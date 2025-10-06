இது ரொம்ப தவறு! கவுதம் கம்பீர் மீது கடுமையான குற்றசாட்டுகளை முன்வைத்த ஸ்ரீகாந்த்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணம், இளம் வீரர்களுக்கு ஒரு சோதனை களமாக அமைந்துள்ள நிலையில், ஸ்ரீகாந்த் அணியின் வீரர்கள் தேர்வு குறித்து குற்றசாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 6, 2025, 09:56 AM IST
  • ஹர்ஷித் ராணா தேர்வு!
  • ஆன்லைனில் வெடித்த சர்ச்சை!
  • ஸ்ரீகாந்த் கடும் தாக்கு!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்திற்கான அணி தேர்வு, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணாவின் தேர்வு குறித்து, முன்னாள் இந்திய வீரரும், தேர்வுக்குழு தலைவருமான கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீருடன் இணக்கமாக இருப்பதால் மட்டுமே ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு அணியில் இடம் கிடைக்கிறது என்றும், தகுதியின் அடிப்படையில் இந்த தேர்வு நடைபெறவில்லை என்றும் ஸ்ரீகாந்த் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

ஸ்ரீகாந்தின் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகள்

தனது Cheeky Cheeka என்ற யூடியூப் சேனலில் இது குறித்து பேசிய ஸ்ரீகாந்த், அணி நிர்வாகத்தின் தேர்வு முறைகளை மிக கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். அவர் கூறுகையில், "இந்திய அணியில் ஒரு நிரந்தர உறுப்பினர் இருக்கிறார் என்றால், அது ஹர்ஷித் ராணா தான். ஆனால், அவர் எதற்காக அணியில் இருக்கிறார் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை. சிலர் சிறப்பாக செயல்பட்டாலும் அவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில்லை, சிலர் சரியாக விளையாடாவிட்டாலும் அவர்களை தொடர்ந்து அணியில் வைத்திருக்கிறார்கள்," என்று குறிப்பிட்டார்.

மேலும், "கம்பீருக்கு ஒரு நிலையான 'யெஸ்-மேன்' ஆக இருப்பது தான், இந்திய அணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான சிறந்த வழியாக தெரிகிறது. இப்படித்தான் ஹர்ஷித் ராணா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்" என்று அவர் நேரடியாக குற்றம் சாட்டியது, கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2027 உலகக் கோப்பை கனவு என்னவாகும்?

2027ம் ஆண்டு உலக கோப்பையை மனதில் வைத்து, தற்போதைய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தலைமையில் இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை இந்திய அணி தொடங்கியுள்ளது. ஆனால், ஸ்ரீகாந்தின் பார்வையில், இந்த தேர்வுகள் அந்த நீண்ட கால திட்டத்திற்கு முரணாக உள்ளன. "நீங்கள் 2027 உலக கோப்பைக்காக ஒரு அணியை உருவாக்க தொடங்க வேண்டும். ஆனால், தேர்வுக்குழுவினர் அதை செய்யவில்லை என்றே நான் நினைக்கிறேன். ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி போன்ற வீரர்களை உலக கோப்பைக்கான சாத்தியமான வீரர்களாக நீங்கள் தேர்வு செய்தால், கோப்பையை வெல்லும் கனவை இப்போதே மறந்துவிடலாம்" என்று ஸ்ரீகாந்த் தனது விரக்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

தகுதியா? அல்லது பாரபட்சமா?

ஸ்ரீகாந்தின் இந்த கருத்துகள், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தேர்வு முறையில் தகுதிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறதா அல்லது தனிப்பட்ட விருப்பங்களின் அடிப்படையில் பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறதா என்ற விவாதத்தை மீண்டும் தூண்டியுள்ளது. கௌதம் கம்பீர், இதற்கு முன்பும் ஹர்ஷித் ராணாவை பல வடிவ போட்டிகளுக்கும் தேர்ந்தெடுத்ததற்காக விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. ஐபிஎல் தொடரின் போதே, ஹர்ஷித் ராணாவின் ஆக்ரோஷமான அணுகுமுறை மற்றும் களத்தில் அவரது செயல்பாடுகளை ஸ்ரீகாந்த் தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்துள்ளார். ஒரு வீரரின் அணுகுமுறை மற்றும் சமீபத்திய செயல்திறன் மட்டுமே அணி தேர்வுக்கான அளவுகோலாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார்.

Team IndiaAus SeriesSrikanthGautam GambhirBCCI

