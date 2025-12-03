ருதுராஜ் சதத்தால் இந்திய அணியில் இடம் உறுதி - ஆனால் இந்த 3 வீரர்களுக்கு ஆபத்து...!

India vs South Africa, Ruturaj Gaikwad: தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் வைட்வாஷ் செய்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
ராஞ்சியில் நடந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து 2வது ஒருநாள் போட்டி சத்தீஸ்கர் தலைநகர் ராய்ப்பூரில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து 20வது முறையாக இந்திய அணி ஓடிஐ அரங்கில் டாஸை இன்று இழந்தது.
India vs South Africa: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அதிரடி சதம்
டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க கேப்டன் டெம்பா பவுமா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். தொடக்கத்தில் பந்து எக்குத்தப்பாக ஸ்விங் ஆக அதிக எக்ஸ்ட்ராஸ் இந்திய அணிக்கு பரிசாக கிடைத்தது. இருப்பினும், தென்னாப்பிரிக்க வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் விடாமுயற்சியுடன் ரோஹித் சர்மாவை ஆட்டமிழக்கச் செய்தனர். கடந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்த ரோஹித் இப்போட்டியில் 8 பந்துகளில் 3 பவுண்டரி உள்பட 14 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். சிறிதுநேரம் தாக்குப்பிடித்த ஜெய்ஸ்வால் 38 பந்துகளில் 22 ரன்களை குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.
இதன்பின், ஜோடி சேர்ந்த விராட் கோலி - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் ஆட்டத்தின் சூழலை புரிந்துகொண்டு முதலில் நிதானம் காட்டினர். இருவரும் ஓரளவு செட்டாகிவிட்ட பின்னரே அடித்து விளையாடினார்கள் எனலாம். ருதுராஜ் 52 பந்துகளிலும், விராட் கோலி 47 பந்துகளிலும் அரைசதம் கடந்தனர். இவரும் 150 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் தாண்டிய நிலையில், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 77 பந்துகளில் சதம் அடித்து மிரட்டினார். இருப்பினும் ருதுராஜ் 105 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து கேஎல் ராகுல் களமிறங்கினார
India vs South Africa: விராட் கோலியின் அடுத்தடுத்த சதம்
மறுபக்கம் விராட் 105 பந்துகளில் அவரது 53வது ஓடிஐ சதத்தை பதிவு செய்தார். இது அவருக்கு 84வது சர்வதேச சதமாகும். மேலும், இந்திய மண்ணில் அவர் சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் 6,500 ரன்களை இன்று கடந்தார். விராட் கோலி 102 ரன்களிலும், வாஷிங்டன் 1 ரன்னிலும் ஆட்டமிழக்க 6வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த கேஎல் ராகுல் - ஜடேஜா இணை 69 ரன்களை குவித்தது.
India vs South Africa: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு 359 ரன்கள் இலக்கு
50 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 358 ரன்களை குவித்தது. கேஎல் ராகுல் 66 ரன்களுடனும், ஜடேஜா 55 ரன்களுடனும் களத்தில் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். தென்னாப்பிரிக்கா பந்துவீச்சில் யான்சன் 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். மொத்தம் 24 எக்ஸ்ட்ராஸ் பதிவாகி உள்ளது. 359 ரன்கள் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
India vs South Africa: கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திய ருதுராஜ்!
இவை ஒருபுறம் இருக்க, இன்றைய ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் பேட்டிங், இந்திய அணி இவரை மூன்று பார்மட்டிலும் நிச்சயம் இத்தனை காலம் தவறவிட்டுவிட்டது என்ற எண்ணத்தையே ஏற்படுத்தியது. உள்நாட்டு போட்டிகளிலும், தென்னாப்பிரிக்கா ஏ தொடரிலும் சிறப்பாக விளையாடிய ருதுராஜ் கெய்கவாட் தற்போது மீண்டும் ஒருமுறை சர்வதேச அளவில் தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளார். இது அவரது முதல் ஓடிஐ சதமாகும்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் காயம் காரணமாக ஸ்குவாடில் இடம்பெறாத காரணத்தால்தான் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இத்தொடருக்கு தேர்வாகினார். உள்நாட்டு தொடர்களில் சிறப்பாக விளையாடியதால் ஓபனரான இவருக்கு நம்பர் 4 இடத்தில் கௌதம் கம்பீர் வாய்ப்பளித்துள்ளார். முதல் போட்டியில் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்த ருதுராஜ்க் கெய்க்வாட், 2வது போட்டியில் 77 பந்துகளில் சதம் அடித்து மிரட்டியிருக்கிறார். சுழற்பந்துவீச்சுக்கு எதிராகவும், வேகப்பந்துவீச்சுக்கு எதிராகவும் சிறப்பான ஷாட்களை வைத்திருப்பதை இன்றைய இன்னிங்ஸில் பார்க்க முடிந்தது. நிச்சயம் இவர் இந்திய ஓடிஐ ஸ்குவாடில் நிரந்தர இடத்தை பிடித்திருக்கிறார் எனலாம், 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரிலும் இவரின் பங்கு நிச்சயம் இருக்கும்.
India vs South Africa: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் vs ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் காயத்தில் இருந்து மீண்டு வரும்போது நம்பர் 4 இடம் யாருக்கு என்பதுதான் பெரிய கேள்வியாக இருக்கும். ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை ஓபனிங்கில் இறக்கலாம் என்றால் சுப்மான் கில், ஜெய்ஸ்வால் ஏற்கெனவே வரிசையில் நிற்கிறார்கள். ரோஹித் சர்மா ஓய்வு பெற்றாலும் கூட, கில் - ஜெய்ஸ்வால் இருவரில் ஒருவருக்கு பதில் ருதுராஜை களமிறக்க வேண்டும், அது சற்று கடினமாக காரியம் எனலாம்.
மேலும், 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடர் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே நாடுகளில் நடக்க இருக்கிறது. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தென்னாப்பிரிக்காவில் மொத்தம் 7 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 154 ரன்களை அடித்திருக்கிறார், அதில் ஒரு அரைசதம் அடக்கம். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தென்னாப்பிரிக்காவில் 2 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடி 9 ரன்களை மட்டுமே குவித்திருக்கிறார். ஆனால், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் காயத்தில் இருந்து எந்தளவிற்கு மீண்டு வருகிறாரோ, அதன்பின் தான் நம்பர் 4 இடத்தில் யார் களமிறங்குவார்கள் என கூற முடியும். இருப்பினும், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தென்னாப்பிரிக்காவில் பொதுவாக காணப்படும் பவுன்சர் ஆடுகளங்களில் தடுமாறுவார் என கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை இந்தச் சிக்கல் இருக்கும்பட்சத்தில், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு நம்பர் 4 இடம் கிடைக்கலாம்.
India vs South Africa: மொத்தம் 3 வீரர்களின் இடத்திற்கு ஆபத்து
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் நியூசிலாந்து தொடருக்குள் உடற்தகுதி பெற வாய்ப்பில்லை என கூறப்படும் நிலையில், ருதுராஜ் அந்த தொடரில் விளையாடுவது உறுதி. அதேநேரத்தில், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான அடுத்த போட்டியில் மட்டுமின்றி, நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக அடுத்த மாதம் நடைபெறும் 3 ஓடிஐ போட்டிகளிலும் சிறப்பாக விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டால் ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு மட்டுமின்றி ஒருநாள் தொடர்களில் திலக் வர்மா, ரிஷப் பண்ட் ஆகியோருக்கான வாய்ப்புகளும் குறைந்துவிட்டது எனலாம்.
