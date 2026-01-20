English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கௌதம் கம்பீரை கண்டித்த ரசிகர்கள்... உடனே விராட் கோலி கொடுத்த ரியாக்சனை பாருங்க!

கௌதம் கம்பீரை கண்டித்த ரசிகர்கள்... உடனே விராட் கோலி கொடுத்த ரியாக்சனை பாருங்க!

Gautam Gambhir Viral Video: கௌதம் கம்பீரை கண்டித்து ரசிகர்கள் மைதானத்தில் கோஷம் எழுப்பிய நிலையில், அதற்கு விராட் கோலி கொடுத்து ரியாக்சன் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இணையத்தில் அந்த வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 20, 2026, 03:29 PM IST
  • இச்சம்பவம் இந்தூரில் நடந்துள்ளது.
  • இந்திய அணி தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது.
  • ஓடிஐ, டெஸ்ட் போட்டிகளில் சொதப்பல்

Gautam Gambhir Virat Kohli Viral Video: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஓடிஐ தொடர் நேற்று முன்தினம் (ஜன. 18) நிறைவடைந்தது. இந்திய அணி 1-2 என்ற கணக்கில் ஓடிஐ தொடரை இழந்தது.

Team India: சொதப்பும் சுப்மான் கில்

இந்திய அணியின் இந்த தோல்வி கேப்டன் சுப்மான் கில்லின் மீது மிகப்பெரிய அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.  சுப்மான் கில் கேப்டனாக இங்கிலாந்து தொடரில் செயல்பட தொடங்கினார். அவர் தலைமையில் இந்திய அணி 2-2 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்தது. 

அடுத்து மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் வென்றாலும், ஆஸ்திரேலியாவில் ஓடிஐ தொடரை 1-2 என்ற கணக்கில் பறிகொடுத்தது. அதன்பின், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலும் 0-2 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தோல்வியை சந்தித்தது. ஒரே ஆறுதலாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் வென்றது. தோல்விகளையும் பின்னடைவையும் இந்திய அணி தொடர்ந்து சந்தித்து வருகிறது.

Team India: கம்பீர் வந்த பின் வரலாற்று தோல்விகள்

அதேபோல், கௌதம் கம்பீர் தலைமையிலும் இந்திய அணி பல வரலாற்றுத் தோல்விகளை சந்தித்தது. 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இலங்கை அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடரில் தோல்வியடைந்தது, நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரில் தோல்வி, 47 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சொந்த மண்ணில் மூன்று டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் தோல்வி, 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரில் தோல்வி, 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் டெஸ்ட் தோல்வி, 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரில் தோல்வி, 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அடிலெய்டில் ஓடிஐ போட்டியில் தோல்வி, 92 ஆண்டுகளில் 2வது முறையாக ஓடிஐ போட்டிகளில் 350+ ரன்களை Defend செய்ய முடியாமல் தோல்வி, முதல்முறையாக இந்தூர் மைதானத்தில் ஓடிஐ போட்டியில் தோல்வி, முதல்முறையாக சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக ஓடிஐ தொடரில் தோல்வி என லிஸ்ட் பெரிதாக உள்ளது. ஆறுதலாக 2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை மட்டும் கம்பீர் வந்த பின்னர் இந்திய அணி வென்றிருக்கிறது.

Team India: வைரலாகி வரும் வீடியோ 

எனவே, இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு கம்பீர் மீது கலவையான விமர்சனங்கள் இருக்கிறது. ஒரு சிலர் கம்பீரை கடுமையாக வசைபாடுகின்றனர், ஒரு சிலர் அணி வீரர்கள் சரியில்லை எனவும் அதற்கு கம்பீரை ஒன்றும் குறை சொல்ல முடியாது என்றும் கூறுகிறார்கள். இது ஒருபுறம் இருக்க, கடந்த ஞாயிறு அன்று இந்தூர் மைதானத்தில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்த பின்னர் போட்டியின் விருது வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. அதற்கு இந்திய அணி வீரர்கள் ஒருபக்கமும், நியூசிலாந்து அணி இன்னொரு பக்கமும் காத்திருந்தனர்.

அப்போது பார்வையாளர்கள் மத்தியில் இருந்து கம்பீரின் மீது கண்டனம் தெரிவிக்கும் விதமாக உரக்க கோஷம் எழுப்பப்பட்டது. அது அங்கு நின்றுகொண்டிருந்த வீரர்களுக்கு கேட்டது. குறிப்பாக, விராட் கோலி அந்த கோஷங்களை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்தை இணையத்தில் பரவி வரும் வீடியோவில் காண முடிகிறது. சுப்மான் கில் உள்ளிட்ட சில வீரர்களும் கோஷத்தை கேட்டு அதிருப்தி அடைவதை பார்க்க முடிந்தது. இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி உள்ளது. 

