  • முக்கிய வீரருக்கு ஆப்ரேஷன்... இந்திய அணிக்கு ஷாக் - டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகல்?

முக்கிய வீரருக்கு ஆப்ரேஷன்... இந்திய அணிக்கு ஷாக் - டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகல்?

Team India: கடுமையான வயிற்று வலி காரணமாக இந்திய அணியின் முக்கிய வீரருக்கு ஆப்ரேஷன் செய்துள்ள நிலையில், அவர் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் இருந்து விலக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்பதிலும் சந்தேகம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 8, 2026, 10:55 AM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு.
  • தற்போது விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் நடைபெறுகிறது.
  • திலக் வர்மாவுக்கு கடுமையான வயிற்று வலி ஏற்பட்டுள்ளது.

முக்கிய வீரருக்கு ஆப்ரேஷன்... இந்திய அணிக்கு ஷாக் - டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகல்?

Tilak Varma Injury Updates: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் வரும் பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் இதில் மோதுகின்றன. ஏ பிரிவில் பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நமீபியா, நெதர்லாந்து அணிகளுடன் இந்தியாவும் இடம்பெற்றுள்ளது.  

அந்த வகையில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் நியூசிலாந்து அணியுடனான டி20ஐ தொடரில் இந்திய அணி மோத உள்ளது. மொத்தம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ இந்தியா - நியூசிலாந்து தொடர் வரும் ஜனவரி 11ஆம் தேதியில் தொடங்கி ஜனவரி 21ஆம் தேதிவரை நடைபெறுகிறது.

Tilak Varma Injury: திலக் வர்மா காயம்  

வயிற்று காயம் காரணமாக நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் இருந்து மிடில் ஆர்டர் நட்சத்திர வீரர் திலக் வர்மா விலக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. நியூசிலாந்து தொடருக்கு பின் ஒரு வாரத்தில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் தொடங்க இருப்பதால் அவர் டி20 உலகக் கோப்பையையும் தவறவிட நேரிடலாம் என கூறப்படுகிறது.

ஆந்திரா அணி சார்பாக திலக் வர்மா தற்போது நடைபெற்று வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் விளையாடுகிறார். அந்த வகையில், நேற்று (ஜன. 7) காலை ராஜ்கோட் நகரில் காலை உணவு சாப்பிட்ட பின்னர் அவரது அடிவயிற்றில் கடுமையான வலி ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக அருகில் இருந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் முதலுதவி பெற்றார். பின்னர், பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ திறன் மையத்தில் உள்ள மருத்துவர்கள் அவருக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனையை மேற்கொண்டனர். அவருக்கு விரை முறுக்கு பிரச்னை இருப்பது தெரியவந்திருப்பதாக கூறப்டபுகிறது.

Tilak Varma Injury: அறுவை சிகிச்சையும், ஓய்வும்...

இதனால், அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். இதனால் அவருக்கு உடனடியாக ஆப்ரேஷன் மேற்கொள்ளப்பட்டது. வெற்றிகரமாக ஆப்ரேஷன் நிறைவடைந்தது. இதனால் திலக் வர்மா அடுத்து 3-4 வாரங்கள் ஓய்வெடுப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது. எனவே, வரும் ஜனவரி 21ஆம் தேதி ராஜ்கோட்டில் தொடங்கும் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் அவர் பங்கேற்பது சந்தேகம் என கூறப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து, டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதும் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. விரை முறுக்கு பிரச்னை என்பது விந்தணு தண்டு முறுக்கிக் கொள்ளும்பட்சத்தில், விந்தணு தண்டிற்கு ரத்த ஓட்டம் துண்டிக்கிறது. இதனால், அடிவயிறு அல்லது இடுப்பில் திடீரென கடுமையான வலியை ஏற்படும். இந்த பிரச்னையே திலக் வர்மாவுக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது.

Tilak Varma Injury: மிடில் ஆர்டரின் தூண்

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இந்திய டி20ஐ அணியின் மிடில் ஆர்டர் தூணாக விளங்கும் திலக் வர்மா, தொடரில் இருந்து விலகுவது பெரும் பின்னடைவாகும். நம்பர் 3 அல்லது நம்பர் 4 இடத்தில் இறங்கி சுழற்பந்துவீச்சாளர்களை அடித்துத் தள்ளுவதிலும், நெருக்கடி கட்டத்தில் நிதானம் காட்டி அணியை மீட்பதிலும் திலக் வர்மா வல்லவர் எனலாம். கடந்தாண்டு நடந்த ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் இவரின் ஆட்டமே இந்திய அணியை காப்பாற்றியது எனலாம். 

இவர் இதுவரை 37 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் 1,183 ரன்களை அடித்துள்ளார். 6 அரைசதம், 2 சதம் இதில் அடக்கம் சராசரி 49.29 ஆகும், ஸ்ட்ரைக் ரேட் 144.09 ஆகும். அதிகபட்சமாக 120* ரன்களை அடித்துள்ளார். 6 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் பந்துவீசி 3 விக்கெட்டையும் எடுத்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரை பொறுத்தவரை 2022ஆம் ஆண்டில் இருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக இவர் விளையாடி வருகிறார். கடந்த 4 சீசன்களில் 51 இன்னிங்ஸில் 1499 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதிலும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் 144.41 ஆகும்.

Tilak Varma Injury: இந்திய அணிக்கு தலைவலி

திலக் வர்மா மிடில் ஆர்டரில் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்து வந்த சூழலில், தற்போது இவர் இடத்தில் யார் களமிறங்குவார் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. தேர்வுக்குழுவுக்கும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவுக்கும் இது பெரிய தலைவலியை கொடுக்கும். சுப்மான் கில் ஓபனிங் வீரர் என்பதால் அவரை மீண்டும் இந்திய அணியில் எடுக்க தேர்வுக்குழுவும் விரும்பாது. ரியான் பராக் நல்ல ஆப்ஷன் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், மாற்று வீரரை விரைவில் தேர்வுக்குழு அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

