ஹர்திக் பாண்டியா நீக்கம்? 23 வயது வீரரை புதிய கேப்டனாக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ்!

Mumbai Indians Latest News: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியா இருந்து வரும் நிலையில், அவரை அப்பதவியில் இருந்து நீக்கி, 23 வயது இளம் வீரர் ஒருவரை கேப்டனாக நியமிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஹர்திக் பாண்டிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வழிநடத்தி வருகிறார். ஆனால் அவரது கேப்டன்ஷியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி படுமோசமாக விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை விளையாடிய 11 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. இதன் காரணமாக 2026 ஐபிஎல் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியாமல், தொடரில் இருந்து வெளியேறி உள்ளது.
ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் மும்பை இந்தியன்ஸ்
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட ஹர்திக் பாண்டியா, 2021 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு சென்றார். அங்கு அந்த அணியை வழிநடத்திய நிலையில், 2022 ஐபிஎல் தொடரை ஹர்திக் தலைமையில் குஜராத் அணி வென்றது. இதன்பிறகு 2023ல் இறுதி போட்டி வரை அழைத்து வந்தார். இந்த சூழலில், ரோகித் சர்மாவுக்கு பின்னர் ஒரு நல்ல கேப்டனாக மும்பை அணிக்கு ஹர்திக் இருப்பார் என்ற கணக்கில் ஏலத்தில் மீண்டும் ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் செய்தது. அவரை 15 கோடி ரூபாய்க்கு எடுத்தது.
அதன்பின் 2024 ஐபிஎல் தொடர் முதல் ரோகித் சர்மாவை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, ஹர்திக் பாண்டியாவை நியமித்த நிலையில், தற்போது வரை அந்த அணியை வழிநடத்தி வருகிறார். ஆனால், அவரது தலைமையில் மும்பை பெரிதாக எந்த தாக்கமும் ஏற்படுத்தவில்லை. 2024 ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை அணி 14 போட்டிகளில் 4ல் மட்டும் வென்று புள்ளிப்பட்டியலில் 10 வது இடத்தில் முடித்தது. இதையடுத்து 2025 ஆம் ஆண்டில் சிறப்பாக விளையாடி புள்ளிப்பட்டியலில் 4 வது இடத்தில் முடித்தது. பிளே ஆஃப் சுற்றில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடன் தோல்வியடைந்து.
ஹர்திக் பாண்டியா நீக்கம்
இந்த நிலையில், நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடும் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், படுமோசமாக விளையாடி வருகிறது. பெரிதாக எந்த போட்டியிலும் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை. இந்த நிலையில்தான், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் கேப்டனை மாற்ற வேண்டும் என்ற முடிவை எடுத்திருப்பதாக தெரிகிறது. அவருக்கு பதிலாக 23 வயது இளம் வீரர் ஒருவரை கேப்டனாக திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டனாகும் திலக் வர்மா
ஹார்டிக் பாண்டியா கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகும் சூழல் ஏற்பட்டால், அவருக்கு மாற்றாக திலக் வர்மாவை தலைவராக நியமிக்க மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனான திலக் வர்மா, எதிர்காலத்திலும் அணிக்கான முக்கிய வீரராக இருப்பார் என்பதால், நீண்டகால திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அவரை கேப்டனாக உருவாக்க மும்பை அணி விருப்பம் கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஹர்திக் பாண்டிய தலைமையில் இதுவரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 37 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் வெறும் 15 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
