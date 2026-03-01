English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • அமெரிக்கா - ஈரான் போர்! ஐபிஎல் 2026 தொடர் நடக்குமா? பிசிசிஐ அப்டேட்!

அமெரிக்கா - ஈரான் போர்! ஐபிஎல் 2026 தொடர் நடக்குமா? பிசிசிஐ அப்டேட்!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் தொடங்கி மே மாதம் வரை ஐபிஎல் தொடர் நடக்கும். பொதுவாக மார்ச் மாத தொடக்கத்திலேயே அல்லது பிப்ரவரி மாத இறுதியில் ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிடும்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 1, 2026, 12:40 PM IST
  • ஐபிஎல் 2026 போட்டிகள்.
  • தேதியை மாற்றிய பிசிசிஐ
  • பயண நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் புதிய திட்டம்!

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மார்ச் மாதம் வராது - ஏன் தெரியுமா?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மார்ச் மாதம் வராது - ஏன் தெரியுமா?
தண்ணி குடிச்சே ஆரோக்கியமா வாழலாம்: இதை மட்டும் சேர்த்தால் போதும்
camera icon10
Home Remedies
தண்ணி குடிச்சே ஆரோக்கியமா வாழலாம்: இதை மட்டும் சேர்த்தால் போதும்
பிஎம் கிசான் அப்டேட் : திண்டுக்கல், அரியலூர் விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்!
camera icon9
PM Kisan
பிஎம் கிசான் அப்டேட் : திண்டுக்கல், அரியலூர் விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்!
பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’.. ஓடிடியில் வெளியாகிறது! எதில், எப்போது?
camera icon6
Made In Korea
பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’.. ஓடிடியில் வெளியாகிறது! எதில், எப்போது?
அமெரிக்கா - ஈரான் போர்! ஐபிஎல் 2026 தொடர் நடக்குமா? பிசிசிஐ அப்டேட்!

டி20 உலக கோப்பை தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. சூப்பர் 8 போட்டிகள் இன்றுடன் முடிவடைகிறது. அடுத்ததாக அரை இறுதி மற்றும் இறுதி போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது. இந்த தொடர் முடியவுள்ள நிலையில், ஐபிஎல் எப்போது தொடங்கும் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டுள்ளனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் தொடங்கி மே மாதம் வரை ஐபிஎல் தொடர் நடக்கும். பொதுவாக மார்ச் மாத தொடக்கத்திலேயே அல்லது பிப்ரவரி மாத இறுதியில் ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிடும். ஆனால் தற்போது வரை இந்த ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் அட்டவணை வெளியாகவில்லை. இதற்கு தமிழ்நாடு, மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலும் ஒரு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத 5 பெரிய தோல்விகள்!

தேர்தல் தேதி!

இன்னும் தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக தேதிகளை அறிவிக்கவில்லை. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் தான் ஐபிஎல் அட்டவணை வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மார்ச் 26 ஆம் தேதி ஐபிஎல் போட்டிகள் தொடங்கலாம் என்றும் பிசிசிஐ தரப்பில் இருந்து தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இதனை மனதில் வைத்து ஒவ்வொரு அணிகளும் ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான பயிற்சிகளை தொடங்கியுள்ளனர். இந்நிலையில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரானுக்கு இடையே போர் பதற்றம் நிலவி வரும் நிலையில் இது ஐபிஎல் தொடரை பாதித்துள்ளது. பொதுவாக வெளிநாட்டு வீரர்கள் இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு துபாய் விமான நிலையங்களை பயன்படுத்துகின்றனர். தற்போது இந்த போர் பதற்றம் காரணமாக துபாய் விமான நிலையம் மூடப்பட்டுள்ளது. 

மீண்டும் எப்போது திறக்கப்படும் என்ற தகவல்களும் இல்லை. இதன் காரணமாக வெளிநாட்டு வீரர்கள் இந்தியாவிற்கு பயணம் செய்வதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஐபிஎல் போட்டிகள் தொடங்கும் தேதியில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போர் பதற்ற சூழ்நிலையில் வெளிநாட்டு வீரர்கள் பயணம் செய்வதற்கு பெரும் அச்சுறுத்தல்களும் ஏற்பட்டுள்ளது. பிசிசிஐ இந்த விஷயங்களை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும், விரைவில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக மார்ச் 26 ஆம் தேதி ஐபிஎல் போட்டிகள் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அது இரண்டு நாட்கள் அல்லது மூன்று நாட்கள் தள்ளி வைக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான இந்த போர் பதற்றம் முடிவுக்கு வந்தால் தான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்..

ஐபிஎல் போட்டிகள்

இந்தியா முழுவதும் சுமார் 18 மைதானங்களில் ஐபிஎல் போட்டிகளை நடத்த பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளது.  சென்னை சேப்பாக்கம், பெங்களூரு சின்னசாமி, மும்பை வான்கடே, கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மற்றும் அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். கடந்த ஆண்டை போலவே இந்த ஆண்டும், முதல் போட்டியில் நடப்புச் சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி களமிறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடக்க ஆட்டத்தில் ஆர்சிபி அணியானது பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல, முதல் வார இறுதியில் நடைபெறும் பிளாக்பஸ்டர் போட்டியில் பரம எதிரிகளான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | IND vs WI: இந்திய அணிக்கு வாழ்வா சாவா! மழை வந்தால் என்ன நடக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
IPL 2026US Iran WarIPL 2026Foreign PlayersBCCI

Trending News