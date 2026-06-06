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சூர்யவன்ஷிக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... கேப்டனாகும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் - இந்திய ஸ்குவாட் அறிவிப்பு

Team India : இந்திய அணி அடுத்து ஜூலை மாதத்தில் இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து அணிகளுடனும்; செப்டம்பரில் ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் டி20ஐ போட்டிகளை விளையாட இருக்கின்றன. இந்த மூன்று தொடர்களுக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாட் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 06, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:36 PM IST
சூர்யவன்ஷிக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... கேப்டனாகும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் - இந்திய ஸ்குவாட் அறிவிப்பு
Image Credit: Image Credits : Shreyas Iyer, Vaibhav Suryavanshi | Image Source : X/BCCI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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