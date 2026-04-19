CSK அணிக்கு வரும் அதிரடி வீரர்... ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரர் - இனி ரன் மழை பொழியும்!

Ayush Mhatre Replacement, IPL 2026: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி (Chennai Super Kings) நடப்பு சீசனில் பெரும் பிரச்னையை சந்தித்து வருகிறது. கேப்டன்ஸியா என நீங்கள் கேட்கலாம்... அதுவும் பிரச்னை தான், ஆனால் அதை விட பெரிய பிரச்னை வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக காயத்தில் சிக்குவது.
சிஎஸ்கேவும் தொடர் காயங்களும்...
நாதன் எல்லிஸ் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகினார். அடுத்து, தோனியும் கணுக்கால் காயம் காரணமாக 2 வாரங்கள் விளையாட மாட்டார் என அறிவிக்கப்பட்டது.
டிவால்ட் பிரெவிஸ் காயம் காரணமாக முதல் 3 போட்டிகளை தவறவிட்டார். கலீல் அகமது பந்துவீசிக்கொண்டிருக்கும் போதே காயத்தால் வெளியேறி, தற்போது தொடரில் இருந்தும் வெளியேறிவிட்டார்.
நேற்றைய SRH போட்டியில் 2வது முறையாக டபுள் ரன்களுக்கு ஓடியபோது, ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு இடது கால் தொடைப் பகுதியில் தசைநார் கிழிவு ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இருந்து அவர் எப்போது குணமடைந்து வருவார்? என்பதும் தெரியவில்லை.
BAD NEWS FOR CHENNAI
Hussey saidhamstring tear, I don't know how bad it is - we will have scan but it looks really bad unfortunately, could be big loss". pic.twitter.com/8zoNnCc81I
— Johns. (@CricCrazyJohns) April 19, 2026
காயத்திற்கு நிர்வாகத்தின் திறமையின்மை காரணமா?
சிஎஸ்கே அணியில் வீரர்கள் வரிசையாக காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகுவது அந்த அணி நிர்வாகத்தின் திறமையின்மையே காரணம் என குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. வீரர்களின் உடற்தகுதி மற்றும் காயங்களை தொடர்ச்சியாக பின்பற்றாமல் அலட்சியம் காட்டுவதால்தான், வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக காயமடைகின்றனர் என அஸ்வின் உள்ளிட்டோர் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
சிஎஸ்கேவுக்கு இருக்கும் 8 போட்டிகள்
இது ஒருபுறம் இருக்க, சிஎஸ்கே அணி இந்த தொடர் காயங்களில் இருந்து எப்போது மீளும் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. சிஎஸ்கே அணிக்கு இன்னும் 8 லீக் ஆட்டங்கள் மிச்சம் இருக்கின்றன. அதில் மும்பை இந்தியன்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் ஆகிய மூன்று அணிகளை தலா 2 முறை சந்திக்கிறது சிஎஸ்கே அணி. அடுத்து ஏற்கெனவே மோதிய டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளிடம் தலா 1 முறை மோத உள்ளது சிஎஸ்கே.
ஆயுஷ் மாத்ரே ஏன் முக்கியம்?
இந்த 8 போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் 7 போட்டிகளில் வெற்றிபெற வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இதனால், காயமடைந்த ஆயுஷ் மாத்ரே விரைவாக மீண்டுவர வேண்டும் என கடுமையாக முயற்சிக்கும். காரணம், ஆயுஷ் மாத்ரேதான் சிஎஸ்கேவுக்கு பவர்பிளேவில் தொடர்ச்சியாக ரன்களை குவிக்கிறார். ஆயுஷ் மாத்ரே 6 இன்னிங்ஸில் 201 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக ரன்களை அடித்தவரும் அவர்தான்.
ஆயுஷ் மாத்ரே எப்போது வருவார்?
தசைநார் கிழிவு ஏற்பட்டதாக சிஎஸ்கே தரப்பில் கூறப்பட்டாலும், அந்த காயத்தின் தன்மை குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல்கள் வெளியாகவில்லை. அவருக்கு Grade 1 காயம் ஏற்பட்டால், சில நாள்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துவிட்டு இம்பாக்ட் வீரராக மட்டும் களமிறங்கலாம்.
