  • Tamil News
  • Sports
  • 31 பந்துகளில் சதம்... கலக்கிய CSK-வின் இளஞ்சிறுத்தை - ஓபனர் ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு சிக்கல்!

31 பந்துகளில் சதம்... கலக்கிய CSK-வின் இளஞ்சிறுத்தை - ஓபனர் ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு சிக்கல்!

Chennai Super Kings: சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் 31 பந்துகளில் சதம் அடித்து மிரட்டிய இந்த சிஎஸ்கே வீரரால், ஆயுஷ் மாத்ரேவின் ஓபனிங் ஸ்பாட்டுக்கு பெரிய பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 26, 2025, 05:47 PM IST
  • சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர் இன்று தொடங்கியது.
  • வரும் டிசம்பர் 16இல் மினி ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது.
  • சிஎஸ்கே ரூ.43.4 கோடியுடன் களமிறங்குகிறது.

31 பந்துகளில் சதம்... கலக்கிய CSK-வின் இளஞ்சிறுத்தை - ஓபனர் ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு சிக்கல்!

IPL 2026, Chennai Super Kings: வரும் 2026ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனில் பலரும் எதிர்பார்க்கும் ஒரு அணி என்றால், அது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியாகவே இருக்கும்.  கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தோனி தலைமையில் கோப்பையை வென்ற சிஎஸ்கே, அடுத்த 2024 மற்றும் 2025 சீசன்களில் பிளே ஆப் கூட தகுதிபெறாதது ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்தது.

Chennai Super Kings: மினி ஏலத்திற்கு தயாராகும் சிஎஸ்கே 

அதிலும் குறிப்பாக கடந்த சீசனில் கடும் மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிஎஸ்கே, கடைசி இடத்தில்தான் நிறைவு செய்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில், சிஎஸ்கே கடைசி இடத்தில் முடிந்தது கடந்த சீசனில்தான். கடந்த சீசனில் மோசமான ஆட்டத்திற்கு காரணம், பல முக்கிய வீரர்கள் சோபிக்காததே எனலாம். அந்த வகையில், வரும் 2026 சீசன் மினி ஏலத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு முன்னணி வீரர்களை சிஎஸ்கே அணி விடுவித்திருக்கிறது. 

ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கர்ரன் ராஜஸ்தான் அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, மதீஷா பதிரானா, டெவான் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, ராகுல் திரிபாதி, தீபக் ஹூடா, விஜய் சங்கர் உள்ளிட்ட 11 வீரர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர். இதில் 4 பேர் வெளிநாட்டவர் ஆகும். தற்போது ரூ.43.4 கோடியுடன் சிஎஸ்கே மினி ஏலத்தில் களமிறங்குகிறது, அதிக தொகையுடன் வரும் இரண்டாவது அணி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  அப்படியிருக்க, கேம்ரூன் கிரீன், ரஸ்ஸல் உள்ளிட்ட முக்கிய  வீரர்களை எடுக்க சிஎஸ்கே திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Chennai Super Kings: கடந்த சீசனில் வந்த மும்மூர்த்திகள்

இது ஒருபுறம் இருக்க, கடந்த சீசனிலேயே அந்த அணிக்கு சிறப்பான வீரர்கள் வந்து சேர்ந்துவிட்டார்கள் எனலாம். ஆயுஷ் மாத்ரே, டிவால்ட் பிரேவிஸ், உர்வில் பட்டேல் உள்ளிட்டோர் மாற்று வீரர்களாக சிஎஸ்கேவுக்குள் கடந்த சீசனில் வந்தார்கள். இவர்கள் மூவருமே தற்போது தக்கவைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் மூவரும் சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் லெவனில் முக்கிய இடத்தை பிடிப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது.

Chennai Super Kings: ஆயுஷ் மாத்ரே சொதப்பல் 

டிவால்ட் பிரேவிஸ் சர்வதேச போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வரும் சூழலில், இன்று தொடங்கிய சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் மூலம் ஆயுஷ் மாத்ரே மற்றும் உர்வில் பட்டேல் ஆகியோரின் மீது சிஎஸ்கே ரசிகர்களின் கவனம் குவிந்துள்ளது. ஆயுஷ் மாத்ரே மும்பை அணியிலும், உர்வில் பட்டேல் குஜராத் அணியிலும் விளையாடுகின்றனர். ஆயுஷ் மாத்ரே இன்று ரயில்வேஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 15 பந்துகளில் 2 சிக்ஸர், 1 பவுண்டரி என 18 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

Chennai Super Kings: உர்வில் பட்டேல் மிரட்டல் சதம்

மறுபுறம், உர்வில் பட்டேல் இன்று சர்வீஸஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 31 பந்துகளில் சதம் அடித்து மிரட்டினார். 183 ரன்களை துரத்திய குஜராத் அணியின் ஓபனிங் வீரராக வந்த உர்வில் பட்டேல் 37 பந்துகளில் 10 சிக்ஸர்கள், 12 பவுண்டரிகள் என 119 ரன்களை குவித்து மிரட்டியிருக்கிறார். இதன்மூலம், சிஎஸ்கேவின் ஓபனிங் வீரர் யார் என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது.

Chennai Super Kings: சஞ்சுவுடன் ஓபனிங்கில் யார்?

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே டிரேட் மூலம் பெற்றிருக்கும் நிலையில், அவர் ஓபனிங்கில் வருவது ஏறத்தாழ உறுதியாகிவிட்டது. கடந்த சீசனில் அணிக்குள் வந்தது முதல் ஆயுஷ் மாத்ரே ஓபனிங்கில் விளையாடி வருகிறார். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நம்பர் 3இல் விளையாடுவார் என்பது கடந்த சீசனிலே உறுதியாகிவிட்டது. 

அதற்கு பின் தூபே மற்றும் பிரேவிஸ் பேட்டிங் செய்வார்கள் என்பதால் உர்வில் பட்டேலுக்கு பிளேயிங் லெவன் வாய்ப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. அவர் இம்பாக்ட் வீரராக பயன்படுத்தப்பட்டாலும் பின்வரிசையில் இறங்கவே வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், உர்வில் பட்டேல் ஓபனிங் வீரர் ஆவார். கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் உர்வில் பட்டேல் 3 போட்டிகளில் நம்பர் 3 ஸ்பாட்டில் விளையாடி மொத்தம் 68 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதன்மூலம், சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடித்து ஓபனிங் ஸ்பாட்டில் விளையாடப்போவது யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அதற்கான விடை இந்த சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரிலேயே கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க | இனி பவுலர் இல்லை! ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக மாறிய அர்ஜுன் டெண்டுல்கர்!

மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் இந்த 7 வீரர்களை யாரும் வாங்க போவதில்லை

மேலும் படிக்க | கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன்! மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக நியமனம்!
 

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

