English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இன்றைய ராசி பலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. யார் யார்க்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

இன்றைய ராசி பலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. யார் யார்க்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today (january 31) Saturday Rasi Palan: இன்று (ஜனவரி 31) சனிக்கிழமை தை 17 மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிகளுக்குமான பலன்கள் குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 31, 2026, 06:01 AM IST
  • மேஷம் முதல் மீனம் வரை
  • 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய பலன்கள்
  • முழு விவரம்

Trending Photos

பிப்ரவரியில் ஹாப்பியா ஹனிமூன் போக... மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 ஸ்பாட்!
camera icon8
Honeymoon
பிப்ரவரியில் ஹாப்பியா ஹனிமூன் போக... மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 ஸ்பாட்!
ஒரே நாளில் ரூ.9,500 உயர்ந்த தங்கம் விலை! ஒரு கிராம் இவ்வளவா..வரலாறு காணாத உச்சம்
camera icon7
Gold rate
ஒரே நாளில் ரூ.9,500 உயர்ந்த தங்கம் விலை! ஒரு கிராம் இவ்வளவா..வரலாறு காணாத உச்சம்
மனநிலை சரியில்லாத போது..மனதை குஷிப்படுத்தும் 7 விஷயங்கள்!
camera icon7
Upset
மனநிலை சரியில்லாத போது..மனதை குஷிப்படுத்தும் 7 விஷயங்கள்!
கம்மி விலையில் அயோத்தியுடன் 4 ஆன்மீக டூர்! சூப்பர் வாய்ப்பு.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?
camera icon7
IRCTC
கம்மி விலையில் அயோத்தியுடன் 4 ஆன்மீக டூர்! சூப்பர் வாய்ப்பு.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?
இன்றைய ராசி பலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. யார் யார்க்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

மேஷம்

Add Zee News as a Preferred Source

விளையாட்டு சார்ந்த துறைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மனதளவில் நேர்மறை சிந்தனைகள் மேம்படும். கணவன்-மனைவிக்குள் நெருக்கம் உண்டாகும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் மேம்படும். மறைமுக எதிர்ப்புகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். அரசு தொடர்பான பணிகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். எதிர்ப்பு மறையும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம்

அஸ்வினி : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். 
பரணி : நெருக்கம் உண்டாகும். 
கிருத்திகை : ஆதாயம் உண்டாகும்.

ரிஷபம்

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். கல்வியில் சற்று கவனம் வேண்டும். திடீர் பயணம் மூலம் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். உணவு துறைகளில் சாதகமான சூழல் அமையும். சாதுரியமான செயல்பாடுகளால் தடைபட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். கருத்துக்களுக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். தன விஷயங்களில் நிதானம் வேண்டும். சாந்தம் வேண்டிய நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்

கிருத்திகை : கவனம் வேண்டும்.
ரோகிணி : சாதகமான நாள்.
மிருகசீரிஷம் : நிதானம் வேண்டும். 

மிதுனம்

குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவுகள் மூலம் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். சூழ்நிலை அறிந்து பேசுவது நன்மை உண்டாகும். பயணம் மூலம் இன்பமான அனுபவம் ஏற்படும். கணவன் மனைவி இடையே நெருக்கம் மேம்படும். புதிய முயற்சிகளில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் அலைச்சலுக்கு பின்பு கிடைக்கப்பெறுவீர்கள். வியாபார பணிகளில் முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். தடங்கல் மறையும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்

மிருகசீரிஷம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
திருவாதிரை : அனுபவம் ஏற்படும். 
புனர்பூசம் : முதலீடுகள் அதிகரிக்கும்.

கடகம்

புதிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தோற்றப்பொலிவில் மாற்றங்கள் காணப்படும். பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். இனம்புரியாத கனவுகள் அவ்வப்போது ஏற்படும். செயல்பாடுகளில் சுதந்திரத் தன்மை உண்டாகும். வியாபார பணிகளில் இருந்து வந்த மந்தமான சூழ்நிலையில் மறையும். சுபகாரிய தொடர்பான பயணங்கள் கைகூடும். வரவு கிடைக்கும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்

புனர்பூசம் : மாற்றங்கள் காணப்படும்.
பூசம் : புதுமையான நாள்.
ஆயில்யம் : பயணங்கள் கைகூடும். 

சிம்மம்

மற்றவர்களின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். ரகசியமான சில ஆராய்ச்சிகளில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். வேள்வி பணிகளில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். கடன் செயல்களில் பொறுமை வேண்டும். முயற்சிக்கான மதிப்புகள் தாமதமாக கிடைக்கும். வாக்கு சாதுரியம் மூலம் சில காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக தடைபட்டு வந்த தனவரவுகள் கிடைக்கும். மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள். 