Grade 2 காயம் என்றால் நிச்சயம் 3 முதல் 6 வாரங்கள் வரை ஓய்வில் இருக்க நேரிடும். Grade 3 என்றால் இன்னும் மோசம். அப்பபடியிருக்க, ஆயுஷ் மாத்ரே அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் விளையாடுவாரா, இல்லையா என்பதை அறிய, அவரின் காயம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்கு காத்திருக்க வேண்டும்.
உர்வில் பட்டேலை களமிறக்கலாம்
அதேநேரத்தில் ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு காயம் ஏற்பட்டாலும் சிஎஸ்கேவில் அவருக்கு மாற்று வீரர் ரெடியாகவே உள்ளார். ஆம், உர்வில் பட்டேல் தான்... நம்பர் 3இல் அதே அளவுக்கு அதிரடி காட்ட உர்வில் பட்டேல் திறன் படைத்தவர்தான். சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஜோடி நல்ல தொடக்கத்தை அமைத்துவிட்டால், மிடில் ஓவர்களில் ஸ்பின்னர்களை அட்டாக் செய்யக்கூடிய திறன் பெற்றவர் உர்வில் பட்டேல்.
ஆயுஷ் மாத்ரே ஒருவேளை ஓரிரு வாரங்கள் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்றால் சிஎஸ்கே தயங்காமல் உர்வில் பட்டேலை சிஎஸ்கே களமிறக்க வேண்டும். குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு டாப் ஆர்டர் எந்தளவிற்கு கைக்கொடுக்கிறதோ, அதை சிஎஸ்கேவும் செய்ய வேண்டும். சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - உர்வில் பட்டேல் ஆகியோரில் ஒருவர் 15வது ஓவர் வரை விளையாடினால் நிச்சயம் சிஎஸ்கேவால் பெரிய ஸ்கோரை அடிக்க முடியும். ஆயுஷ் மாத்ரே இல்லாத குறையை உர்வில் பட்டேல் நிச்சயம் போக்குவார் என நம்பலாம்.
சிஎஸ்கேவுக்கு முக்கியமான அடுத்த 3 போட்டிகள்
சிஎஸ்கே அணிக்கு அடுத்த மூன்று போட்டிகள் மிக மிக முக்கியமாகும். நான்கு நாள்கள் ஓய்வுக்கு பின் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் சந்திக்க உள்ளது. அதன்பின், அடுத்த இரண்டு போட்டிகளும் சென்னை சேப்பாக்கத்தில்தான் நடைபெற இருக்கிறது. ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடனும் (பகல் போட்டி), மே 2ஆம் தேதி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிடனும் (இரவு போட்டி) சிஎஸ்கே மோத உள்ளது.
இதில் இரண்டு முறை மும்பை அணியையும், குஜராத்தை தனது சொந்த மண்ணிலும் வீழ்த்தினால் சிஎஸ்கேவுக்கு பெரிய ஊக்கமாக இருக்கும். ஒருவேளை இந்த போட்டிகளில் சிஎஸ்கே வென்றுவிட்டால், காம்பினேஷன் செட்டாகிவிட்டால் சிஎஸ்கே பிளே ஆப் போவதை தடுப்பதும் கடினமாகிவிடும். எனவே, சிஎஸ்கேவுக்கு அடுத்த 3 போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற துடியாய் துடிக்கும்.
மேலும் படிக்க | இப்படியே போன பிளே ஆஃப் கஷ்டம்தான்.. சிஎஸ்கே அணி செய்த 3 பெரிய தவறுகள்!
மேலும் படிக்க | நேற்று தோனி விளையாடாதது ஏன்? மீண்டும் அணியில் இணைவது எப்போது?
மேலும் படிக்க | CSK படுதோல்வி... ருதுராஜ் செய்த அந்த பெரிய தவறு - 8 வருடமாக தொடரும் சேஸிங் சிக்கல்!
