English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கிரிக்கெட் அதிசயம்! ஒரே ஓவரில் 77 ரன்கள் விளாசல் - வரலாறு தெரியுமா?

Cricket Records : கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு ஓவரில் 77 ரன்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ள அதிசயம் நடந்திருக்கிறது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 2, 2025, 05:18 PM IST
  • கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு ஓவரில் 77 ரன்கள்
  • இதுவரை முறியடிக்கப்படதா அதிசயம்
  • இந்த மேட்ச் பற்றிய முழு சுவாரஸ்ய தகவல்களும் இங்கே

Trending Photos

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ
camera icon11
EPFO
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ஆசிய கோப்பை 2025: 8 அணிகளின் Squad இங்கே.. யார் பலம்?
camera icon8
Asia Cup 2025
ஆசிய கோப்பை 2025: 8 அணிகளின் Squad இங்கே.. யார் பலம்?
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
கிரிக்கெட் அதிசயம்! ஒரே ஓவரில் 77 ரன்கள் விளாசல் - வரலாறு தெரியுமா?

Cricket Records : கிரிக்கெட்டில் ஏராளமான அதிசயங்களும், சுவாரஸ்ய சம்பவங்களும் நடந்திருக்கின்றன. அதில் ஒன்று தான் ஒரு ஓவரில் 77 ரன்கள் அடிக்கப்பட்ட அதிசய நிகழ்வும். 1990 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி, நியூசிலாந்தில் நடந்த ஒரு முதல் தரப் போட்டியில், ஒரு ஓவரில் 77 ரன்கள் அடிக்கப்பட்டது. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க சம்பவம், இன்றும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் வியப்புடன் பேசப்படுகிறது. இது ஒரு வீரரின் துரதிர்ஷ்டவசமான பந்துவீச்சு, எதிரணி வீரரின் அபார பேட்டிங் மற்றும் ஒரு விசித்திரமான உத்தி என அனைத்தும் சேர்ந்து ஒரு வரலாற்று சாதனையை உருவாக்கியது.

Add Zee News as a Preferred Source

போட்டியின் பின்னணி

இந்த சம்பவம், கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடந்த ஷெல் டிராபி (Shell Trophy) போட்டியில் நடந்தது. இந்த போட்டியில் வெலிங்டன் மற்றும் கேன்டர்பரி அணிகள் மோதின. வெலிங்டன் அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸை டிக்ளேர் செய்து, கேன்டர்பரி அணிக்கு 59 ஓவர்களில் 291 ரன்கள் என்ற இலக்கை நிர்ணயித்தது. கேன்டர்பரி அணியின் ஆட்டம் மோசமாகத் தொடங்கியது. எட்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து 108 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்திருந்தது. அப்போது, வெலிங்டன் அணி எளிதில் வெற்றிபெறும் என அனைவரும் எதிர்பார்த்தனர்.

இந்த நேரத்தில், வெலிங்டன் அணியின் கேப்டன் ஒரு விசித்திரமான முடிவை எடுத்தார். கேன்டர்பரி அணி பேட்டிங் வரிசையில் லீ ஜெர்மன் மற்றும் ரோஜர் ஃபோர்டு ஆகியோர் இருந்தனர். அவர்களை ஆட்டமிழக்கச் செய்வதற்காக, தனது பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவரான பெர்ட் வேன்ஸ் என்பவரை பந்துவீச அழைத்தார். வேன்ஸ் தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் முடிவில் இருந்தார். கேப்டன், வேன்ஸ் வீசும் எளிதான பந்துகளை அடிக்கும்போது, ஜெர்மன் மற்றும் ஃபோர்டு தவறுகள் செய்து ஆட்டமிழப்பார்கள் என்று கருதினார். ஆனால், இந்த உத்தி எதிர்பார்த்தபடி அமையவில்லை.

வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த ஓவர்

வெலிங்டன் கேப்டனின் உத்தி தலைகீழாக மாறியது. பெர்ட் வேன்ஸ், தனது ஓவரைத் தொடங்கினார். ஆனால் அவர் தொடர்ந்து நோ-பால்களை வீசினார். முதல் 17 பந்துகளில், அவர் ஒரு பந்தை மட்டுமே சட்டப்பூர்வமாக (legal ball) வீசியிருந்தார். இந்த நேரத்தில், கேன்டர்பரி வீரர் லீ ஜெர்மன், பந்துகளை சிக்ஸர், பவுண்டரி என அடித்து தனது சதத்தை பூர்த்தி செய்தார்.

இந்த ஓவரில் பெர்ட் வேன்ஸ், ஒரு சாதாரண ஓவரில் வீசப்படும் 6 பந்துகளுக்குப் பதிலாக, மொத்தம் 22 பந்துகளை வீசினார். இதில், ஒரு பந்தில் கூட லீ ஜெர்மன் அவுட் ஆகவில்லை. இந்த 22 பந்துகளில், லீ ஜெர்மன் மட்டும் 70 ரன்கள் எடுத்தார். அவரது சக வீரர் ரோஜர் ஃபோர்டு 5 ரன்கள் எடுத்தார். மேலும், நோ-பால் மற்றும் வைடு மூலம் அணியின் ஸ்கோர் உயர்ந்தது. இதனால், ஒரு ஓவரில் மொத்தம் 77 ரன்கள் சேர்க்கப்பட்டது.

போட்டியின் இறுதிப் பகுதி

பெர்ட் வேன்ஸ் வீசிய அந்த ஓவருக்குப் பிறகு, கேன்டர்பரி அணிக்கு வெற்றிபெற கடைசி ஓவரில் 18 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. லீ ஜெர்மன் முதல் ஐந்து பந்துகளில் 17 ரன்கள் எடுத்தார். வெற்றிக்கு ஒரு ரன் மட்டுமே தேவைப்பட்டது. ஆனால், கடைசி பந்தில் ஜெர்மன் எந்த ரன்களையும் எடுக்கவில்லை. இதனால், போட்டி டிராவில் முடிந்தது.

இந்த நிகழ்வு, கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு வித்தியாசமான அத்தியாயத்தை உருவாக்கியது. பெர்ட் வேன்ஸ், இந்த ஒரே ஓவரால், கிரிக்கெட்டில் ஒரு விநோதமான சாதனையைப் படைத்தார். இது அவரது மோசமான பந்துவீச்சு மட்டுமல்ல, கிரிக்கெட்டின் எதிர்பாராத தன்மையையும், சில நேரங்களில் நடைபெறும் விசித்திரமான உத்திகளையும் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. இந்த சம்பவம், கிரிக்கெட் புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் சாதனைகளைப் பற்றிப் பேசும்போது ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவமாக இன்றும் நிலைத்து நிற்கிறது.

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை 2025: 8 அணிகளின் Squad இங்கே.. யார் பலம்?

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை: சஞ்சு சாம்சனுக்கு இந்த இடம் மட்டும்தான்.. இல்லைனா அணியில் இடமில்லை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CRICKET RECORD77 Runs Overcricket news tamilCricket History RecordsWeird cricket records

Trending News