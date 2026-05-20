/இந்த 3 இந்திய வீரர்கள் விரைவில் ஓய்வு... ஐபிஎல் விளையாடியும் வேஸ்ட்

Team India: இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் தொடர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த வேளையில், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 3 வீரர்களை பிசிசிஐ புறக்கணித்துள்ளது. எனவே அவர்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவிக்கலாம். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Team India Latest News Updates : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் ஒரே ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாட இருக்கின்றன. இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் வரும் ஜூன் 6ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 20ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் ஓடிஐ மற்றும் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்தியா ஸ்குவாட் நேற்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த மூன்று வீரர்களை பிசிசிஐ புறக்கணித்திருக்கிறது. எனவே அவர்கள் ஓய்வை அறிவிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை பார்ப்பதற்கு முன், இந்தியா அணி ஸ்குவாடை முதலில் காணலாம்.
சுப்மான் கில், யஷஸ்வி ஜெயஸ்வால், கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்சன், ரிஷப் பண்ட், தேவ்தத் படிக்கல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, மானவ் சுதார், குர்னூர் பிரர், ஹர்ஷ் தூபே, துருவ் ஜூரேல்
சுப்மான் கில், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல் , இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் பிரர், ஹர்ஷ் தூபே.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியில் விளையாடி வரும் இவர் 12 போட்டிகளில் 10 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். இந்திய அணிக்காக சர்வதேச போட்டிகளில் மூன்று பார்மட்களையும் சேர்த்து 462 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
ஆனால், 2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை வென்ற பின் பிசிசிஐ இவரை கழட்டிவிட்டது. தொடர்ச்சியாக உள்நாட்டு போட்டிகளிலும், ஐபிஎல் தொடரிலும் விளையாடினாலும் அவரை மூன்று பார்மட்களிலும் பிசிசிஐ புறக்கணித்தே வருகிறது. எனவே, 35 வயதான இவர் விரைவில் ஓய்வை அறிவிப்பார்.
நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் 13 போட்டிகளில் ஆர்சிபி அணிக்காக விளையாடி 24 விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார் புவி. தற்போது தொடரில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தியவரும் இவர்தான். இன்னும் குறைந்தது 3-4 போட்டிகளை அவர் விளையாடுவார் என்பதால் விக்கெட்டை எண்ணிக்கை முப்பதை தாண்டலாம்.
சிறப்பாக பந்துவீசினாலும் பிசிசிஐ இவரை கண்டுகொள்ளவே இல்லை. இவர் கடைசியாக 2022இல் தான் இந்திய அணிக்காக விளையாடினார். எனவே, 36 வயதான இவரும் விரைவில் ஓய்வை அறிவிக்கலாம்.
நடப்பு சீசனில் 9 இன்னிங்ஸில் 8 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார், ஜடேஜா. இவரையும் ஆப்கானிஸ்தான் தொடரில் சேர்க்கவில்லை. ஏற்கெனவே டி20ஐ அணியில் இருந்து ஜடேஜா ஓய்வை அறிவித்துவிட்டார்.
தற்போது டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ மட்டுமே இருக்கும் சூழலில், அவருக்கு ஆப்கானிஸ்தானின் ஓடிஐ, டெஸ்ட் தொடரில் வாய்ப்பளிக்காததன் மூலம் அவரை ஓரங்கட்டும் நடவடிக்கையில் பிசிசிஐ இறங்கியிருப்பதும் தெரிகிறது. சமீபத்தில் அவர் பெரிதாக எந்த போட்டிகளிலும் சோபிக்கவே இல்லை. எனவே, 37 வயதான ஜடேஜாவும் விரைவில் ஓய்வை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.