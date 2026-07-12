/இந்த 3 வீரர்கள் வேண்டவே வேண்டாம்... இந்திய அணிக்கு விடிவுகாலம் பிறக்க ஒரே வழி

Team India T20I: டி20 உலகச் சாம்பியனாக இந்திய அணி கடந்த இரண்டு முறை மகுடன் சூடி உள்ளது. 2024, 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை அடுத்தடுத்து வென்றுள்ளது. இதுவரை எந்த அணியும் தொடர்ந்து 2 முறை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதில்லை. அப்படிப்பட்ட இந்திய அணி அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து என இரண்டு டி20ஐ தொடரை இழந்துள்ளது.
கடந்த 15 நாள்களில் 7 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடிய இந்திய அணி 6 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்துள்ளது. ஒரு போட்டி மழையால் ரத்து செய்யப்பட்டது. சூர்யகுமார் யாதவுக்கு பதில் டி20ஐ கேப்டனாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பொறுப்பேற்ற பின்னர் இந்திய அணி ஒரு வெற்றியை கூட பெறவில்லை.
இந்தச் சூழலில் இம்மாத இறுதியில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக 3 டி20ஐ போட்டிகளில் இந்திய அணி விளையாட இருக்கிறது. அடுத்து செப்டம்பர் - அக்டோபர் மாதங்களில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெறுகிறது, இதிலும் இந்திய அணி கலந்துகொள்கிறது. இந்த இரண்டு தொடருக்கும் இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது.
இதற்கு பின், அக்டோபரில் உள்நாட்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக 5 டி20ஐ போட்டிகள், அக்டோபர் - நவம்பரில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 5 டி20ஐ போட்டிகள் (Away), டிசம்பரில் உள்நாட்டில் இலங்கை அணிக்கு எதிராக 3 டி20ஐ போட்டிகள் என வரிசையாக டி20ஐ தொடர்களும் உள்ளன.
இந்த தொடர்களில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் தொடருக்கு நேரடியாக தகுதிபெற இயலும். ஒருவேளை தொடர் தோல்விகளை சந்தித்தால் பாகிஸ்தான் அணி ஆசிய கண்டத்தில் முதல் அணியாக தரவரிசையில் முன்னேறி ஒலிம்பிக் தொடருக்கு நேரடியாக தகுதிபெறும் சூழலும் உருவாகிவிடும்.
எனவே, ஜிம்பாப்வே, ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளை தவிர்த்து பிற தொடர்களில் இந்த மூன்று வீரர்களுக்கு பிசிசிஐ இனி வாய்ப்பளிக்கக் கூடாது. இதன் காரணத்தை இங்கு காணலாம்.
வாஷிங்டன் சுந்தர் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்திய அணிக்கு சமநிலையை கொடுக்கிறார். ஓடிஐ போட்டிகளை பொறுத்தவரை, ஜடேஜா மற்றும் அக்சர் பட்டேல் இல்லாதபட்சத்தில் அவருக்கான இடம் இருக்கும். ஆனால், டி20ஐ போட்டிகளை பொருத்தவரை அவருக்கு தற்சமயம் சரியான இடம் இல்லை.
The reaction of Gautam Gambhir when Washington Sundar conceded 19 runs in h— Jara (@JARA_Memer) July 9, 2026
- The cameraman knows whohttps://t.co/e556iwtZzw
வாஷிங்டன் சுந்தர் டாப் ஆர்டரில் விளையாட முடியாது. அவர் சற்று நேரம் களத்தில் நின்று, அதன் பின் சூடுபிடித்து விளையாடக்கூடியவர். இப்போது பினிஷிங்கில் அவரை களமிறக்குவது அவருக்கு ஒத்துவரவில்லை. பந்துவீச்சிலும் அவரால் 4 ஓவர் பங்களிப்பை கொடுக்க முடியவில்லை. எனவே, இவருக்கு பதில் பின்வரிசையில் ஆயுஷ் பதோனி போன்றோருக்கு வாய்ப்பளிக்கலாம்.
அக்சர் பட்டேல் பவர் பிளே பந்துவீச்சில் பங்களிப்பு அளித்து வந்தார். ஆனால் அது இந்தியாவில் மட்டுமே தற்சமயம் கைக்கொடுக்கிறது. ஐபிஎல் தொடரில் கூட இவர் பேட்டிங்கிலும், பந்துவீச்சிலும் பெரியளவுக்கு டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு பங்களிக்கவில்லை. இந்திய அணிக்கும் அதே கதைதான்.
அவரை டாப் ஆர்டரில் களமிறக்கினாலும் பிரச்னை, கீழ் வரிசையில் வருவதிலும் சரிவரவில்லை. எனவே, இவருக்கு பதில் இந்திய அணி ஹர்ஷ் தூபேவுக்கு வாய்ப்பளிக்கலாம். நிச்சயம் ஹர்ஷ் தூபே டி20ஐ போட்டிகளில் மேஜிக் செய்யும் வல்லமை படைத்தவர்.
இவரை ஏன் இந்திய அணி தற்போது மீண்டும் ஸ்குவாடுக்குள் எடுத்து வந்தது என யாருக்குமே தெரியவில்லை. ஐபிஎல் தொடரில் சுமாராகவே விளையாடியிருந்தார். ஒரு காலத்தில் டி20ஐ தரவரிசையில் நம்பர் 1 பௌலராக இருந்தவர், தற்போது எங்கே இருக்கிறார் என்பதே தேடிதான் பார்க்க வேண்டும், அந்தளவிற்கு பின்தங்கிவிட்டார்.
வருண் சக்ரவர்த்தியும் சொதப்புகிறார் என்றாலும், அவரை தனியே ஒரு போட்டியை வென்றுகொடுக்க முடியும் என்பதை பலமுறை நிரூபித்துள்ளார். அவரும் முழு உடற்தகுதியுடன் வந்துவிட்டால் பிஷ்னோய் ஸ்குவாடில் தேவையில்லை. சுயாஷ் சர்மாவை கூட ஒரு பேக்அப் ஆப்ஷனாக இந்திய அணி முயற்சித்துப் பார்க்கலாம்.