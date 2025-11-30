கடைசி ஓவர் வரை போராடி இந்தியா வெற்றி... திகிலூட்டிய தென்னாப்பிரிக்கா!

IND vs SA ODI: தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான பரபரப்பான முதல் ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
1ST ODI. India Won by 17 Run(s) https://t.co/MdXtGgRkPo #TeamIndia #INDvSA #1stODI @IDFCfirstbank
— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
