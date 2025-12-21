English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பைனலில் சொதப்பிய CSK வீரர்... இந்தியா தோல்வி - சாம்பியனான பாகிஸ்தான் அணி

U19 Asia Cup 2026 Final: 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் 191 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தோல்வியடைந்தது. பாகிஸ்தான் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 21, 2025, 06:01 PM IST
  • பாகிஸ்தான் இதற்கு முன் 2012இல் ஆசிய கோப்பையை வென்றது.
  • பாக்., வீரர் சமீர் மின்ஹாஸ் தொடர் நாயகன், ஆட்ட நாயகன் ஆவார்.
  • இந்திய அணி இன்று கடுமையாக சொதப்பியது.

