  • இந்திய அணியின் நம்பர் 5 ஸ்பாட் யாருக்கு? - வாஷிங்டன் சுந்தர் vs நிதிஷ் குமார் ரெட்டி

IND vs NZ: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் நிதிஷ்குமார் ரெட்டி அல்லது வாஷிங்டன் சுந்தர் இருவரில் யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 10, 2026, 08:01 PM IST
  • வதோதராவில் முதல் ஓடிஐ நாளை நடைபெறுகிறது.
  • நம்பர் 5 இடத்தில் யாருக்கு வாய்ப்பு?
  • இந்திய அணிக்கு 3 ஆப்ஷன்கள் இருக்கின்றன.

IND vs NZ, Team India Playing XI Combination: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஓடிஐ போட்டி நாளை (ஜனவரி 11) குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள வதோதரா நகரில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும், மதியம் 1 மணிக்கு டாஸ் வீசப்படும். ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சி சேனலிலும், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் போட்டியை நேரலையில் காணலாம்.

IND vs NZ: அனுபவ இந்தியா vs இளம் நியூசிலாந்து

சுப்மான் கில் தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியும், மைக்கெல் பிரேஸ்வெல் தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட நியூசிலாந்து அணியும் மொத்தம் 3 போட்டிகள் அடங்கிய ஓடிஐ தொடரில் விளையாட உள்ளன. முதல் போட்டி நாளை நடைபெறும் நிலையில், 2வது ஓடிஐ போட்டி ஜன. 14ஆம் தேதி அன்று ராஜ்கோட் நகரிலும், 3வது ஓடிஐ போட்டி ஜன. 18ஆம் தேதி அன்று இந்தூர் நகரிலும் நடைபெற இருக்கிறது. இந்திய அணியை பொருத்தவரை ஒப்பீட்டாளவில் அனுபவ வீரர்கள் நிறைந்திருக்கும் சூழலில், நியூசிலாந்து அணியை பொருத்தவரை அனுபவம் குறைந்த வீரர்களே உள்ளனர்.

IND vs NZ:  பிளேயிங் லெவனில் யார் யார்?

இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மா - சுப்மான் கில் ஜோடி ஓபனிங்கில் களமிறங்கும். விராட் கோலி வழக்கம்போல் நம்பர் 3இல் களமிறங்குவார். காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அவருக்கே உரிய நம்பர் 4 இடத்தில் களமிறங்குவார். விக்கெட் கீப்பராக கேஎல் ராகுல் இடம்பெறுவார். பின்வரிசையில் ஜடேஜா இடம்பெறுவது உறுதி. சுழற்பந்துவீச்சில் குல்தீப் யாதவ் இடம்பெறுவார். பிரீமியம் வேகப்பந்துவீச்சாளர்களாக அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோர் விளையாடுவார்கள். நம்பர் 8இல் ஹர்ஷித் ராணா விளையாடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

IND vs NZ: நம்பர் 5 இடத்தில் யார்?

இந்திய அணியின் ஓடிஐ பிளேயிங் லெவனில்  9-10 பேர் இடத்திற்கு பிரச்னையில்லை. நம்பர் 5 இடத்தில் விளையாடப்போவது யார் என்பதே தற்போது பெரும் கேள்வியாக உள்ளது. சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடருக்கு முன் வரை கேஎல் ராகுல் அந்த இடத்தில் நங்கூரமாக விளையாடி வந்தார். ஆனால், கம்பீர் அணிக்குள் வந்த பின் அதாவது சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரில் நம்பர் 5 இடத்தில் அக்சர் பட்டேல் விளையாடினார். கடந்த மாதம் நடந்த தென்னாப்பிரிக்க தொடரில் வாஷிங்டன் சுந்தர் நம்பர் 5 இடத்தில் விளையாடினார். ஏனென்றால் டாப் ஆர்டரில் இடது கை வீரரே இல்லாத நிலையில், நம்பர் 5 இடத்தில் ஒரு இடது கை பேட்டரை களமிறக்கிவிட்டு, கேஎல் ராகுலுக்கு பினிஷிங் ரோல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

IND vs NZ: வாஷிங்டன் சுந்தர் vs நிதிஷ்குமார் ரெட்டி

இந்தச் சூழலில், நாளைய போட்டியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் விளையாடுவாரா அல்லது நிதிஷ் குமார் ரெட்டி விளையாடுவாரா என்ற கேள்வி எழுகிறது. வாஷிங்டன் சுந்தர் என்றால் நிச்சயம் இந்திய அணிக்கு ஆப் ஸ்பின் ஆப்ஷன் கிடைக்கும், ஆனால் அவரது பேட்டிங் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவிற்கு இல்லை. நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஓரளவு சுமாராக பந்துவீசுகிறார், ஒப்பீட்டளவில் வாஷிங்டனை விட பேட்டிங்கில் சிறப்பாகவே விளையாடுகிறார். அந்த வகையில், இந்திய அணிக்கு மூன்று ஆப்ஷன்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை ஒவ்வொன்றாக காணலாம்.

IND vs NZ: இந்திய அணிக்கு இருக்கும் 3 ஆப்ஷன்கள்

- ஒருவேளை இந்திய அணி இடது கை பேட்டர் ஆப்ஷனும் தேவையில்லை, 3வது வேகப்பந்துவீச்சு ஆப்ஷனாக ஹர்ஷித் ராணா போதும் என நினைத்தால் நிதிஷ் குமார் ரெட்டியை பிளேயிங் லெவனில் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. அப்படியிருந்தால் ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் மட்டுமே சுழற்பந்துவீச்சாளர்களாக இருப்பார்கள். 

- மறுபுறம், இடதுகை பேட்டர் நம்பர் 5இல் தேவை என நினைத்தாலும், 3வது வேகப்பந்துவீச்சு ஆப்ஷனாக ஹர்ஷித் ராணா போதும் என நினைத்தாலும் வாஷிங்டன் சுந்தர் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவார். 

- மேலும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டியை 3வது வேகப்பந்துவீச்சு ஆப்ஷனாக பார்த்தால் நம்பர் 4இல் வாஷிங்டன் சுந்தரையும், நம்பர் 7இல் நிதிஷ் குமார் ரெட்டியையும் விளையாட வைக்கலாம். இல்லையெனில் ஜடேஜாவை நம்பர் 4இல் விளையாட வைத்து கடைசி கட்டத்தில் அதிரடியாக விளையாட வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டியை விளையாட வைக்கலாம். ஜடேஜாவுக்கு தற்போது பினிஷிங்கில் பிரச்னை இருப்பதால் பேட்டிங் ஆர்டரில் இத்தகைய மாற்றத்தை கொண்டுவருவது அணிக்கு பலம் சேர்க்கும்.

