியும், B அடுக்கில் உள்ள வீரர்களுக்கு ரூ.3 கோடியும், C அடுக்கில் உள்ள வீரர்களுக்கு ரூ.1 கோடியும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
Team India: A+ அடுக்கை தூக்கும் பிசிசிஐ
இந்நிலையில், வீரர்களின் மத்திய ஒப்பந்த பட்டியலில் A+ அடுக்கை நீக்க பிசிசிஐ முடிவெடுத்துள்ளது. இதுகுறித்து பிசிசிஐ கௌரவ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைகியா கூறுகையில், "இந்தத் திட்டம் மிக விரைவில் செயல்படுத்தப்படும். A+ அடுக்குக்கு தகுதி பெற்ற வீரர்கள் இப்போது மூன்று பார்மட்களில் ஒன்றில் மட்டுமே விளையாடுவதால், ஒரு பிரிவை நாங்கள் நீக்குகிறோம். ஒரு வீரரை A+ அடுக்கில் பொருத்துவதற்கு நாங்கள் நிர்ணயித்த அளவுகோல்களை அவர்களால் பூர்த்தி செய்ய இயலவில்லை" என்றார்.
A+ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் ஓடிஐ போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடுகிறார்கள். ஜடேஜா டி20ஐ போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்டார். ஜஸ்பிரித் பும்ரா மட்டுமே மூன்று பார்மட்களிலும் தற்போது தொடர்ந்து விளையாடும் வீரராக இருக்கிறார்.
Team India: போதுமான வீரர்கள் யாருமில்லை...
இதுகுறித்து தேவ்ஜித் சைகியா மேலும் கூறுகையில், "அந்த A+ அடுக்கில் இருந்த சில வீரர்கள் மூன்று வடிவங்களிலும் விளையாட வேண்டாம் என்று முடிவு செய்துள்ளனர். எனவே, தகுதி அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யவும் போதுமான வீரர்கள் யாருமில்லை. ஒரு பார்மட்டில் மட்டும் விளையாடும் வீரர் A+ அடுக்குக்கு தகுதி பெற மாட்டார், அதனால்தான் நாங்கள் இந்த ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டியிருந்தது. எந்த பிரச்னையும் இல்லை." என்றார்.
Team India: ஜஸ்பிரித் பும்ரா மட்டும்...
அதாவது அனைத்து பார்மட்களிலும் விளையாடக்கூடிய வீரர்களுக்கு மட்டுமே ரூ.7 கோடி வருடாந்திர வருமானத்தை வழங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மட்டுமே இனி ரூ.7 கோடி வருமானத்தை பெறுவார். விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் B அடுக்கில் மாற்றப்படலாம், அவர்களுக்கு ரூ.3 கோடி வழங்கப்படும்.
