டி20 உலகக்கோப்பை: 19 வருஷம் நெருங்கவே முடியாத கிறிஸ் கெய்லின் ரெக்கார்டு!

Chris Gayle : டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் 19 வருஷமாக நெருங்கவே முடியாத கிறிஸ் கெயிலின் சாதனை இம்முறையாவது முறியடிக்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 3, 2026, 08:15 PM IST
Chris Gayle : டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் வரும் பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. இந்தியா, இலங்கை என இரு நாடுகளும் இம்முறை இணைந்து இந்த டி20 தொடரை நடத்துகின்றன. இந்த பிரம்மாண்ட தொடரில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. அவை தலா 5 அணிகள் வீதம் 4 குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. லீக் சுற்றுகளின் முடிவில் டாப் இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளுக்கு முன்னேறும். ஒவ்வொரு உலகக்கோப்பை தொடரைப் போல இம்முறையும் பல உலக சாதனைகளை பிளேயர்கள் நிச்சயம் படைப்பார்கள்.

ஆனால், சில சாதனைகள் எப்போதும் யாராலும் முறியடிக்க முடியாதவையாக இருக்கும். அதில் முதல் இடத்தில் இருப்பது கிறிஸ் கெயிலின் சாதனை  தான். 19 வருடங்களாக இந்த சாதனைக்கு அருகில்கூட யாரும் செல்ல முடியவில்லை. அப்படி என்ன சாதனை என கேட்கிறீர்களா?. டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக சதங்கள் அடித்தவர் அவர் தான். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

கிறிஸ் கெயிலின் ரெக்கார்டு

டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக சதங்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெய்ல். 'யுனிவர்ஸ் பாஸ்' என்று அழைக்கப்படும் இவர், டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இரண்டு சதங்கள் அடித்த ஒரே வீரர் என்ற சாதனையை இன்று வரை தன்வசம் வைத்துள்ளார். 2007 ஆம் ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்காவிற்கு எதிராக முதல் சத த்தை அடித்தார். அப்போட்டியில், 7 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸர்களுடன் 117 ரன்கள் எடுத்தார். 2016 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது சதத்தை அடித்தார். இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான இந்த சதத்தை அடித்தார். இதன் மூலம் டி20 உலக க்கோப்பை வரலாற்றில் இருமுறை சதமடித்த ஒரே பிளேயர் என்ற சாதனை யுனிவர்ஸ் பாஸ் கிறிஸ் கெயில் வசம் உள்ளது. இந்த சாதனையை இன்று வரை எந்த பிளேயரும் முறியடிக்கவில்லை.

டி20 உலகக்கோப்பை - சதமடித்துள்ள மற்ற பிளேயர்கள்

சுரேஷ் ரெய்னா: இந்தப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பவர் இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா. 2010-ஆம் ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்காவிற்கு எதிராக நடைபெற்ற போட்டியில் 101 ரன்கள் எடுத்தார். இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பையில் சதம் அடித்த முதல் மற்றும் ஒரே இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார். இவரது இன்னிங்ஸில் 9 பவுண்டரிகளும், 5 சிக்ஸர்களும் அடங்கும்.

மஹேல ஜெயவர்தனே : இலங்கை அணியின் ஜாம்பவான் மஹேல ஜெயவர்தனே இந்தப் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார். ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 100 ரன்கள் அடித்து அசத்தினார். இவரது அதிரடி ஆட்டத்தில் 10 பவுண்டரிகளும், 4 சிக்ஸர்களும் இடம்பெற்றன.

பிரெண்டன் மெக்கல்லம் : நியூசிலாந்து அணியின் அதிரடி மன்னன் பிரெண்டன் மெக்கல்லம் நான்காவது இடத்தில் உள்ளார். 2012-ஆம் ஆண்டு வங்கதேச அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இவர் 123 ரன்கள் விளாசினார். இதில் 11 பவுண்டரிகளும், 7 சிக்ஸர்களும் அடங்கும்.

5. அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ்: பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்தில் இருப்பவர் இங்கிலாந்து வீரர் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ். 2014-ஆம் ஆண்டு இலங்கை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 116 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில், கிறிஸ் கெய்லின் இந்த 19 ஆண்டுகால சாதனையை ஏதேனும் ஒரு வீரர் முறியடித்து புதிய வரலாறு படைப்பாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். இம்முறை கத்துக்குட்டி அணிகள் ஒவ்வொரு குரூப்பிலும் இடம்பெற்றிருப்பதால், கிறிஸ் கெயிலின் இந்த சாதனை முறியடிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புகளே இருக்கின்றன.

மேலும் படிக்க | டி20 உலக கோப்பைக்கு பிறகு இந்திய அணியின் கேப்டன் யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | பாகிஸ்தான் வரவில்லை என்றாலும் இந்தியா இலங்கை செல்லும்: ஐசிசி விதிகள் செல்வது என்ன?

