தோனி 2013லேயே வி.கீ., பயிற்சியை நிறுத்தியும்.. மின்னல் வேகத்தில் ஸ்டேம்பிங் செய்ய இதுதான் காரணம்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மற்றும் உலகின் தலைசிறந்த விக்கெட் கீப்பர்களில் ஒருவரான எம்.எஸ். தோனி, சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியில் முழுமையாக இருந்து விடுத்துள்ளார் என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர் ஆர்.ஸ்ரீதர் சமீபத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
தோனி தனது மின்னல் வேக ஸ்டம்பிங்கும், அசாதாரணமான கேட்ச்களும், அசத்திய கேப்பிங் தொழில்நுட்பத்தினாலும் cricket உலகின் பிரபலமான ஹீரோவாக உள்ளார். வழக்கமான பயிற்சியில் ஈடுபடாமல் கூட அவரின் திறமை சிறப்பாக வெகுவாக நிலைத்திருப்பதற்கான காரணிகளை ஸ்ரீதர் விவரித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது, தோனி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 2005 முதல் 2007 ஆண்டு காலகட்டத்திற்கு முன் தனது விக்கெட் கீப்பிங் திறமை மேம்பாட்டிற்குக் கடுமையான பயிற்சி செய்தார். ஆனாலும், 8 முதல் 9 ஆண்டுகள் சர்வதேச விளையாட்டுப் பயணத்துக்கு பிறகு, தோனி தனது விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சிகளை நிறுத்தியுள்ளார். தோனி பலவகை போட்டிகளில் இந்தியா சார்பில் விளையாட ஆரம்பித்தபின், அவரின் பணிச்சுமை மிக முக்கியமாக அதிகரித்து, விரல்கள் பாதிக்கப்பட்டன.
இதனால் தொடர்ந்து விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சி செய்வதற்கான அவசியம் குறைந்துவிட்டது". அதற்கு பதிலாக, தோனி தனது உடல் அசைவுகளை கவனித்து ரியாக்ஷன் பயிற்சிகள் போன்ற சிறிய, நுட்பமான பயிற்சிகளை மட்டும் மேற்கொண்டார். இதுவே அவரின் மின்னல் வேகத்தை பாதுகாத்து, ஒவ்வொரு பந்தும் பிடிப்பதில் சிறப்பு பெரிதும் உதவியது என கூறினார்.
தோனி தனது சர்வதேச வாழ்கையில் விக்கெட்டுகளுக்கு பின்னே 829 வீக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். இதில் 195 ஸ்டம்பிங் மற்றும் 634 கேட்சுகள் அடங்கும் உலக சாதனையாகும். 44 வயதிலும் தொடர்ந்து தனது திறமையை பராமரித்து, ஐபிஎல் 2025 சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக 6 கேட்சுகள் மற்றும் 5 ஸ்டம்பிங்குகளுடன் விளையாடி தன் கூர்தன்மையை நிரூபித்தார்.
தோனி விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியை நிறுத்தியிருந்தாலும், தனது நுட்பமான உழைப்பு மற்றும் கூர்மை மூலம் இன்னும் சிறந்த நிலையை தழுவி இருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், வல்லுநர்கள் முன் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த ரகசியம் தோனி வெற்றி போட்டி மட்டுமல்ல, அவரின் வெளிப்படையான உழைக்கு மறுபடியும் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. இது தோனி போன்ற வீரர்கள் எவ்வாறு தங்கள் உடல் மற்றும் மனத் திறனை சரியான முறையில் பராமரித்து, நீண்ட கால வெற்றிக்கு பின்துணையாக இருப்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாகும்.
