/சிஎஸ்கே அணியில் அதிவேகமாக அரைசதம்! தோனி இருக்காரா?

Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வரலாற்றில் மிக வேகமாக அரைசதம் அடித்த 7 வீரர்கள் யார் யார் தெரியுமா? உர்வில் படேல் உட்பட யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் 5 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, பல அதிரடி ஆட்டங்களுக்கும் வரலாற்று சாதனைகளுக்கும் பெயர் போனது. முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி தலைமையிலான இந்த அணியில், எப்போதுமே சிக்சர்களையும் பவுண்டரிகளையும் பறக்கவிடும் அதிரடி பேட்ஸ்மேன்களுக்கு பஞ்சமிருந்ததில்லை. அந்த வகையில், சிஎஸ்கே அணிக்காக ஐபிஎல் தொடரில் மிக குறைந்த பந்துகளில் அரைசதம் அடித்த 7 வீரர்கள் யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பவர் இளம் அதிரடி வீரர் உர்வில் படேல். இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெறும் 13 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து புதிய வரலாற்றை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிக வேகமாக அரைசதம் அடித்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலின் சாதனையை அவர் சமன் செய்துள்ளார். இந்த போட்டியில் மொத்தம் 23 பந்துகளை எதிர்கொண்ட அவர், 8 சிக்சர்கள் மற்றும் 2 பவுண்டரிகளுடன் 65 ரன்களை குவித்தார். அவரது இந்த இன்னிங்ஸால் லக்னோ அணியை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சிஎஸ்கே மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.
சிஎஸ்கே அணியின் சின்ன தல என்று ரசிகர்களால் அன்பாக அழைக்கப்படும் சுரேஷ் ரெய்னா, இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். 2014ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் பிளே ஆஃப் சுற்றில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான குவாலிஃபையர் 2 போட்டியில் ரெய்னா வெறும் 16 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தார். அந்த போட்டியில் அவர் 25 பந்துகளில் 87 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தது ஐபிஎல் ரசிகர்களால் இன்றும் மறக்க முடியாத அதிரடி இன்னிங்ஸாக பார்க்கப்படுகிறது.
சிஎஸ்கே அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் மொயீன் அலி இந்த பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிறார். 2022ம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய மொயீன் அலி, வெறும் 19 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். இந்த போட்டியில் அவர் ட்ரென்ட் போல்ட் வீசிய ஒரு ஓவரில் மட்டும் தொடர்ந்து 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்சரை விளாசி மிரள வைத்தார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி இந்த பட்டியலில் நான்காவது இடத்தில் உள்ளார். உலகின் சிறந்த ஃபினிஷரான தோனி, 2012 ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான முக்கியமான எலிமினேட்டர் போட்டியில் வெறும் 20 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தார். அந்த இன்னிங்ஸ் மூலம் சிஎஸ்கே அணியின் இமாலய ஸ்கோருக்கு அவர் அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தார்.
பொதுவாக ஒரு டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேனாக பார்க்கப்பட்ட அஜிங்க்யா ரஹானே, சிஎஸ்கே அணிக்கு வந்ததும் தனது அதிரடி முகத்தை காட்டினார். 2023 ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் வெறும் 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார்.
ஸ்பின்னர்களை சிறப்பாக எதிர்கொண்டு சிக்சர்களை பறக்கவிடுவதில் வல்லவரான ஷிவம் துபே, இந்த பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளார். 2024 ஐபிஎல் சீசனில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இவர் வெறும் 22 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தார். சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் விளையாடிய வீரர்களில் ஷிவம் துபே முன்னிலையில் இருக்கிறார்.
ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் தொடக்க வீரரான மேத்யூ ஹேடன் இந்த பட்டியலில் 7வது இடத்தில் உள்ளார். ஐபிஎல்லின் ஆரம்பகால சீசன்களில் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடிய அவர், 2009ம் ஆண்டு டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் வெறும் 22 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து மிரட்டினார்.
