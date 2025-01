தமிழக செஸ் வீராங்கனைக்கு கை கொடுக்க மறுப்பு.. உஸ்பெகிஸ்தான் வீரரால் வெடித்த சர்ச்சை!

நெதர்லாந்தில் டாடா ஸ்டீஸ் செஸ் தொடர் கடந்த 17ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இத்தொடரில் இந்திய வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டு உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், நான்காவது சுற்றுப் போட்டியில், இந்திய வீராங்கனை வைஷாலியை எதிர்த்து உஸ்பெகிஸ்தான் கிராண்ட்மாஸ்டர் நோடிர்பெக் யாகுபோவ் விளையாடினார். போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்திய வீராங்கனை வைஷாலி நோடிர்பெக் யாகுபோவுக்கு கை கொடுக்க முன் வந்தார். ஆனால் நோடிர்பெக் அதனை மறுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக வீடியோ சமூக வலைத்தளங்கள் பரவி தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Does religion influence sports? However, he was seen shaking hands with other female players earlier. pic.twitter.com/fGR61wvwUP

இது தொடர்பாக உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் நோடிர்பென் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் தெரிவித்ததோடு மன்னிப்பும் கேட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்; அன்பான செஸ் நண்பர்களே, வைஷாலியுடனான போட்டியின் சூழ்நிலையை விளக்க விரும்புகிறேன்.

Dear chess friends,

I want to explain the situation that happened in the game with Vaishali. With all due respect to women and Indian chess players, I want to inform everyone that I do not touch other women for religious reasons.#chess #fide #islam@ChessbaseIndia @Uzchesss

— Nodirbek Yakubboev (@NodirbekYakubb1) January 26, 2025