English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தோனி 2013லேயே வி.கீ., பயிற்சியை நிறுத்தியும்.. மின்னல் வேகத்தில் ஸ்டேம்பிங் செய்ய இதுதான் காரணம்!

Dhoni Wicketkeeping Secret: தோனி விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியை நிறுத்தியும் அவர் சிறப்பாக விக்கெட் கீப்பிங் செய்வதற்கான ரகசியத்தை முன்னாள் பயிற்சியாளர் ஆர்.ஸ்ரீதர் பகிர்ந்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 26, 2025, 02:08 PM IST
  • இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி
  • அவர் 2013லேயே விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியை நிறுத்திவிட்டார்
  • இருப்பினும் மின்னல் வேகத்தில் ஸ்டேம்பிங் செய்வது எப்படி?

Trending Photos

CSK, KKR குறிவைக்கும் இந்த 3 இந்திய வீரர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?
camera icon5
Chennai Super Kings
CSK, KKR குறிவைக்கும் இந்த 3 இந்திய வீரர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?
நடிகை மஞ்சிமா உடல் எடைக்காக...அறுவை சிகிச்சையா? முழு விவரம்...
camera icon7
Manjima Mohan
நடிகை மஞ்சிமா உடல் எடைக்காக...அறுவை சிகிச்சையா? முழு விவரம்...
ஆவணி 09 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 09 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
தோனி 2013லேயே வி.கீ., பயிற்சியை நிறுத்தியும்.. மின்னல் வேகத்தில் ஸ்டேம்பிங் செய்ய இதுதான் காரணம்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மற்றும் உலகின் தலைசிறந்த விக்கெட் கீப்பர்களில் ஒருவரான எம்.எஸ். தோனி, சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியில் முழுமையாக இருந்து விடுத்துள்ளார் என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர் ஆர்.ஸ்ரீதர் சமீபத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

தோனி தனது மின்னல் வேக ஸ்டம்பிங்கும், அசாதாரணமான கேட்ச்களும், அசத்திய கேப்பிங் தொழில்நுட்பத்தினாலும் cricket உலகின் பிரபலமான ஹீரோவாக உள்ளார். வழக்கமான பயிற்சியில் ஈடுபடாமல் கூட அவரின் திறமை சிறப்பாக வெகுவாக நிலைத்திருப்பதற்கான காரணிகளை ஸ்ரீதர் விவரித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் கூறியதாவது, தோனி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 2005 முதல் 2007 ஆண்டு காலகட்டத்திற்கு முன் தனது விக்கெட் கீப்பிங் திறமை மேம்பாட்டிற்குக் கடுமையான பயிற்சி செய்தார். ஆனாலும், 8 முதல் 9 ஆண்டுகள் சர்வதேச விளையாட்டுப் பயணத்துக்கு பிறகு, தோனி தனது விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சிகளை நிறுத்தியுள்ளார். தோனி பலவகை போட்டிகளில் இந்தியா சார்பில் விளையாட ஆரம்பித்தபின், அவரின் பணிச்சுமை மிக முக்கியமாக அதிகரித்து, விரல்கள் பாதிக்கப்பட்டன. 

இதனால் தொடர்ந்து விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சி செய்வதற்கான அவசியம் குறைந்துவிட்டது". அதற்கு பதிலாக, தோனி தனது உடல் அசைவுகளை கவனித்து ரியாக்ஷன் பயிற்சிகள் போன்ற சிறிய, நுட்பமான பயிற்சிகளை மட்டும் மேற்கொண்டார். இதுவே அவரின் மின்னல் வேகத்தை பாதுகாத்து, ஒவ்வொரு பந்தும் பிடிப்பதில் சிறப்பு பெரிதும் உதவியது என கூறினார். 

தோனி தனது சர்வதேச வாழ்கையில் விக்கெட்டுகளுக்கு பின்னே 829 வீக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். இதில் 195 ஸ்டம்பிங் மற்றும் 634 கேட்சுகள் அடங்கும் உலக சாதனையாகும். 44 வயதிலும் தொடர்ந்து தனது திறமையை பராமரித்து, ஐபிஎல் 2025 சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக 6 கேட்சுகள் மற்றும் 5 ஸ்டம்பிங்குகளுடன் விளையாடி தன் கூர்தன்மையை நிரூபித்தார்.

தோனி விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியை நிறுத்தியிருந்தாலும், தனது நுட்பமான உழைப்பு மற்றும் கூர்மை மூலம் இன்னும் சிறந்த நிலையை தழுவி இருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், வல்லுநர்கள் முன் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த ரகசியம் தோனி வெற்றி போட்டி மட்டுமல்ல, அவரின் வெளிப்படையான உழைக்கு மறுபடியும் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. இது தோனி போன்ற வீரர்கள் எவ்வாறு தங்கள் உடல் மற்றும் மனத் திறனை சரியான முறையில் பராமரித்து, நீண்ட கால வெற்றிக்கு பின்துணையாக இருப்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாகும்.

மேலும் படிக்க: டெஸ்ட்டில் இருந்து ஓய்வு.. இதுதான் காரணம்.. மனம் திறந்த ரோகித் சர்மா!

மேலும் படிக்க: 2025 ஆசிய கோப்பையில் இந்தியாவுக்காக அறிமுகமாகும் ஐபிஎல் வீரர்கள்!

மேலும் படிக்க: CSK, KKR குறிவைக்கும் இந்த 3 இந்திய வீரர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
MS Dhonidhoni wicketkeeping secretCricketCSKTeam India

Trending News