இந்திய கேப்டனாகும் CSK ஸ்டார்... ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு கல்தா - பிசிசிஐ பக்கா பிளான்

Team India, Sanju Samson Captaincy: ஐபிஎல் தொடர் 2026 தற்போது பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 70 லீக் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இதுவரை 51 போட்டிகள் நிறைவடைந்திருக்கிறது. இன்னும் 19 லீக் போட்டிகளும், நான்கு பிளே ஆப் போட்டிகளும் உள்ளன, மே 31ஆம் தேதி இறுதிப்போட்டி குஜராத்தின் அகமதாபாத் நகரில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.
இந்திய அணியின் அடுத்த டார்கெட்
ஐபிஎல் தொடருக்கு பின்னர், சர்வதேச போட்டிகளும் அடுத்தடுத்து நடைபெற இருக்கின்றன. தற்போது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நிறைவடைந்துவிட்டதால், இனி இந்திய அணியின் முழு கவனமும் ஓடிஐ மற்றும் டெஸ்ட் அணி மீதுதான் இருக்கும்.
ஆனால், 2028 டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை கருத்தில்கொண்டு இந்திய டி20 அணியையும் அப்டேட் செய்ய பிசிசிஐ திட்டமிடும். அந்த வகையில், தற்போதைய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவிற்கு பதில் புதிய கேப்டனை நியமிக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
ஓரங்கட்டப்படும் சூர்யகுமார் யாதவ்
2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை வென்ற பிறகு, இந்திய டி20 அணி கேப்டனாக சூர்யகுமார் சிறப்பாக செயல்பட்டார். கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் தலைமையில் இந்திய அணி டி20ஐ அரங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்டது. 2024 டி20 உலகக் கோப்பை முதல் 2026 டி20 உலகக் கோப்பை வரை ஒரு டி20 தொடரை கூட இந்திய அணி தோற்கவில்லை. அதே தொடர் வெற்றியில் 2026 டி20 உலகக் கோப்பையையும் வென்றது.
அப்படியிருக்க, டி20ஐ அரங்கில் இந்திய அணியின் ஆதிக்கத்தை தொடர சிறப்பான கேப்டனை நியமிப்பது இன்றியமையாதது. சூர்யகுமார் யாதவ் மோசமான பார்மில் இருப்பதால் அவர் இந்திய அணியில் தொடர்வதும் கடினம்.
சஞ்சு சாம்சனுக்கு டி20ஐ கேப்டன்ஸி
அந்த வகையில், சூர்யகுமார் யாதவிற்கு பதில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக இருப்பார் என கூறப்பட்டது. ஆனால், தற்போது புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, சஞ்சு சாம்சன் இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக Dainik Jagran ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
எனவே, தற்போதைய சூழலில், இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன்ஸி ரேஸில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் இருவரும் உள்ளனர். இவருமே டி20 போட்டிகளில் சிறப்பான பார்மில் இருக்கிறார்கள்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் vs சஞ்சு சாம்சன்
ஆனால், சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இடையே இருக்கும் வித்தியாசம், இந்திய அணியில் அவர்களின் பங்களிப்பு மட்டுமே ஆகும். அதாவது, சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ஆவார். மேலும் இவர் டாப் ஆர்டரில் மிரட்டுவார் என்பதால் சஞ்சு சாம்சனை சுற்றி ஒரு புதிய அணியை கட்டமைப்பது எளிதாக இருக்கும். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அப்படியில்லை.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் உள்ளூர் டி20 போட்டிகள் மற்றும் ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பான பார்மில் இருந்தாலும், சர்வதேச அளவில் அவர் இந்திய அணியிலேயே இல்லை. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பரிலேயே சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடினார். அதற்கு பின்னர் இந்திய அணி 2 டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியன்ஷிப்பை வென்றுவிட்டது. எனவே, இவரின் கீழ் அணியை கட்டமைப்பது தற்போது கடினமாகும்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் vs சஞ்சு சாம்சன் டி20ஐ புள்ளிவிவரங்கள்
|வீரர்கள்
|இன்னிங்ஸ்
|ரன்கள்
|ஸ்ட்ரைக் ரேட்
|சதம்
|அரைசதம்
|ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்
|47
|1104
|136.12
|0
|8
|சஞ்சு சாம்சன்
|54
|1399
|156.83
|3
|6
சஞ்சு சாம்சனின் மிரட்டலான பார்ம்
எனவே, அனைத்து வகையிலும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை விட சஞ்சு சாம்சன் பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருப்பார். 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றார். ஐபிஎல் தொடரிலும் தற்போது வரை 2 சதங்களை அடித்து மிரட்டலான பார்மில் இருக்கிறார். 10 போட்டிகளில் 402 ரன்களை அடித்து ஆரஞ்சு கேப் ரேஸில் தொடர்கிறார். சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கேவின் நிலையான ஓப்பனராகவும், தோனி இல்லாத இடத்தில் சிறப்பான விக்கெட் கீப்பராகவும், அனுபவம் நிறைந்த வீரராகவும் திகழ்கிறார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை சிறப்பாக வழிநடத்தி வந்தவர் சஞ்சு சாம்சன். 2008ஆம் ஆண்டுக்கு பின், சுமார் 14 ஆண்டுகள் கழித்து, 2022ஆம் ஆண்டில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை இறுதிப்போட்டியில் விளையாட ஒரு கேப்டனாக சஞ்சு சாம்சன் பெரிய பங்களிப்பை அளித்தார்.
இந்திய அணியின் அடுத்த டி20ஐ போட்டிகள்
அப்படியிருக்க, சஞ்சு சாம்சன் இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது. வரும் ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு எதிராக இந்திய அணி டி20ஐ போட்டிகளில் அடுத்து விளையாட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
