/TNPL Final: மதுரை vs கோவை - மீண்டும் கப் அடிப்பாரா ஷாருக்கான்?

TNPL 2026 Final : 10வது தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் தொடர் அதன் கிளைமேக்ஸ் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் மதுரை பேந்தர்ஸ் - VIDA கோவை கிங்ஸ் அணிகள் மோத இருக்கின்றன.
மதுரை பேந்தர்ஸ் மற்றும் VIDA கோவை கிங்ஸ் அணிகள் சம பலம் வாய்ந்த அணிகளாக திகழ்வதால் இன்றைய போட்டியில் கடைசி பந்து வரை விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது. போட்டியை சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு சென்றும் ரசிகர்கள் காணலாம். டிக்கெட் விலை 100 ரூபாயில் இருந்து ஆரம்பம்.
TAMIL NADU PREMIER LEAGUE என்ற யூ-ட்யூப் சேனலில் இலவசமாக நேரலையை கண்டு ரசிக்கலாம். ஆங்கிலம், தமிழ், இந்தி என மூன்று மொழிகளிலும் போட்டியை ரசிக்கலாம். Sony Sports Ten 4 தொலைக்காட்சி சேனலிலும் போட்டியை கண்டு ரசிக்கலாம். கலை நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இரவு 7.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும், கலை நிகழ்ச்சிகள் மாலை 6 மணியில் இருந்து நடைபெறும்.
The biggest light show meets extraordinary performances! Get ready for a Closing Ceremony like— TNPL (@TNPremierLeague) August 27, 2026
ch LIVE on Sony Sports Ten 4 Tamil & the TNPL YouTube Channel.
ok your tickets now on the… pic.twitter.com/QwpBmgIkAs
அனிருத் சீதாராம் தலைமையிலான மதுரை அணி இதற்கு முன் 2018ஆம் ஆண்டில் கே.பி. அருண் கார்த்திக் தலைமையில் டிஎன்பிஎல் கோப்பையை வென்றிருந்தது, தற்போது அவர் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக உள்ளார்.
திண்டுக்கல் நகரில் விளையாடிய 5 போட்டிகளில் முதல் 4 போட்டிகளில் வென்று மதுரை அணி சிறப்பான தொடக்கத்தை கொடுத்தது. அங்கு கடைசி போட்டியில் சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் அணியிடம் தோல்வியடைந்தது.
சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இந்த சீசனில் விளையாடிய முதல் போட்டியிலும் திருப்பூர் அணியிடம் மதுரை அணி மண்ணைக் கவ்வியது. ஆனால் நெல்லை அணிக்கு எதிரான கடைசி போட்டியில் 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அதிக நெட் ரன்ரேட் உடன் முதலிடம் பிடித்து பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது.
ஆனால் அதேநேரத்தில் குவாலிபயர் 1 போட்டி மழையால் ரத்தாக, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்ததால் நேரடியாக மதுரை அணி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றது. மதுரை அணியை பொருத்தவரை பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என அனைத்திலும் வெயிட்டாக உள்ளது.
நடப்பு சீசனில் மதுரை பேந்தர்ஸ் அணிக்கு அதிகபட்சமாக அதீக் உர்-ரஹ்மான் 8 போட்டிகளில் 212 ரன்களையும், என்.எஸ்.சதுர்வேத் ஒரு சதம் (121) உள்பட 7 போட்டிகளில் 209 ரன்ளை அடித்துள்ளார். மதுரை அணி பந்துவீச்சில் குர்ஜப்னீத் சிங் 8 போட்டிகளில் 8 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
— TNPL (@TNPremierLeague) August 27, 2026
Who will be crowned champio
atch LIVE on Sony Sports Ten 4 Tamil & the TNPL YouTube Channel.
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ஷாருக்கான் தலைமையில்தான் கோவை கிங்ஸ் அணி 2022இல் சாம்பியன்ஷிப்பை வென்றது. அந்த வருடம் இறுதிப்போட்டியில் மழை குறுக்கிட்டதால் சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் அணிக்கும் கோப்பை பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. ஷாருக் தலைமையில் 2023ஆம் ஆண்டிலும் கோவை கிங்ஸ் அணி கோப்பையை வென்றது.
2024ஆம் ஆண்டில் ஷாருக் தலைமையில் இறுதிப்போட்டி வரை வந்த கோவை அணி கடந்த சீசனில் 6வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. அதாவது கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கோவை அணி 4 முறை இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திண்டுக்கல் நகரில் நடந்த 5 போட்டிகளில் முதல் மற்றும் கடைசி போட்டியில் மட்டுமே கோவை கிங்ஸ் அணி வென்றது. இடையே மூன்று போட்டிகளிலும் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்தது. அடுத்து சென்னையில் நடந்த கடைசி 2 போட்டிகளையும் அதிரடியாக வென்றது. இதனால் புள்ளிப்பட்டியலில் 3வது இடத்தை பிடித்து பிளே ஆப் சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
எலிமினேட்டர் மழையால் ரத்தானதால் நேரடியாக குவாலிபயர் 2 போட்டிக்கு கோவை கிங்ஸ் தகுதிபெற்றது. குவாலிபயர் 2 போட்டியில் திருச்சி கிராண்ட் சோழாஸ் அணியை 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறது.
கோவை கிங்ஸ் அணி இந்த முறை பேட்டிங்கில் மட்டுமின்றி பந்துவீச்சிலும் அதிரடிப்படையை களமிறங்கியது. தீபன் லிங்கேஷ் 15 விக்கெட், மணிமாறன் சித்தார்த் மற்றும் ஜாதவேத் சுப்ரமணியன் தலா 13 விக்கெட், கிஷோர் 10 விக்கெட் என மிரட்டி உள்ளனர். இதில் தீபன் லிங்கேஷ் தவிர அனைவருமே சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள் ஆவர்.
பேட்டிங்கை பொருத்தவரை சச்சின் 8 இன்னிங்ஸில் 389 ரன்களை அடித்து அதிக ரன்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்தில் உள்ளார். இன்று அவர் 34 ரன்களை அடிக்கும்பட்சத்தில் முதலிடத்தில் உள்ள துஷார் ரஹேஜாவை முந்துவார்.
நடப்பு தொடரில் இரு அணிகளும் மோதிய லீக் போட்டிதான் அதிக ரன்கள் அடிக்கப்பட்ட போட்டியாக அமைந்தது. திண்டுக்கல் நகரில் நடந்த அப்போட்டியில் முதலிடத்தில் விளையாடி கோவை கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்களுக்கு 239 ரன்களை அடித்திருந்தது. அந்த இமாலய இலக்கை மதுரை பேந்தர்ஸ் அணி 19.3 ஓவர்களில் அடித்து 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது.
அன்று கோவை அணி பேட்டிங்கில் சச்சின் 87 ரன்களையும், ஆன்ட்ரே சித்தார்த் 84 ரன்களையும் குவித்தனர். சேஸிங்கில் மதுரை வீரர் சதுர்வேத் 121 ரன்களை குவித்து ஆட்டத்தை தங்கள் வசம் கொண்டுவந்தார். அப்படியிருக்க, இன்றைய ஆட்டத்தை வெல்லப்போவது யார்...? இன்றாவது மழையில் தொந்தரவு இல்லாமல் போட்டியை பார்க்கலாமா...? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.