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு

மகம் : முடிவுகள் கிடைக்கும். 
பூரம் : பொறுமை வேண்டும். 
உத்திரம் : வரவுகள் கிடைக்கும்.

கன்னி

ஒப்பனை தொடர்பான பணிகளில் லாபம் உண்டாகும். முக்கிய பிரமுகர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். எதிலும் புத்துணர்ச்சியுடன் ஈடுபடுவீர்கள். தம்பதிகளுக்குள் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பிற மொழி சார்ந்த மக்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். விவசாய பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும். உத்தியோக ரீதியாக சாதகமான பலன்கள் உருவாகும். திடம் வேண்டிய நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம்

உத்திரம் : லாபகரமான நாள். 
அஸ்தம் : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். 
சித்திரை : சாதகமான நாள்.

துலாம்

ஆன்மீக தொடர்பான பணிகளில் ஈடுபாடுகள் ஏற்படும். செயல்பாடுகளில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். வியாபாரத்தில் இடமாற்றம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். காதணிகள் சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். எதிர்பாராத திடீர் வாய்ப்புகள் மூலம் புதுமை பிறக்கும். அமைதி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம்

சித்திரை : அனுபவம் மேம்படும்.
சுவாதி : மேன்மையான நாள்.
விசாகம் : புதுமை பிறக்கும். 

விருச்சிகம்

வாழ்க்கைத்துணையுடன் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அனுசரித்து செல்லவும். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனம் வேண்டும். உடன் பிறந்தவர்கள் வழியில் அலைச்சல் உண்டாகும். மற்றவர்களுக்கு உதவும் போது சிந்தித்து செயல்படவும். வர்த்தக தொடர்பான பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். எளிமையான செயல்கள் கூட தாமதமாகி நிறைவு பெரும். கவனம் வேண்டிய நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம்

விசாகம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
அனுஷம் : அலைச்சல் உண்டாகும். 
கேட்டை :  சிந்தித்து செயல்படவும். 

தனுசு

உடன் பிறந்தவர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். புதுவிதமான ஆடைகள் மீது ஆர்வம் உண்டாகும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். மனதில் நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். சுற்றி இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல் மேம்படும். செலவு நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : காவி நிறம்

மூலம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும்.  
பூராடம் : அறிமுகங்கள் கிடைக்கும்.
உத்திராடம் : புரிதல் மேம்படும். 

மகரம்

உத்தியோக பணிகளில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். கணவன், மனைவிக்கிடையே புரிதலும் அன்பும் அதிகரிக்கும். திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். நீண்ட தூர பயணம் வாய்ப்புகள் கைகூடும். வழக்கு தொடர்பான பணிகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். வாகன பயணங்களில் விவேகம் அவசியம். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம்

உத்திராடம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். 
திருவோணம் : திறமைகள் வெளிப்படும்.
அவிட்டம் : விவேகம் வேண்டும். 

கும்பம்

பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பூர்வீக சொத்து மூலம் லாபம் கிடைக்கும். கற்பனை சார்ந்த துறைகளில் புதுவிதமான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். சமூக நிகழ்வுகளால் சிந்தனைகளில் மாற்றம் ஏற்படும். புத்திரர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். மனதில் புது விதமான ஆசைகள் உருவாகும். செயல்பாடுகளில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். அலைச்சல் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் 

அவிட்டம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சதயம் : மாற்றம் ஏற்படும்.
பூரட்டாதி : அனுபவம் வெளிப்படும்.

மீனம்

நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் உருவாகும். எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மற்றும் கருத்துக்களை தவிர்ப்பது நல்லது. தொழில்நுட்ப பயிற்சிகளில் கவனத்துடன் செயல்படவும். நிர்வாக தொடர்பான துறைகளில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். ஆதரவு நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்

பூரட்டாதி : உதவிகள் கிடைக்கும். 
உத்திரட்டாதி : அறிமுகங்கள் கிடைக்கும்.
ரேவதி : அனுபவங்கள் கிடைக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க: புதன் பெயர்ச்சி.. பிரச்சனையில் மாட்டப்போகும் 3 ராசிகள்.. ரொம்ப கவனமா இருக்கனும்!

மேலும் படிக்க: 2 வாரத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி! 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. பண ஆதாயம் கிடைக்கும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Rasi PalanAstrologyZodiac SignsToday Horoscope

Trending News