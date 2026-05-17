/ஆப்கானிஸ்தான் தொடருக்கான இந்திய அணி நாளை அறிவிப்பு?

டெஸ்ட் அணியில் ஷுப்மன் கில் மீண்டும் முக்கிய பங்கு வகிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இளம் தலைமுறையை முன்னிறுத்தும் அணுகுமுறையுடன், சில புதிய முகங்கள் டெஸ்ட் அணியில் இடம்பெறலாம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் முடிந்தவுடன் இந்திய கிரிக்கெட் அணி தனது அடுத்த சர்வதேச பணிக்கு தயாராகி வருகிறது. ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ வரும் மே 19ம் தேதி அறிவிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் தேர்வுக்குழு எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள் குறித்து கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தொடரில் இந்தியா ஒரு டெஸ்ட் போட்டியிலும், மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளிலும் விளையாட உள்ளது. ஜூன் 6ம் தேதி தொடங்கும் ஒரே டெஸ்ட் போட்டி, ஜூன் 14, 17 மற்றும் 20 தேதிகளில் நடைபெறும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு முன்னோட்டமாக அமையும். ஐபிஎல் முடிந்த உடனேயே இந்தியா சர்வதேச அரங்கிற்கு திரும்புவதால், அணித் தேர்வு மிகவும் கவனமாக செய்யப்படவுள்ளது.
பிசிசிஐ செயலாளர் சமீபத்தில் தெரிவித்த தகவலின்படி, தேர்வுக்குழு மே 19ம் தேதி கூடுகிறது. அதே கூட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் தொடருக்கான டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகள் இறுதி செய்யப்படும் என கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம், சில முக்கிய வீரர்களின் பெயர்கள் உறுதியாகவோ அல்லது புறக்கணிக்கப்படவோ வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த அணி தேர்வில் அதிக கவனம் பெறும் விஷயங்களில் ஒன்று ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் பணிச்சுமை மேலாண்மை ஆகும். தொடர்ச்சியாக பல போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவருக்கு இந்த தொடரில் ஓய்வு வழங்கப்படலாம் என தகவல் கூறுகிறது. டெஸ்ட் போட்டிக்காக அவரை முழுமையாகத் தேர்வு செய்யாமல் இருக்கவும், அல்லது ஒருநாள் தொடரில் மட்டுமே பயன்படுத்தவும் தேர்வுக்குழு யோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
டெஸ்ட் அணியில் ஷுப்மன் கில் மீண்டும் முக்கிய பங்கு வகிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இளம் தலைமுறையை முன்னிறுத்தும் அணுகுமுறையுடன், சில புதிய முகங்கள் டெஸ்ட் அணியில் இடம்பெறலாம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்த ஒரே டெஸ்ட் போட்டி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுற்றின் ஒரு பகுதியாக இல்லாததால், தேர்வுக்குழு சில பரிசோதனை முடிவுகளையும் எடுக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
ஒருநாள் அணியை பொறுத்தவரை, சமீபத்திய ஃபார்மை அடிப்படையாக வைத்து சில மாற்றங்கள் வரலாம். குறிப்பாக, விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டிங் இடத்தில் புதிய தேர்வுகள் பரிசீலிக்கப்படலாம். சில மூத்த வீரர்களுக்கு பதிலாக, தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் நல்ல பார்மில் உள்ள வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என்ற பேச்சும் இருக்கிறது.
இந்தத் தொடரின் அட்டவணை இந்திய அணிக்காக சவாலாகவும், வாய்ப்பாகவும் இருக்கிறது. ஐபிஎல் முடிந்த உடனே தேர்வுக்குழு அணியை அறிவிக்க வேண்டிய சூழல் இருப்பதால், வீரர்களின் உடல் நிலை, சமீபத்திய செயல்பாடு, எதிர்கால திட்டம் ஆகியவை அனைத்தும் கணக்கில் எடுக்கப்படும். மேலும், ஜூன் மாத போட்டிகளுக்காக பயிற்சி ஏற்பாடுகளும் அதற்கேற்ற வகையில் அமைய வேண்டியிருக்கும்.
ரை இந்திய கிரிக்கெட்டின் மறுசீரமைப்பு கட்டமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்தடுத்து நடைபெறவுள்ள பெரிய தொடர்களை மனதில் வைத்து, இந்தத் தொடரில் சில இளம் வீரர்களை களமிறக்கி அவர்களுக்கு சர்வதேச அனுபவம் வழங்குவதற்கு பிசிசிஐ விரும்பலாம். அதே நேரத்தில், டெஸ்ட் அணியின் நிலைத்தன்மையும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பது தேர்வுக்குழுவின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கும்.
மே 19-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள், அடுத்த சில வாரங்களுக்கு இந்திய கிரிக்கெட்டில் முக்கிய தலைப்பாக இருக்கும். பும்ராவுக்கு ஓய்வு கிடைக்குமா, கில் டெஸ்ட் அணியை முன்னிலை வகிப்பாரா, ஒருநாள் அணியில் யார் இடம்பிடிப்பார் என்பதெல்லாம் விரைவில் தெளிவாகும்.
இந்திய அணி அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை ரசிகர்கள் மட்டும் அல்லாமல், முன்னாள் வீரர்கள், கிரிக்கெட் ஆய்வாளர்கள், தேர்வாளர்களின் முடிவுகளை உற்றுப் பார்ப்பார்கள். ஆப்கானிஸ்தான் தொடர், இந்திய அணியின் அடுத்த கட்டப் பயணத்தை சுட்டிக்காட்டும் ஒரு முக்கியக் கட்டமாகவே கருதப்படுகிறது.