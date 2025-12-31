இந்த 2 இந்திய வீரர்களுக்கு டி20 உலகக் கோப்பைதான் கடைசி.. கேப்டன்சியும் மாறும்! முழு விவரம்

Last World Cup For Two Indian Players: இந்திய டி20 அணியை வழிநடத்தி வருகிறார் சூர்யகுமார் யாதவ். இவர் கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை தொடர்ந்து மூத்த வீரர் ரோகித் சர்மாவின் ஓய்வுக்கு பின்னர் இப்பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார். இவரது கேப்டன்சியில் இந்திய அணி டி20 கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், வரும் 2026 பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் தேதி டி20 உலகக் கோப்பை தொடங்க இருக்கிறது. இத்தொடருக்கான இந்திய அணியும் கடந்த டிசம்பர் 20ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது.
T20 World Cup 2026: உலக கோப்பையை நோக்கி இந்திய அணி
துணை கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த சுப்மன் கில் இந்த அணியில் இடம் பெறவில்லை. அவரின் மோசமான டி20 ஃபார்மின் காரணமாக அவரை நிராகரித்துவிட்டது தேர்வுக்குழு. இவரது பதவிக்கு மீண்டும் அக்சர் படேல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்வின் கேப்டன்சிக்கு துணையாக நின்று சிறப்பாக செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையை இந்திய அணி ரோகித் சர்மா தலைமையில் வென்ற நிலையில், இம்முறையும் கோப்பையை வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை எப்படியாவது தக்க வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்குடன் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது இந்திய அணி வீரர்கள்.
Last World Cup For Suryakumar Yadav and Varun Chakaravarthy: சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்திக்கு இதுதான் கடைசி உலகக் கோப்பை
இந்த உலகக் கோப்பையையும் நிச்சயம் இந்திய அணிதான் வெல்லும் என்று பலரும் கணித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோருக்கு இந்த உலகக் கோப்பையே கடைசி உலகக் கோப்பையாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்-க்கு தற்போது 36 வயது ஆகிறது. அவருக்கு அடுத்த உலகக் கோப்பை வரும்பொழுது 38 வயதாகிவிடும். அதேபோல் வருண் சக்கரவர்த்திக்கும் தற்போது 35 வயதாகிறது. அவருக்கும் அடுத்த உலகக் கோப்பை அதாவது 2028ஆம் ஆண்டு 36 வயதை தாண்டி விடுவார். எனவே இவர்கள் இருவரையும் வயது மூப்பு காரணமாக தேர்வுக்குழு கண்டுகொள்ளாது.
Suryakumar Yadav and Varun Chakaravarthy For Indian Team: இந்திய அணிக்காக சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி
இதுவரையில் இந்திய அணிக்காக இருவருமே சிறப்பான பங்கை அளித்துள்ளனர். சூர்யகுமார் யாதவ் பல போட்டிகளில் தனது அசாத்திய பேட்டிங்கால் எதிரணியை திணறடித்திருக்கிறார். இதுவரை அவர் இந்திய டி20 அணிக்காக 99 போட்டிகளில் விளையாடி 2788 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். இதில் 4 சதம் மற்றும் 21 அரைசதங்களும் அடங்கும். அதேபோல் 37 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 773 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
மறுபுறம் வருண் சக்கரவர்த்தியின் பங்களிப்பு இந்திய அணியை பலமுறை வெற்றி பெற செய்திருக்கிறது. குறிப்பாக 2025 தொடக்கத்தில் நடைபெற்ற சாம்பியன் டிராபி தொடரை வெல்ல அவர் முக்கிய காரணியாக இருந்தார். இதுவரை இந்தியாவுக்காக 33 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். இதில் 55 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தி இருக்கிறார்.
Who Is The Next Captain Of Indian T20 Team: மாறும் கேப்டன்சி
இந்திய டெஸ்ட் அணியில் ரோகித் சர்மாவின் ஓய்வுக்கு பின்னர் சுப்மன் கில்லுக்கு கேப்டன் பதவியை அளித்தது பிசிசிஐ. அதன்பின் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டிலும் ரோகித் சர்மா கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு அவருக்கு அந்த பதவியை கொடுத்தனர். பின்னர் மூன்று வடிவ கிரிக்கெட்டுக்கும் ஒரே கேப்டன் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் கில்லுக்கு டி20 அணியில் துணை கேப்டன் பதவி அளிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாகவே நிச்சயம் சுப்மன் கில் டி20 உலகக் கோப்பையில் இடம் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தேர்வுக்குழு அவரை தற்போது அந்த பதவியில் இருந்து நீக்கி அணியில் இருந்தும் விலக்கி உள்ளது.
Shubman Gill vs Hardik Pandya: ஆனால் டி20 உலகக் கோப்பைக்கு பின்னர் நிச்சயம் கேப்டன்சி பொறுப்பு மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்போது சுப்மன் கில்லுக்கு அந்த பதவி வழங்கப்படலாம். ஒருவேளை டி20ல் சுப்மன் கில்லின் மந்தமான பேட்டிங் தொடர்ந்தால் அப்பதவி ஹர்திக் பாண்டியா போன்ற சீனியர் வீரருக்கு வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
India Squad For T20 World Cup 2026: டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே, இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, வருண் சகரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரிங்கு சிங்.
