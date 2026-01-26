இந்த 2 வீரர்களுக்கு ஆப்பு... டி20 உலகக் கோப்பை இந்திய அணியில் இனி வாய்ப்பில்லை!

India vs New Zealand T20I: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையலான டி20ஐ தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இன்னும் இரண்டு போட்டிகள் மட்டுமே மீதம் இருக்கிறது. அதற்கு பின் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
IND vs NZ T20I: அடுத்த 2 போட்டிகள்
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் இந்திய அணி முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று, 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரை வென்றுள்ளது. அடுத்து வரும் ஜன. 28ஆம் தேதி விசாகப்பட்டினம் நகரிலும், ஜன. 31ஆம் தேதி திருவனந்தபுரம் நகரிலும் நடைபெற இருக்கிறது.
IND vs NZ T20I: முதலிரண்டு போட்டிகளின் காம்பினேஷன்
இந்திய அணி இத்தொடரில் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் வெவ்வேறு காம்பினேஷனில் விளையாடி இருக்கிறது. முதல் போட்டியில் அர்ஷ்தீப் - பும்ரா - வருண் - அக்சர் பட்டேல் என இரண்டு வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள், நம்பர் 8 வரை நீண்ட பேட்டிங் மற்றும் ஒரே ஒரு பிரீமியம் சுழற்பந்துவீச்சாளருடன் களமிறங்கியது. அடுத்து அர்ஷ்தீப் - வருண் - குல்தீப் - ஹர்ஷித் என இரு வேகப்பந்துவீச்சாளரில் ஒருவர் நம்பர் 8இல் பேட்டிங் செய்யக்கூடிய வகையிலும், இரண்டு பிரீமியம் சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள் களமிறக்கப்பட்டார்கள். அக்சர் பட்டேல் இல்லாத நிலையில் இந்த காம்பினேஷன் சரியாக இருந்தது.
IND vs NZ T20I: பேட்டிங் ஆர்டரில் மாற்றமில்லை
தொடர்ந்து நேற்றைய போட்டியிலும் இதே காம்பினேஷன் தொடர்ந்தது, ஆனால் வீரர்கள் மட்டும் மாறினார். அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு பதில் பும்ரா களமிறக்கப்பட்டார், வருண் சக்ரவர்த்திக்கு பதில் ரவி பிஷ்னோய் ஆகியோர் களமிறக்கப்பட்டனர். காயம் மற்றும் பந்துவீச்சு ஆப்ஷன்களை டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முயற்சித்து பார்க்க, நியூசிலாந்து தொடர் சிறப்பாக கைக்கொடுத்துள்ளது. அதேநேரத்தில், திலக் வர்மா காயத்தில் சிக்கியிருப்பதால் அவரின் இடத்தில் இஷான் கிஷன் மட்டுமே இந்த 3 போட்டிகளிலும் முயற்சிக்கப்பட்டுள்ளார். பேட்டிங் ஆர்டரில் வேறு மாற்றம் எதையும் இந்தியா முயற்சிக்கவில்லை.
IND vs NZ T20I: 2 வீரர்களுக்கு ஆப்பு
இந்தச் சூழலில் காயத்தில் சிக்கியிருக்கும் திலக் வர்மா, வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் மீண்டும் டி20 உலகக் கோப்பை அணியில் இடம்பிடிக்கும்பட்சத்தில் நிச்சயம் இந்த 2 வீரர்களுக்கு பிளேயிங் லெவனில் விளையாடும் வாய்ப்பு குறைந்துவிடும் எனலாம். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
IND vs NZ T20I: சஞ்சு சாம்சன்
நடப்பு தொடரில் விக்கெட் கீப்பர் சஞ்சு சாம்சன் 10, 6, 0 என மூன்று போட்டிகளில் 16 ரன்களையே அடித்துள்ளார். இதே டி20 உலகக் கோப்பை அணியில் இருக்கும் மற்றொரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரும், திலக் வர்மா இடத்தில் விளையாடி வரும் இடது கை பேட்டருமான இஷான் கிஷன் கடந்த 3 போட்டிகளில் 8, 76, 28 என அதிரடியாக ரன்களை குவித்தார். இவர் நம்பர் 3இல் இறங்குவதை விட ஓபனிங்கில் இறங்கினால் நிச்சயம் பவர்பிளேவில் இன்னும் அதிரடியான ஓபனிங் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒருவேளை திலக் வர்மா பிளேயிங் லெவனில் விளையாடினால் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரே விளையாட முடியும். அது பெரும்பாலும் இஷான் கிஷனுக்கே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. சஞ்சு சாம்சனுக்கு அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் வாய்ப்பு கிடைப்பதே தற்போது கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. ஒருவேளை வாய்ப்பு கிடைத்து அதிலும் சொதப்பினால் டி20 உலகக் கோப்பையில் இஷான் கிஷனுக்கு முதல் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
IND vs NZ T20I: குல்தீப் யாதவ்
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடரிலேயே இவர் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. மூன்று ஓடிஐ போட்டியில் 3 விக்கெட்டையும், தற்போது 2 டி20ஐ போட்டிகளில் 3 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியிருக்கிறார். விக்கெட் எடுப்பதை காட்டிலும் அதிக ரன்களை கொடுப்பதே பெரிய பிரச்னையாக உள்ளது. இந்திய அணியின் நம்பிக்கைக்குரிய மணிக்கட்டு ஸ்பின்னராக குல்தீப் யாதவ் நம்பிக்கையிழந்து காணப்படுகிறார். அதுவும் நேற்று பிஷ்னோய் 4 ஓவர்களில் 18 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றிய நிலையில் அவரது நம்பிக்கை இன்னும் குறைந்திருக்கலாம்.
குல்தீப் யாதவிற்கு ஏற்கெனவே டி20 உலகக் கோப்பையில் பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்காது. வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் பட்டேல் காயத்தால்தான் இந்திய அணி 2 ஸ்பின்னர்களை விளையாடுகிறது. தற்போது அதிலும் போட்டியாக ரவி பிஷ்னோய் வந்துவிட்டார். எனவே, வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் பட்டேல் விளையாடினாலும் சரி, விளையாடாவிட்டாலும் சரி குல்தீப் யாதவிற்கான பிளேயிங் லெவன் வாய்ப்பு என்பது குறைவுதான்.
