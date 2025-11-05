English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IND vs SA: இந்திய டெஸ்ட் அணி அறிவிப்பு... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை?

IND vs SA: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் யார் யாருக்கு வாய்ப்பு என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 5, 2025, 08:09 PM IST
  • சுப்மான் கில் கேப்டனாக நீடிக்கிறார்.
  • ரிஷப் பண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ்
  • மொத்தம் 2 மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

IND vs SA: இந்திய டெஸ்ட் அணி அறிவிப்பு... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை?

IND vs SA, Team India Test Squad: தென்னாப்பிரிக்கா அணி இந்த நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது. இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள், 3 ஒருநாள் போட்டிகள், 5 டி20ஐ போட்டிகளில் இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மோத உள்ளன. வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதியில் இருந்து டிசம்பர் 19ஆம் தேதிவரை நீண்ட சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கிறது.

IND vs SA: இந்திய அணி அறிவிப்பு

அந்த வகையில், முதலில் நடைபெறும் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுப்மான் கில் தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட இந்திய டெஸ்ட் ஸ்குவாடை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்தது. துணை கேப்டனாக ரிஷப் பண்ட் மீண்டும் அணிக்குள் வந்துள்ளார். காயத்தில் இருந்து மீண்டு வந்து தற்போது இந்தியா ஏ அணியை தலைமை தாங்கி வருகிறார். இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பண்ட் 2வது இன்னிங்ஸில் அடித்த 90 ரன்களே இந்திய அணிக்கு வெற்றியை தேடித்தந்தது.

தற்போது சுமார் மூன்றரை மாதங்களுக்கு பிறகு ரிஷப் பண்ட் சர்வதேச போட்டிகளுக்கு திரும்ப இருக்கிறார். தொடர்ந்து பேட்டிங்கை பொருத்தவரை கேஎல் ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சாய் சுதர்சன், தேவதத் படிக்கல், துருவ் ஜூரேல் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். ஆல்-ரவுண்டர்கள் பட்டியலில் ரவீந்திர ஜடேஜா, அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் இடம்பிடித்துள்ளனர். பிரீமியம் சுழற்பந்துவீச்சாளராக குல்தீப் யாதவ் விளையாடுகிறார். வேகப்பந்துவீச்சை பொருத்தவரை ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், ஆகாஷ் தீப் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

IND vs SA: ரிஷப் பண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ்

கடந்த மாதம் இந்தியாவில் நடந்த மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடிய இந்திய அணிக்கும், தற்போதைய அணிக்கு பெரியளவு மாற்றம் இல்லை. ரிஷப் பண்ட் காயத்தில் இருந்து மீண்டு வந்துள்ளார். அவர் பேட்டிங்கிலும் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். நாராயண் ஜெகதீசன் கடந்த ஸ்குவாடில் துருவ் ஜூரேலுக்கு பேக்அப்பாக இருந்தார். தற்போது துருவ் ஜூரேல் ரிஷப் பண்டுக்கு பேக்அப்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி தொடரில் ஜூரேல் சதம் அடித்ததும் கவனிக்கத்தக்கது.

IND vs SA: பிரசித் கிருஷ்ணா, ஷமிக்கு வாய்ப்பில்லை

மற்றொன்று வேகப்பந்துவீச்சில் ஆகாஷ் தீப்பிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிரசித் கிருஷ்ணா வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். அவர் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்திற்கு பின் சர்வதேச அரங்கில் விளையாடவில்லை. பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முகமது ஷமியை பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு மீண்டும் நிராகரித்துள்ளது. நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் மூன்று போட்டிகளில் தற்போது ஷமி விளையாடியிருக்கிறார். முதலிரண்டு போட்டிகளிலேயே அவர் 15 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார். மூன்றாவது போட்டியின் ஒரு இன்னிங்ஸில் மட்டுமே அவர் பந்துவீசியிருந்தார், அதில் அவர் விக்கெட் கைப்பற்றவில்லை.

IND vs SA: யார் யார் பேக்அப்?

கடந்த தொடரை போலவே ஓபனிங் வீரர்களுக்கு பேக்அப் எடுக்கப்படவில்லை. இதனால், அபிமன்யூ ஈஸ்வரனுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சுகிறது. கேஎல் ராகுல் - யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஓபனிங்கில் வருவார்கள், நம்பர் 3இல் சாய் சுதர்சன், நம்பர் 4இல் சுப்மான் கில் ஆகியோர் களமிறங்குவார்கள். ரிஷப் பண்ட், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவார்கள். அக்சர் பட்டேல் பேக்அப்பாக இருப்பார். குல்தீப் யாதவ் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவார். சிராஜ் - பும்ரா ஜோடிக்கு ஆகாஷ் தீப் பேக்அப்பாக இருப்பார். மூன்றாவது வேகப்பந்துவீச்சாளராக நிதிஷ் குமார் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.

