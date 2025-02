'அவர்கள் என்னை வெளியேற்றினார்கள்'! ஓய்வு குறித்து பேசிய ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்!

இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் சமீபத்தில் அனைத்து வித கிரிக்கெட்டில் இருக்கும் ஓய்வு பெற்றார். ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் நடுவில் ஓய்வை அறிவித்தார். இது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் சமீபத்திய பிசிசிஐ நிகழ்வில் ஓய்வுக்கு பிந்தைய வாழ்க்கையைப் பற்றி கேட்டபோது, ​​அவர்கள் என்னை வெளியேற்றினார்கள் என்று நகைச்சுவையாக பதிலளித்துள்ளார். சனிக்கிழமையன்று மும்பையில் நடைபெற்ற பிசிசிஐ நமன் விருதுகள் விழாவில் அஷ்வின் கலந்து கொண்டார். அவருக்கு சிறப்பு விருதும் வழங்கப்பட்டது.

மேலும் படிங்க: சாம்பியன்ஸ் டிராபி : இந்திய அணியின் 2 பிரம்மாஸ்திரம் இதுதான் - கவுதம் கம்பீர் முக்கிய தகவல்

அஷ்வின் பேச்சு

ஓய்வு பெற்ற பிறகு வீட்டில் இருப்பது எப்படி உள்ளது என்று அஷ்வினிடம் கேட்கப்பட்டது. அப்போது பேசிய அவர், "அவர்கள் என்னை வெளியேற்றிவிட்டார்கள்" என்று கிண்டலாக பதில் அளித்தார். மேலும் பேசிய அவர், "நான் நீண்ட நாட்கள் வீட்டில் இருந்ததில்லை. நான் இதற்கு முன்பு எனது குழந்தைகளை பள்ளியில் இறக்கிவிட்டுள்ளேன். ஆனால் அவர்களை இறக்கிவிட்டு, மீண்டும் வீட்டிற்கு அழைத்து வருவது புதிதாக உள்ளது. அவர்களுடன் நாள் முழுக்க நேரத்தை செலவழிப்பது வித்தியாசமான அனுபவத்தை தருகிறது. நான் இதையும் கொஞ்சம் ரசிக்கிறேன்" என்று பேசியுள்ளார்.

One of the finest all-rounders in international cricket with a career decorated with class, consistency and commitment!

Congratulations to Ravichandran Ashwin for winning the BCCI Special Award#NamanAwards | @ashwinravi99 pic.twitter.com/QNHx4TAkdo

— BCCI (@BCCI) February 1, 2025