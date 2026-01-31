சொந்த மண்ணிலும் சொதப்பிய சஞ்சு சாம்சன் - இனி இந்திய அணியில் இடமில்லை!

IND vs NZ 5th T20I, Sanju Samson: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5வது டி20ஐ போட்டி தற்போது திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிரீன்பீல்ட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்திய அணி ஏற்கெனவே 3-1 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியிருந்தாலும், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் இரு அணிகளுக்கும் இதுதான் கடைசி சர்வதேச போட்டி என்பதால் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
IND vs NZ 5th T20I: இந்திய அணியில் 3 மாற்றங்கள்
இந்தச் சூழலில், இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பைக்கு தயாராகும் வகையில் அதன் பிளேயிங் லெவன் காம்பினேஷனை இன்று அமைத்துள்ளது. இதனால் பிளேயிங் லெவனில் மொத்தம் மூன்று மாற்றங்களை இந்திய அணி மேற்கொண்டுள்ளது. ரவி பிஷ்னோய், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா ஆகிய மூன்று பேர் நீக்கப்பட்டு இஷான் கிஷன், அக்சர் பட்டேல், வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் மீண்டும் அணிக்கு திரும்பி உள்ளனர்.
IND vs NZ 5th T20I: திலக் வர்மா எப்போது வருவார்?
இதில் இஷான் கிஷன் விளையாடும் இடத்தில் திலக் வர்மா விளையாடுவார். வரும் பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி மும்பையில் நடைபெறும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பயிற்சி போட்டியில் திலக் வர்மா இந்திய அணிக்கு திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று டாஸை வென்று இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். அப்போது திலக் வர்மா குறித்து பேசிய அவர், "அவர் (திலக் வர்மா) சில பயிற்சி ஆட்டங்களில் விளையாடுவதற்கு மட்டுமே நேரம் உள்ளது. அவர் அணியின் ஒரு சிறந்த வீரராக இருந்து வருகிறார். அவர் திரும்பி வரும்போது, எங்கள் அணி உறுதியான அணியாக இருக்கும். நாங்கள் அவருக்காக உண்மையிலேயே காத்திருக்கிறோம். பேட்டிங், பௌலிங் மற்றும் பீல்டிங் என அனைத்து துறைகளையும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட சீர்செய்துவிட்டோம்" என்றார்.
IND vs NZ 5th T20I: முதலில் பேட்டிங் ஏன்...?
மேலும் முதலில் பேட்டிங் செய்வது குறித்து பேசிய அவர், "நேற்று இரவு நாங்கள் இங்குதான் இருந்தோம். நிறைய பனி பெய்தது. எனவே இன்றிரவு அடிக்கும் ஸ்கோரை டிபண்ட் செய்வதன் மூலம் பந்துவீச்சாளர்களை சோதிக்க விரும்புகிறோம். இது ஒரு நல்ல ஆடுகளம் போல் தெரிகிறது. நேற்றிரவு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல தகவல் கிடைத்தது, 40 ஓவர்களுக்கு புல் இல்லாமல் இந்த ஆடுகளம் அப்படியே நன்றாக இருக்கும் என ஆடுகள பராமரிப்பாளர் கூறினார்" என்றார். இதன்மூலம், முதலில் பேட்டிங் செய்து 200 ரன்களுக்கு மேல் அடித்து, அதன்பின் நியூசிலாந்தை கட்டுப்படுத்த இந்திய அணி திட்டமிட்டுள்ளது.
IND vs NZ 5th T20I: சஞ்சு சாம்சன் மீது எக்கச்சக்க அழுத்தம்
இன்றைய போட்டியில் அர்ஷ்தீப் சிங் - ஜஸ்பிரித் பும்ரா - வருண் சக்ரவர்த்தி - அக்சர் பட்டேல் - ஹர்திக் பாண்டியா - சிவம் தூபே என ஆறு பந்துவீச்சு ஆப்ஷன்கள் உள்ளன. இந்த ஆறு பேருக்கும் இரண்டாம் பாதியில் பனி பொழிவுடன் பந்துவீசுவது மிக கடினமான ஒன்றாக இருக்கப்போகிறது. ஆனால், இன்றைய போட்டியில் இவர்களை விட அதிக அழுத்தம் சஞ்சு சாம்சனின் மீதுதான் இருந்தது. தனது சொந்த ஊரான திருவனந்தபுரத்தில் விளையாடுவதாலும், நடப்பு தொடரில் தொடர்ச்சியாக மோசமான பேட்டிங்கை வெளிக்காட்டு வருவதாலும், அவரின் போட்டியாளராக பார்க்கப்படும் இஷான் கிஷன் அதிரடி காட்டுவதாலும் சஞ்சு சாம்சனின் மீது எக்கச்சக்க அழுத்தம் இருந்தது. அவர் அணியில் இருந்து நீக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்பட்டது.
IND vs NZ 5th T20I: சொதப்பிய சஞ்சு சாம்சன்
ஆனால், சூர்யகுமார் யாதவும், கௌதம் கம்பீரும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு அவரது சொந்த மண்ணில் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தனர். டாஸை வீசிய பின், சஞ்சு சாம்சன் இங்கு கண்டிப்பாக விளையாடுவார் என சூர்யகுமார் சொன்னவுடன் மைதானத்தில் இருந்தவர்கள் எழுப்பிய ஆரவார ஒலி நிச்சயம் சஞ்சுவின் அழுத்தத்தை இரட்டிப்பாக்கியிருக்கும். அதே அழுத்தத்துடன் வந்த சஞ்சு சாம்சன் 6 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி உள்பட 6 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அந்த பவுண்டரியும் கூட பேட்டின் முனையில் பட்டு சென்றதாகும்.
IND vs NZ 5th T20I: சஞ்சு சாம்சனின் பிரச்னை
சஞ்சு சாம்சன் முன்னங்காலை பந்துக்கு ஏற்ப நகர்த்தாமல், மிக இறுகிய கைகளுடன் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். இது அவர் ரன் அடிப்பதில் கடும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் அவர் மீதான அழுத்தங்கள் அதிகமாவதால் அவர் ரன் அடிக்க முடியாமல் திணறுவதையும் அவரின் முகத்திலேயே கண்ணாடி போல் தெரிகிறது. சஞ்சு சாம்சன் அவரது பேட்டிங்கில் நம்பிக்கையற்று இருப்பது போலவும், பந்துவீச்சாளர்களின் வியூகங்களை கணிக்க தவறுவது போலவும் தோன்றுகிறது.
#Samson will be inconsistent as long as he doesn't adjust the speed of his bat on the downswing in relation to the pace of the ball. In simple terms one can't drive a car at the same speed all the time, everywhere. #IndvNz #CricketTwitter
— WV Raman (@wvraman) January 23, 2026
IND vs NZ 5th T20I: டி20 உலகக் கோப்பைியல் இஷான் கிஷன்
சஞ்சு சாம்சனின் மோசமான ஃபார்ம் தொடரும் நிலையில், இன்றைய போட்டியிலேயே இஷான் கிஷன் அதிரடி காட்டி சதம் அடித்துள்ளார். இதனால், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்குள் திலக் வர்மா வரும்பட்சத்தில், விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதில் இஷான் கிஷன் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
