அரையிறுதியில் இந்தியா... கலக்கிய 'சேட்டன் சஞ்சு' - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அவுட்!

ICC T20 World Cup 2026, IND vs WI Highlights: மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டியில் இந்திய அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது, இந்தியா. 2வது அரையிறுதி போட்டியில் இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகள் வான்கடே மைதானத்தில் மார்ச் 5ஆம் தேதி அன்று மோதுகின்றன.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்றின் கடைசி போட்டி இன்று (மார்ச் 1) நடைபெற்றது, இதில் இந்தியா - மேற்கு இந்திய அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணியே அரையிறுதிக்கு தகுதிபெறும் என்ற நிலை இருந்தது.
பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்
டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியில் பிரண்டன் கிங்கிற்கு பதில் அகேல் ஹொசைன் சேர்க்கப்பட்டார். மேலும், ஓபனர் கிங் இல்லாத இடத்தில் ரோஸ்டன் சேஸ் களமிறக்கப்பட்டார்.
ஓபனிங் ஜோடி மிரட்டல்
இந்த ஜோடி பவர்பிளேவில் சிறப்பாக விளையாடி 45 ரன்களை சேர்த்தது. இந்த ஜோடி 68 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்த நிலையில், கேப்டன் ஹோப் 32 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர் களமிறங்கி, சேஸ் உடன் ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடியும் 16 பந்துகளில் 34 ரன்களை சேர்த்தது. ஹெட்மயர் விறுவிறுவென ரன்களை அடித்துக்கொண்டிருந்தார். 12வது ஓவரை பும்ரா வீசினார்.
பாவெல் - ஹோல்டர் மிரட்டல் ஆட்டம்
அந்த ஓவரில் ஹெட்மயர் 27, சேஸ் 40 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். தொடர்ந்து 15வது ஓவரின் முதல் பந்தில் ரதர்போர்டு 14 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதன்பிறகு இந்திய பௌலர்கள் விக்கெட்டை வீழ்த்தவே இல்லை. 20 ஓவர்கள் முடிவில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 195 ரன்களை சேர்த்தது. ரோவ்மான் பாவெல் 34, ஜேசன் ஹோல்டர் 37 ரன்களை அடித்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர், இந்த ஜோடி 35 பந்துகளில் 76 ரன்களை அடித்தது. பும்ரா 2 விக்கெட், வருண் மற்றும் ஹர்திக் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.
196 ரன்கள் இலக்கு
196 ரன்கள் என்ற பெரிய இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடியது. ஆனால் பவர்பிளேவிலேயே 2 விக்கெட்டை இழந்தது. அபிஷேக் சர்மா 10, இஷான் கிஷன் 10 ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பினர். சஞ்சு சாம்சன் மட்டும் ஆறுதல் அளிக்க இந்திய அணி பவர்பிளே முடிவில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 53 ரன்களை சேர்த்தது. மறுபக்கம் பொறுமை காட்டிய சூர்யகுமார், ஷமார் ஜோசப் ஓவரில் 16 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதன்பின், 11வது, 12வது ஓவரில் இந்திய அணி தடுமாறியது.
ஆட்டத்தை மாற்றிய ஓவர்
13வது ஓவரை ஷமார் ஜோசப் வீசினார். முதல் பந்தில் சஞ்சு பவுண்டரி அடித்து, அடுத்து திலக் வர்மாவிடம் ஸ்ட்ரைக்கை கொடுத்தார். 3வது, 4வது, 5வது பந்தில் ஹாட்ரிக் பவுண்டரி அடித்து பிரஷரை குறைத்தார். சேஸ் 14வது ஓவரில் 17 ரன்கள் குவிக்கப்பட்டது. இதனால் இந்திய அணி ஓரளவு ஆறுதல் நிலையை அடைந்தது. 15வது ஓவரில் திலக் வர்மா ஒரு பவுண்டரியை பறக்கவிட்டு அடுத்த பந்திலேயே ஆட்டமிழந்தார். திலக் வர்மா 15 பந்துகளில் 4 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் என 27 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தார்.
தூபே அடித்த அந்த 2 பவுண்டரி...
அரைசதம் கடந்தும் சஞ்சு சாம்சன் நிதானம் காட்டினார், அவ்வப்போது பவுண்டரிகளையும் பறக்கவிட்டார். இதனால், இந்திய அணிக்கு வெற்றிக்கு தேவைப்பட்ட ரன்களும் குறைந்தது. 19வது ஓவரில் ஹர்திக் பாண்டியாவும் 17 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். 10 பந்துகளில் 17 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. அப்போது சிவம் தூபே உள்ளே வந்து, அடுத்தடுத்து இரண்டு பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டார். இதுவே இந்திய அணியின் மீதான அழுத்தத்தை குறைத்தது. கடைசி பந்திலும் 2 ரன்கள் கிடைத்தது. இதனால், கடைசி ஓவரில் வெற்றிக்கு 7 ரன்களே தேவைப்பட்டது.
சஞ்சு சாம்சன் ஆட்டநாயகன்
ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் கடைசி ஓவரை வீசினார். முதல் பந்தில் சிக்ஸரும், 2வது பந்தில் பவுண்டரியும் அடித்து ஆட்டத்தை முடித்துவைத்தார், சஞ்சு சாம்சன். இந்திய அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று, அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது. சஞ்சு சாம்சன் 50 பந்துகளில் 12 பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர் என 97 ரன்களை சேர்த்து ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். தோல்வியடைந்து தொடரை விட்டு மேற்கு இந்திய தீவுகள் வெளியேறியது. மேலும், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இந்திய அணியின் அதிகபட்ச சேஸிங் இதுதான்.
