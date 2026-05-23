/என்ன காரணத்திற்காக விராட் கோலி டிராவிஸ் ஹெட்டிற்கு கைகொடுக்கவில்லை?

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் விராட் கோலி செய்த செயல் தற்போது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஆட்டத்தில் ஹைதராபாத் அணி 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாலும், ஆட்டத்தின் முடிவில் விராட் கோலி மற்றும் ஆஸ்திரேலிய வீரர் டிராவிஸ் ஹெட் ஆகியோருக்கு இடையே நடந்த கைகுலுக்க மறுக்கும் சம்பவம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. ஹைதராபாத் அணி நிர்ணயித்த 256 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை துரத்திய பெங்களூரு அணி பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்தபோது இந்த மோதல் தொடங்கியது. விராட் கோலி பேட்டிங் செய்யும் போது, டிராவிஸ் ஹெட் அவரை நோக்கி சில வார்த்தைகளை கூறினார்.
பதிலுக்கு கோலியும் சளைக்காமல் பதிலடி கொடுத்தார். ஐபிஎல் தொடரில் டிராவிஸ் ஹெட் தொடர்ந்து இம்பேக்ட் பிளேயராக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுவதை கிண்டல் செய்யும் விதமாக, இம்பேக்ட் பிளேயர் சைகையை கோலி காட்டினார். "நீ மைதானத்திற்கு வெளியே நின்று பேசாமல், வந்து பந்துவீசு" என்று கோலி சவால் விட்டார். இந்த சம்பவத்தை வர்ணனையாளர் இர்ஃபான் பதான் உறுதிப்படுத்தினார். "நீ எப்போதும் இம்பேக்ட் பிளேயராகவே வருகிறாய், முடிந்தால் வந்து ஆஃப்-ஸ்பின் வீசு என்று கோலி ஹெட்டை அழைத்தார்" என பதான் தெரிவித்தார்.
இந்த மோதலுக்கு பிறகு கோலி அதிக நேரம் களத்தில் நிற்கவில்லை. 11 பந்துகளில் 15 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது அவர் ஆட்டமிழந்தார். அவர் ஆட்டமிழந்ததும் மீண்டும் அவரிடம் வந்த டிராவிஸ் ஹெட், நான் பந்துவீச வருவதற்கு முன்பே நீ ஆட்டமிழந்துவிட்டாய் என்று கூறி மீண்டும் கோலியை சீண்டினார். இது கோலியை மேலும் எரிச்சலடைய செய்தது. ஆச்சரியமான விஷயமாக, கோலி ஆட்டமிழந்த பிறகு டிராவிஸ் ஹெட் ஒரு ஓவர் பந்துவீசினார். அந்த ஓவரில் அவர் ஆர்சிபி கேப்டன் ரஜத் படிதாரின் விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார்.
Virat Kohli chose not to shake hands with Travis Head.— MK SharediaManoj) May 22, 2026
போட்டி முடிந்து ஹைதராபாத் அணி 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற பிறகு, வழக்கமான முறைப்படி இரு அணி வீரர்களும் வரிசையாக நின்று கைகுலுக்கி கொண்டனர். அப்போதுதான் அந்த சர்ச்சைக்குரிய சம்பவம் அரங்கேறியது. டிராவிஸ் ஹெட், முந்தைய மோதல்களை மறந்துவிட்டு கைகுலுக்க தனது கையை நீட்டினார். ஆனால் விராட் கோலி அவரை முற்றிலுமாக புறக்கணித்தார். ஹெட்டின் முகத்தைக்கூட பார்க்காமல், அவரை தாண்டி சென்றார். அதேவேளையில், ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் மற்றும் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா போன்ற மற்ற வீரர்களிடம் கோலி வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கைகுலுக்கி பேசினார். டிராவிஸ் ஹெட்டை மட்டுமே அவர் வேண்டுமென்றே புறக்கணித்தது தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது.
இந்த வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி கடும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல முன்னாள் வீரர்களும் கோலியின் இந்த செயலை விமர்சித்துள்ளனர். முன்னாள் இந்திய வீரர் இர்ஃபான் பதான் கூறுகையில், "மைதானத்திற்குள் ஆக்ரோஷமாக இருப்பது விளையாட்டின் ஒரு பகுதிதான். ஆனால் ஆட்டம் முடிந்த பிறகு கைகுலுக்க மறுத்தது சரியான செயல் அல்ல" என்று விமர்சித்துள்ளார். சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங் கூறுகையில், "ஹெட் கை நீட்டியும் கோலி மறுத்துவிட்டார். மைதானத்தில் நடந்த மோதலின் விளைவாகவே கோலி இவ்வாறு நடந்து கொண்டுள்ளார்" என தெரிவித்தார். ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்தச் சம்பவம் இருவேறு கருத்துகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சில ஆர்சிபி ரசிகர்கள் கோலியின் ஆக்ரோஷத்தை ஆதரித்தாலும், பல கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் விளையாட்டு உணர்வுக்கு இது எதிரானது என்று கூறி வருகின்றனர். இந்த தோல்வியின் மூலம் பெங்களூரு அணி புள்ளி பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்து கொண்டாலும், இந்த சம்பவம் ஐபிஎல் பிளே-ஆஃப் சுற்றுகளுக்கு முன்பாக பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
|ஆன்-ஃபீல்ட் பேன்டர்
|ஹெட் கோலியை சவால் செய்தார். கோலி “இம்பேக்ட் பிளேயர்” சைகை காட்டி பதிலடி கொடுத்தார்
|போட்டிக்குப் பிறகு
|ஹெட் கோலியிடம் கை நீட்டினார்
|கோலியின் எதிர்வினை
|கோலி ஹெட்டை பார்க்காமல் நடந்து சென்றார்
|வைரல்
|வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் பரவியது