  • ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வேண்டாம்... பிளேயிங் லெவனில் இவருக்கு சான்ஸ் கொடுங்க - இந்திய அணி பலமாகும்!

ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வேண்டாம்... பிளேயிங் லெவனில் இவருக்கு சான்ஸ் கொடுங்க - இந்திய அணி பலமாகும்!

India vs New Zealand: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில் இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். அவர் யார் என்பதை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 19, 2026, 04:35 PM IST
  • நியூசிலாந்திடம் ஓடிஐ தொடரை இழந்த இந்திய அணி
  • 5 டி20ஐ போட்டிகளில் இந்தியா - நியூசிலாந்து மோதல்
  • இந்திய அணியில் 2 வீரர்கள் சேர்ப்பு

ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வேண்டாம்... பிளேயிங் லெவனில் இவருக்கு சான்ஸ் கொடுங்க - இந்திய அணி பலமாகும்!

India vs New Zealand T20I, Shreyas Iyer Playing XI: நியூசிலாந்து அணி கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் இந்திய மண்ணில், டெஸ்ட் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் வைட்வாஷ் செய்து இந்திய அணியை கடும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல்முறையாக இந்திய அணி, இந்திய மண்ணில் ஒரு டெஸ்ட் தொடரை அப்போது இழந்திருந்தது.

India vs New Zealand: இந்தியாவை திணறடிக்கும் நியூசிலாந்து 

அதற்கு பிறகு, தற்போது இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி ஓடிஐ தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் வென்றது. இதன்மூலம், இந்தியாவில் முதல்முறையாக நியூசிலாந்து அணி ஓடிஐ தொடரை வென்று சாதனை படைத்தது. இந்திய அணிக்கு தொடர்ச்சியாக நியூசிலாந்து அணி அதிர்ச்சி கொடுத்துக் கொண்டே வருகிறது. 2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா வென்று ஆறுதல் அளித்தது.

India vs New Zealand: அசுர பலத்துடன் நியூசிலாந்து  

அடுத்து நியூசிலாந்து அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரை விளையாட இருக்கிறது. ஜன. 21ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடர் வரும் ஜன. 31ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. பிப். 7ஆம் தேதி டி20 உலகக் கோப்பை தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இது மிக முக்கியமான ஒரு தொடராக விளங்குகிறது. இந்திய அணியை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே ஓடிஐ தொடரில் வீழ்த்திய உற்சாக பெருக்கில், அசுர பலத்துடன் நியூசிலாந்து அணி இதில் விளையாட காத்திருக்கிறது.

India vs New Zealand: 2 வீரர்கள் சேர்ப்பு

மறுபுறம் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையின் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, 2024 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பின் ஒரு டி20ஐ தொடரைக் கூட இழக்கவே இல்லை. எனவே, தற்போது இந்த தொடரையும் போராடி வெல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய அணி உள்ளது. மேலும், திலக் வர்மா, வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் இல்லாமல் இந்திய அணி இந்த டி20ஐ தொடரை விளையாட இருக்கிறது. திலக் வர்மா முதல் மூன்று போட்டிகளில் இருந்து விலகியிருக்கிறார், அவருக்கு பதில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடுவார். வாஷிங்டன் சுந்தர் நியூசிலாந்து தொடரில் இருந்தே விலகியிருக்கும் நிலையில் அவருக்கு பதில் ரவி பிஷ்னோய் சேர்க்கப்பட்டார். இதில் திலக் வர்மாவுக்கு பதில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது. 

Ishan Kishan: இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பளிக்கலாம்

ஆனால், இந்திய அணியில் இஷான் கிஷன் இருப்பதால் நம்பர் 3 இடத்தில் அவரை விளையாட வைக்கவும் கௌதம் கம்பீர் - சூர்யகுமார் யாதவ் ஜோடி முடிவெடுக்கலாம். திலக் வர்மா போல் இஷான் கிஷனும் இடதுகை அதிரடி வீரர். அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் ஓபனிங்கில் அதிரடி காட்டினால் அடுத்து நம்பர் 3, நம்பர் 4 இடத்தில் அதிரடி காட்ட இஷான் கிஷனை இந்திய அணி பயன்படுத்தலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், இஷன் கிஷன் டி20 உலகக் கோப்பை ஸ்குவாடில் இருப்பதால் அவர் பார்முக்கு வர இத்தொடர் கைக்கொடுக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

இஷான் கிஷன் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் 10 போட்டிகளில் 517 ரன்களை குவித்துள்ளார். இந்த பார்ம்தான் அவரை இந்திய அணிக்கே அழைத்து வந்தது. சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன் என இரண்டு விக்கெட் கீப்பர்கள் இருந்தாலும், திலக் வர்மா இல்லாத சூழலில் மிடில் ஆர்டரில் ஒரு இடது கை வீரர் வேண்டும் என்பதால் இஷான் கிஷனுக்கு நிச்சயம் வாய்ப்பு வழங்கலாம். இஷான் கிஷன் சிறப்பாக விளையாடி, திலக் வர்மா தொடரில் இருந்து விலகினால் கூட இந்திய அணி மற்றொரு ஆல்-ரவுண்டரை அணிக்குள் கொண்டுவரலாம். இது ஸ்குவாடை பலப்படுத்தும்.

India vs New Zealand: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் லெவனில் தேவையில்லை... 

மறுபக்கம், ஒருவேளை ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அவர் அந்த வாய்ப்பை கெட்டியாக பிடித்துக்கொள்ள வேண்டும். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டில்தான் டி20ஐ போட்டியில் விளையாடியிருக்கிறார். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் தற்போது இந்திய டி20ஐ அணியில் என்ட்ரி கொடுக்கிறார். காயம் காரணமாக இந்தாண்டு சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரை ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தவறவிட்டார். ஆனால், கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக 17 போட்டிகளில் 604 ரன்களை குவித்தது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. காயத்தில் இருந்து மீண்டு வந்து விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் 2 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 82, 45 ரன்களை குவித்தார். தற்போது நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3 ஓடிஐ போட்டிகளில் 49, 8, 3 என சுமாரான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தி உள்ளார். அந்த வகையில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பதை விட இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தால் இந்திய அணிக்கு டபுள் ஜாக்பாட் கிடைக்கலாம்.

