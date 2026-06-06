/சூர்யவன்ஷிக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... கேப்டனாகும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் - இந்திய ஸ்குவாட் அறிவிப்பு

Team India Squad Announcement : இந்திய அணி வரும் ஜூலை மாதத்தில் இங்கிலாந்து அணியுடன் 5 டி20ஐ போட்டிகள், அயர்லாந்து அணியுடன் 2 டி20ஐ போட்டிகளை விளையாட உள்ளது. இதற்கான இந்திய அணி 15 பேர் கொண்ட ஸ்குவாட் இன்று (ஜூன் 6) அறிவிக்கப்பட்டது. அதேபோல், செப்டம்பர் மாதம் ஜப்பான் நாட்டில் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் கிரிக்கெட் இடம்பெற்றுள்ளதால், அதற்கான ஸ்குவாடும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று கொடுத்த கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், டி20ஐ தொடரில் இருந்து மொத்தமாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு அணியிலேயே இடமில்லை. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மூன்று தொடர்களிலும் கேப்டனாக செயல்படுகிறார், திலக் வர்மா துணை கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Presenting #TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 202#ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
மேலும், மூன்று தொடர்களிலும் 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி இடம்பிடித்துள்ளார். இதன்மூலம், இந்திய தேசிய அணியில் மிக இளம் வயதில் வாய்ப்பு கிடைத்த வீரர் என்ற பெருமையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி பெற்றுள்ளார். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்கள், அதிக சிக்ஸர்கள், அதிக ஸ்ட்ரைக் ரேட் என பல சாதனைகளை வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Here's a look at #TeamIndia's squad for the Asian Games 2026 in Japan this Sep#AsianGames pic.twitter.com/euMfmhWEcN— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சிவம் தூபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ரவி பிஷ்னோய், முகமது சிராஜ், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சிவம் தூபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ரவி பிஷ்னோய், முகமது சிராஜ், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சிவம் தூபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ரவி பிஷ்னோய், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து தொடருக்கு 16 பேர் கொண்ட ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான ஸ்குவாடில் 15 பேர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு பதில் முகமது சிராஜ், பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோர் இந்திய அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
ஆனால், செப்டம்பரில் நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான ஸ்குவாடில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இடம்பெற்றுள்ளார். அதில் முகமது சிராஜ், பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு இல்லை.
கடந்த பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் இந்தியாவில் நடந்த ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இதில் கேப்டனாக செயல்பட்ட சூர்யகுமார் யாதவ் தற்போது ஸ்குவாடில் இருந்தே நீக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் டி20ஐ வீரராக மட்டுமே வலம் வந்த நிலையில், தற்போது அதிலும் அவருக்கு வாய்ப்பில்லை. எனவே, இவரது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்வுக்கு பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது எனலாம்.
சூர்யகுமார் யாதவை போல் ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், குல்தீப் யாதவ் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. புதிதாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவி பிஷ்னோய் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது, காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளது. ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சுப்மான் கில், ரஜத் பட்டிதர் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை.