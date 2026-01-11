English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • பாதியில் வெளியேறிய முக்கிய இந்திய வீரர்... உலகக் கோப்பைக்கும் வரமாட்டாரா? - என்னாச்சு?

IND vs NZ 1st ODI: முதல் ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணிக்கு 301 ரன்களை நியூசிலாந்து அணி இலக்காக நிர்ணயித்த நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னணி வீரர் காயத்தில் சிக்கியிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 11, 2026, 06:03 PM IST
  • வாஷிங்டன் சுந்தர் வெறும் 5 ஓவர்களை மட்டுமே வீசினார்.
  • வாஷிங்டன் சுந்தர் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தேர்வாகி உள்ளார்.
  • வாஷிங்டன் சுந்தர் மூன்று பார்மட் வீரராக திகழ்கிறார்.

Washington Sundar Injury, IND vs NZ 1st ODI: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி வதோதரா நகரில் உள்ள பரோடா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் இன்று மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கியது. 

டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மான் கில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். ஆட்டத்தின் பிற்பகுதியில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் இரண்டாவதாக பேட்டிங் செய்ய விரும்புவதாக சுப்மான் கில் தெரிவித்தார். நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டனான பிரேஸ்வெல்லும் கூட டாஸ் வென்றிருந்தால் பந்துவீச்சையே தேர்ந்தெடுத்திருப்போம் என்றார்.

IND vs NZ 1st ODI: 6 பௌலிங் ஆப்ஷன்

முகமது சிராஜ் - ஹர்ஷித் ராணா - பிரசித் கிருஷ்ணா என மூன்று வேகப்பந்துவீச்சாளர்களுடனும், குல்தீப் யாதவ் - ஜடேஜா - வாஷிங்டன் சுந்தர் என மூன்று சுழற்பந்துவீச்சாளர்களுடனும் இந்திய அணி இன்று களம்கண்டது. அர்ஷ்தீப் சிங்கும் வெளியே அமரவைக்கப்பட்டுள்ளார். நிதிஷ்குமார் ரெட்டிக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்திய அணியின் இந்த காம்பினேஷனால் நம்பர் 8 வரை பேட்டிங் நீண்டிருக்கிறது, நம்பர் 8இல் ஹர்ஷித் ராணா பேட்டிங் செய்வார். நம்பர் 5இல் இடது கை பேட்டர்களான ஜடேஜா அல்லது வாஷிங்டன் ஆகியோர் ஒருவர் களமிறங்குவர். பந்துவீசவும் 6 பேர் இருந்தனர்.

IND vs NZ 1st ODI: இந்திய அணிக்கு 301 ரன்கள் இலக்கு

நியூசிலாந்து அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டை இழந்து 300 ரன்களை அடித்துள்ளது. டேரில் மிட்செல் 84 ரன்கள், டெவான் கான்வே 56, ஹென்ரி நிக்கோல்ஸ் 62 ரன்களை அடித்தனர் இந்திய அணி தரப்பில் ஹர்ஷித் ராணா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷஅணா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டையும், குல்தீப் யாதவ் 1 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர். ஹர்ஷித் ராணாவை தவிர மீதம் உள்ள 5 பந்துவீச்சாளர்களும் முழுமையாக 10 ஓவர்களை வீசவில்லை.

Washington Sundar Injury: வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு காயம்

இதில் வாஷிங்டன் சுந்தர் மொத்தம் 5 ஓவர்களை மட்டுமே வீசினார். அதுவும் அவரது 5வது ஓவரை வீசும்போது அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. முதுகிலோ, இடுப்பு பகுதியிலோ அவருக்கு தசை பிடிப்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. முதுகு பிடிப்பு (Back Strain) ஏற்பட்டால் ஓரிரு நாள்களில் உடற்தகுதி பெற்றுவிடலாம். அதுவே இடுப்பு பகுதியில் பிடிப்பு (Side Strain) ஏற்பட்டால் காயத்தின் தீவிரத்தை பொறுத்து அவர் உடற்தகுதியை பெற 3-4 மாதங்கள் ஆகலாம் என கூறப்படுகிறது.

Washington Sundar Injury: பேட்டிங் செய்ய வருவாரா?

இன்றைய போட்டியில் அவருக்கு பதில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி பீல்டிங் செய்தார். அவர் கடைசி வரை பீல்டிங் செய்ய வரவே இல்லை. இதனால் அவர் பேட்டிங் செய்ய வருவாரா என்பதும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. ஒருவேளை அவர் உடற்தகுதியை பெறாவிட்டால் இந்திய அணியில் 10 வீரர்கள் மட்டுமே பேட்டிங் செய்ய முடியும். பேட்டிங்கிற்கு மாற்று வீரரை விளையாட வைக்க இயலாது. வாஷிங்டன் சுந்தர் டி20ஐ, ஓடிஐ, டெஸ்ட் என மூன்று பார்மட்களிலும் இந்திய அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். இதனால், தற்போது அவரின் காயம் இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவு எனலாம். ஆப்-ஸ்பின் ஆல்-ரவுண்டரை தற்போது கண்டடைவதும் மிக கடினமாகும்.

Washington Sundar Injury: 2வது வீரர் காயம் 

வாஷிங்டன் சுந்தர் தற்போது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கும் தகுதிபெற்றுள்ளார். ஒருவேளை அவரின் காயம் தீவிரமாக இருந்து டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து அவர் விலகும் நிலை ஏற்பட்டால் இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக இருக்கும். டி20ஐ அணியில் இடம்பெற்றுள்ள திலக் வர்மாவும் உடல்நலக் குறைபாடு காரணமாக இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20ஐ தொடரில் முதல் மூன்று போட்டிகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவதும் இன்னும் உறுதியாகவில்லை. அந்த வகையில், திலக் வர்மாவை தொடர்ந்து வாஷிங்டன் சுந்தரும் டி20 உலகக் கோப்பை விளையாடுவாரா மாட்டாரா என்ற சந்தேகம் ரசிகர்களின் மனதில் எழுந்துள்ளது.

IND vs NZ 1st ODI: ரிஷப் பண்ட் விலகல்

இந்தியா - நியூசிலாந்து ஓடிஐ தொடரில் இருந்து ஏற்கெனவே பேக்-அப் விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ட் காயம் காரணமாக விலகியதால், துருவ் ஜூரேல் மாற்று வீரராக நியமிக்கப்பட்டார். ஒருவேளை வாஷிங்டன் சுந்தர் விலகும்பட்சத்தில் மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்படும் வாய்ப்பு குறைவுதான். அதேநேரத்தில் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் பிளேயிங் லெவனில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது.  

மேலும் படிக்க | IND vs NZ: நீக்கப்பட்ட ரிஷப் பந்த! உடனடியாக வந்த மாற்று வீரர்! என்ன நடந்தது?

மேலும் படிக்க | இந்திய அணியில் இருந்து கழட்டிவிட்டது குறித்து... சுப்மான் கில் சொல்லிய நச் கருத்து!

மேலும் படிக்க | IND vs NZ: விராட் கோலி படைக்கப்போகும் 3 சாதனைகள்... அதிலும் 3வது ரொம்ப முக்கியம்!

