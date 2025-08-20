ஐபிஎல் தொடரில் அசத்தியும் ஆசியக் கோப்பை அணியில் இடம் பெறாத டாப் 3 வீரர்கள்!

India Cricket Team : இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆசியக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியின் 15 பேர் கொண்ட பட்டியல் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 19) அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் சுப்மன் கில் துணை கேப்டனாக மீண்டும் டி20 அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். ஆனால், ஐபிஎல் 2025-ல் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டும், ஆசியக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இடம் பெறவில்லை. அந்த பிளேயர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் ஆகியோர் செவ்வாய்க்கிழமை பங்கேற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் இந்த அணி அறிவிக்கப்பட்டது. ஒட்டுமொத்தமாக, இது ஒரு சமநிலையான அணியாகத் தெரிந்தாலும், சில ஆச்சரியமான மாற்றங்களும் இதில் உள்ளன. சுப்மன் கில் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலான இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் டி20 இந்திய அணிக்குத் திரும்பி, துணை கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பந்துவீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களான அக்ஷர் படேல், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.
கில் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியதால், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் போன்ற முக்கிய வீரர்கள் அணியில் இடம் பெறவில்லை. அவரைப் போலவே ஐபிஎல் 2025-ல் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட சில முக்கிய வீரர்களும் அணியில் இடம் பெறவில்லை. கடந்த சில ஆண்டுகளாக, ஐபிஎல் போட்டிகளில் வீரர்களின் செயல்பாடுதான் இந்திய அணியில் அவர்களுக்கு இடம் பெறுவதற்கான முக்கிய அளவுகோலாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், இந்த முறை ஆசியக் கோப்பை அணியின் தேர்வு இதற்கு ஒரு விதிவிலக்காக அமைந்துள்ளது. ஐபிஎல் 2025-ல் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியும், இந்திய அணியில் இடம் பெறாத டாப் 3 வீரர்களைப் பற்றி இப்போது பார்க்கலாம்.
1. பிரசித் கிருஷ்ணா
இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, பர்ப்பிள் கேப் வென்றவர் பிரசித் கிருஷ்ணா. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய இவர், 25 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். அவரது எக்கானமி ரேட் 8.27 மற்றும் சராசரி 19.52 ஆகும். விக்கெட் எடுக்கும் விகிதத்திலும் (strike rate) 14.16 என்ற சிறப்பான புள்ளிவிவரத்தைப் பதிவு செய்தார். இந்தச் செயல்பாடு, அணியில் இடம் பெறத் தகுதியானதாக இருந்தும், அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. மாறாக, ஹர்ஷித் ராணா போன்ற வீரர்கள் அணியில் இடம் பெற்றுள்ளனர். அவர் 13 போட்டிகளில் 15 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே எடுத்துள்ளார், அவரது எக்கானமி ரேட் 10.18.
2. ஷ்ரேயஸ் ஐயர்
ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டும், டி20 அணியில் ஷ்ரேயஸ் ஐயருக்கு இடம் கிடைக்காதது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது. கடந்த ஆண்டு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை சாம்பியன் ஆக்கியபோதும், அவர் அந்த அணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். பின்னர் அவர் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் இணைந்தார். 2014-க்குப் பிறகு பிளேஆஃப்களுக்குத் தகுதி பெறாத பஞ்சாப் அணியை அவர் இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றார். பேட்டிங்கிலும் முன்னணியில் இருந்து, 17 போட்டிகளில் 50.33 சராசரியில் 604 ரன்கள் குவித்தார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 175.07 ஆக இருந்தது. சீசனில் அதிக ரன்கள் எடுத்த டாப் 8 பேட்ஸ்மேன்களில், தொடக்க ஆட்டக்காரர் அல்லாத ஒரே வீரர் இவர்தான். மேலும், டாப் 10 பேட்ஸ்மேன்களில் இவருக்குத்தான் சிறந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் இருந்தது. ஆனாலும், தலைமைத் தேர்வாளர் அகர்கர், ஐயர் தனது வாய்ப்புக்காக இன்னும் காத்திருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாகத் தெரிவித்தார்.
3. சாய் சுதர்சன்
ஐபிஎல் 2025-ன் பர்ப்பிள் கேப் வின்னர் பிரசித் கிருஷ்ணா, ஆசியக் கோப்பைக்கான ஸ்டாண்ட்-பை வீரர்களின் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளார். ஆனால், ஆரஞ்சு கேப் வின்னர் சாய் சுதர்சனுக்கு அந்த வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லை. ஐபிஎல்-ல் விளையாடத் தொடங்கியதிலிருந்து, இந்த இடது கை பேட்ஸ்மேன் தொடர்ச்சியான ரன்களை குவித்து வருகிறார். ஐபிஎல் 2025-ல், அவர் 54.21 சராசரியில் 759 ரன்கள் எடுத்தார், மேலும், 156.17 என்ற ஸ்ட்ரைக் ரேட்டையும் பதிவு செய்தார். இதில் ஆறு அரை சதங்களும், ஒரு சதமும் அடங்கும். ஆனால், அவரது இந்த முயற்சி, ஸ்டாண்ட்-பை வீரர்களின் பட்டியலில்கூட இடம் பெற போதுமானதாக இல்லை.
