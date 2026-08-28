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TNPL Final: மதுரை vs கோவை - மீண்டும் கப் அடிப்பாரா ஷாருக்கான்?

TNPL 2026 Final : டிஎன்பிஎல் 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் மதுரை பேந்தர்ஸ் - VIDA கோவை கிங்ஸ் அணிகள் இன்று மோதுகின்றன. டிஎன்பிஎல் கோப்பையை மீண்டும் ருசிக்க யாருக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது...? இரு அணிகளின் கடந்து வந்த பாதை ஆகியவற்றை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 28, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:04 AM IST
TNPL Final: மதுரை vs கோவை - மீண்டும் கப் அடிப்பாரா ஷாருக்கான்?
Image Credit: TNPL 2026 Final | Image Source : X/@TNPremierLeague

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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