இந்திய அணி பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்... ஹோல்கர் மைதானத்தில் ஹைலைட்ஸ் இதோ!

India vs New Zealand 3rd ODI: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான கடைசி மற்றும் மூன்றாவது ஓடிஐ போட்டி இன்று (ஜன. 18) நடைபெறுகிறது. இத்தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் இருக்கும் நிலையில், இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணியே தொடரை வெல்லும்.
IND vs NZ 3rd ODI: வெல்லப்போவது யார்?
இதுவரை இந்திய மண்ணில் நியூசிலாந்து அணி ஓடிஐ தொடரை வென்றதில்லை. 7 ஓடிஐ தொடர்களில் இரு அணிகளும் இந்திய மண்ணில் மோதி உள்ளன, அனைத்திலும் இந்திய அணியே வென்றுள்ளது. எனவே இன்று வரலாறு தொடருமா அல்லது நியூசிலாந்து மீண்டும் இந்தியாவை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குமா என்பது இன்றிரவே தெரிந்துவிடும்.
IND vs NZ 3rd ODI: நேரலையில் எங்கு, எப்போது பார்க்கலாம்?
மத்திய பிரதேசத்தின் இந்தூர் நகரில் உள்ள ஹோல்கர் மைதானத்தில் இன்றைய போட்டி மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. மதியம் 1 மணிக்கு டாஸ் வீசப்படும். தொலைக்காட்சியில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலிலும், ஓடிடியில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்திலும் போட்டியை நேரலையில் காணலாம்.
IND vs NZ 3rd ODI: ஆடுகளம் எப்படி இருக்கும்?
இந்தூர் ஹோல்கர் மைதானம் பெரும்பாலும் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருக்கும். நல்ல பவுன்ஸ் கொண்ட ஆடுகளங்களே உள்ளன. மேலும், பவுண்டரிகள் குறைவான தூரத்தில் இருக்கும் என்பதால் ரன்கள் குவியும். 2011ஆம் ஆண்டில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக 219 ரன்களை சேவாக் அடித்ததும் இந்த மைதானத்தில்தான்...
IND vs NZ 3rd ODI: மைதானத்தில் ஹைலைட்ஸ்
ஹோல்கர் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மொத்தம் 12 ஓடிஐ போட்டிகள் உள்ளன. முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 7 போட்டிகளிலும், இரண்டாவதாக பேட்டிங் செய்த அணி 5 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. சராசரி முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர் 291 ரன்கள், சராசரி 2வது இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர் 243 ஆகும். இந்த மைதானத்தின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் இந்திய அணி மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக 418/5 ரன்களை (50 ஓவர்கள்)குவித்தது. இங்கு பதிவான குறைந்த ஸ்கோர் என்பது ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி 97 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானதாகும். அதேபோல் இங்கு சேஸ் செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோர் 294 ரன்களாகும், இது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இந்தியா சேஸ் செய்திருந்தது.
IND vs NZ 3rd ODI: பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்
நியூசிலாந்து அணி கடந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றதால், நிச்சயம் பிளேயிங் லெவனில் மாற்றம் இருக்க வாய்ப்பில்லை. இந்திய அணியை பொருத்தவரை ஒரே ஒரு மாற்றம் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு பதில் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பேட்டிங் ஆர்டரில் எவ்வித பிரச்னையும் இல்லை என்பதால் வேகப்பந்துவீச்சில் மட்டும் மாற்றம் இருக்கும்.
இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் (கணிப்பு)
சுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங்.
