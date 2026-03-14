ஜூனியர் கிரிக்கெட்டில் மிரட்டும் தமிழ்நாடு... TNCA முன்னெடுப்புகள் என்னென்ன? - லிஸ்ட் போட்ட ஸ்ரீனிவாசராஜ்

TNCA President Srinivasaraj: சேப்பாக்கம் மைதானத்தின் மறுசீரமைப்பு, உட்கட்டமைப்பு பணிகள், மாவட்ட அளவிலான வளர்ச்சி உள்ளிட்டவை குறித்து தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் ஸ்ரீனிவாசராஜ், நமது ஜீ தமிழ் நியூஸ் ஊடகத்திடம் அளித்த நேர்காணலின் சுருக்கத்தை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 14, 2026, 03:46 PM IST
  • சேப்பாக்கம் ரூ.150 கோடியில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டது.
  • இனி மழை பெய்தாலும் ஆட்டம் தடைபடாது.
  • மைதானத்தின் புல்வெளி பகுதி மொத்தமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

TNCA President Srinivasaraj Exclusive Interview: சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானம் புதுப்பொலிவை பெற்றிருக்கிறது. இங்கு ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்களில் 7 போட்டிகளும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. 

அனைத்து போட்டிகளையும் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்கள். அதுவும் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணி, இத்தொடரில் அதிக ரன்களை குவித்ததும் (256 ரன்கள்) இந்த மைதானத்தில்தான்... 

'சுழற்பந்துவீச்சுக்கு சாதகமானது சேப்பாக்கம்' என்ற பொது கருத்தை உடைத்து, பேட்டிங், வேகப்பந்துவீச்சு என அனைத்திற்கும் சம வாய்ப்பை வழங்கியிருந்தது நமது சேப்பாக்கம் மைதானம். ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை நிறைவடைந்து சேப்பாக்கம் மைதானம், ஐபிஎல் தொடருக்கு தயாராகி வருகிறது.  

அந்த வகையில், சேப்பாக்கம் மைதானத்தின் மறுசீரமைப்பு, தமிழ்நாட்டின் கிரிக்கெட் உட்கட்டமைப்பு, மாவட்ட அளவிலான வளர்ச்சி உள்ளிட்டவை குறித்து தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் ஸ்ரீனிவாசராஜ், நமது ஜீ தமிழ் நியூஸ் ஊடகத்திடம் அளித்த நேர்காணலில் விரிவாக பேசியிருந்தார்.

மொத்தமாக மாறிய சேப்பாக்கம் மைதானம் 

"சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தின் Outfield 10-12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மாற்றியிருக்கிறோம். இன்னும் 10-12 ஆண்டுகளுக்கு இது நன்றாக இருக்கும். மழைநீர் வடிக்கால் அமைப்பை தரம் உயர்த்தியிருக்கிறோம். முன்னர் மழை பெய்து போட்டி தொடங்க குறைந்தபட்சம் 1 மணிநேரம் ஆகும், ஆனால் இனிமேல் 20-30 நிமிடத்தில் மழை நீர் வடிந்துவிடும், ஆட்டத்தை விரைவாகவே தொடங்கலாம்.

ஆடுகளம் யாருக்கு சாதகமாக இருக்கும்?

ஆடுகளமும் சிறப்பாக மாறியிருக்கிறது. பேட்டிங்கிற்கும், பந்துவீச்சிற்கும் சம அளவில் இந்த ஆடுகளம் வாய்ப்பளிக்கும். யார் அன்றைய தினம் சிறப்பாக விளையாடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த ஆடுகளம் சாதகமாக இருக்கும்" என பேசியிருந்தார். அவர் கூறியது போலவே டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பகல் போட்டியிலும், இரவு போட்டியிலும் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் ரன் மழை பொழிந்ததை பார்க்க முடிந்தது.

உட்கட்டமைப்பை பலப்படுத்தியிருக்கிறோம்!

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் உட்கட்டமைப்பு பணிகள் குறித்து பேசிய அவர், "டி20 பார்மட்டுக்கு நாம் TNPL நடத்தியிருக்கிறோம். இதன்மூலம் பல திறமையான வீரர்கள் அடையாளம் காணப்படுகிறார்கள். இங்கிருந்து பலரும் ஐபிஎல் தொடருக்கும், இந்திய அணிக்கும் விளையாடும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதற்கான அனைத்து வசதிகளையும் TNCA செய்து தருகிறது. இன்னும் பல தமிழக வீரர்களை உருவாக்கி, ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட வேண்டும், இந்திய அணிக்கு விளையாட வேண்டும் என்பதே TNCA-வின் நோக்கம்.

சென்னையிலும், சென்னைக்கு வெளியிலும் உட்கட்டமைப்பை பலப்படுத்தியிருக்கிறோம். ரூ.150 கோடியில் மைதானத்தை சீர்செய்திருக்கிறோம். ஒருமுறை உட்கட்டமைப்பை பலப்படுத்திவிட்டால், இதை பயன்படுத்தி பல வீரர்களை உருவாக்கலாம். 

ஜூனியர் கிரிக்கெட்டில் மிரட்டும் தமிழ்நாடு

ஜூனியர் கிரிக்கெட்டில் - U16, U19, U23 இப்போது தமிழ்நாடு அணிக்கு சிறப்பாக இருக்கிறது. இவர்கள்தான் தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலம். இவர்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டுசென்றால்  TNPL, IPL, இந்திய அணியில் இவர்கள் எதிர்காலத்தில் விளையாடவார்கள்" என நம்பிக்கையுடன் பேசினார். இந்தச் சூழலில், கடந்த மார்ச் 11ஆம் தேதி அன்று கர்னல் சி.கே. நாயுடு கோப்பை தொடரில் U23 தமிழ்நாடு ஏ அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று, அவரது நம்பிக்கையை பலமாக்கியிருக்கிறது.

TNPL இந்தாண்டு சென்னையில் நடக்குமா? 

மற்ற மாவட்டத்திற்கு கிரிக்கெட்டை கொண்டுசெல்ல இதை வாய்ப்பாக பார்க்கிறோம். அப்போதுதான் கிரிக்கெட் பார்க்கவும், கிரிக்கெட்டை விளையாடவும் அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் வருவார்கள். தமிழ்நாடு அணியில் தற்போது பல மாவட்ட வீரர்கள் விளையாடுகிறார்கள். இதனால்தான் TNPL தொடரை சென்னைக்கு வெளியே நடத்துகிறோம். சென்னையிலும் போட்டிகள் நடைபெறும்.

எந்தெந்த மாவட்டங்களில் Satellite சென்டர்கள்?

மாவட்ட அளவில் கிரிக்கெட்டை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு பல Satellite சென்டர்களை தொடங்கியிருக்கிறோம். இதனால் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வீரர்கள் அங்கு பயிற்சி பெற வாய்ப்புள்ளது. கோவை, திருப்பூர், தேனி, மதுரை, திரு்சி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் Satellite சென்டர்கள் இருக்கிறது. இது நமது அனைத்து தமிழ்நாட்டு அணி வீரர்கள் வெவ்வேறு சூழல்களில் விளையாடுவதற்காக ஆரம்பத்தில் தொடங்கப்பட்டது. 

இதுவே மாவட்ட அளவிலான வீரர்களுக்காகவும் பயன்படுத்தும்போது இன்னும் பல திறமையான வீரர்களை கண்டடையலாம் என நினைக்கிறோம். நாட்டிலேயே இதேபோல் மாவட்டங்களில் இதுபோல் நிறைய Satellite சென்டர்களை தொடங்கியது வேறு எங்கும் இல்லை" என்றார். 

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

