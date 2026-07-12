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இந்த 3 வீரர்கள் வேண்டவே வேண்டாம்... இந்திய அணிக்கு விடிவுகாலம் பிறக்க ஒரே வழி

Team India: இந்திய அணி அடுத்தடுத்து பல டி20ஐ தொடர்களில் விளையாட உள்ள நிலையில், இந்த 3 வீரர்களுக்கு இனி பிசிசிஐ வாய்ப்பளிக்கக் கூடாது. அவர்கள் யார்?, அதற்கான காரணங்கள் என்ன?, அவர்களுக்கான மாற்று வீரர்கள் யார்? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:31 PM IST
இந்த 3 வீரர்கள் வேண்டவே வேண்டாம்... இந்திய அணிக்கு விடிவுகாலம் பிறக்க ஒரே வழி
Image Credit: Team India | Image Source : X/@BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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