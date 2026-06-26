/300 ரன்கள் கன்பார்ம்... இன்று களமிறங்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி - அதிர்ச்சியில் அயர்லாந்து

India vs Ireland, Vaibhav Sooryavanshi : இந்திய அணி அடுத்தடுத்து சூறாவளி சுற்றுப்பயணங்களை மேற்கொள்ள இருக்கின்றன. ஜூலை மாதம் இங்கிலாந்தில் டி20ஐ, ஓடிஐ தொடர்களையும்; ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்கையில் டெஸ்ட் தொடரையும் இந்திய அணி விளையாட இருக்கிறது. இந்த சுற்றுப்பயணங்களுக்கு முன்னர், 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரை விளையாட இந்திய அணி அயர்லாந்துக்கு பயணித்துள்ளது.
அயர்லாந்தின் பெல்பாஸ்ட் நகரில் இந்தியா - அயர்லாந்து அணிகள் மோதும் இந்த இரு டி20ஐ போட்டிகளும் நடைபெற இருக்கின்றன. இன்று (ஜூன் 26) நடைபெறும் முதல் போட்டியில் இந்திய நேரப்படி மாலை 6 மணிக்கு நடைபெறும். 2வது போட்டி ஜூலன் 28ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டி சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சி சேனல்களிலும், Sony Liv தளத்திலும் நேரலையில் காணலாம்.
அயர்லாந்து அணி கத்துக்குட்டி அணியாக இருந்தாலும் இந்திய அணி, இங்கிலாந்து சூழலுக்கு முன்கூட்டியே தகவமைத்துக்கொள்வதற்கான பயிற்சி போட்டிகளாக இவை பார்க்கப்படுகின்றன.
இந்த தொடரில் விளையாட உள்ள சில இந்திய வீரர்களுக்கு இது முதல் ஐரோப்பிய சுற்றுப்பயணமாகும். அதிலும் குறிப்பாக வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு இது முதல் சர்வதேச தொடராகும்.
இந்திய டி20ஐ அணியில் ஏற்கெனவே சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் என மூன்று ஓபனர்கள் உள்ள நிலையில் நான்காவதாக வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் இருக்கிறார். 15 வயதான இவருக்கு இன்று வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Revsportz தளம் வெளியிட்ட செய்தியின்படி, வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆரம்பகட்ட சில பயிற்சிகளுக்கு பின்னர் சுமார் 45 நிமிடங்களுக்கு பேட்டிங் வலைப்பயிற்சியை மேற்கொண்டார்.
குறிப்பாக, வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் ஹர்ஷித் ராணா, பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோரை வலைப்பயிற்சியில் எதிர்கொண்டார். அவர்கள் மட்டுமின்றி அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவி பிஷ்னோய் உள்ளிட்ட மூன்று சுழற்பந்துவீச்சாளர்களையும் எதிர்கொண்டார்.
பேட்டிங் வலைப்பயிற்சி முடிந்த பின்னர் கம்பீர் உடன் சூர்யவன்ஷி அதிகம் உரையாடினார். அப்போது பேட்டிங் பயிற்சியாளர் ஷின்டான்சு கோடக்கும் பேச்சுவார்த்தையில் இணைந்தார். அப்படியிருக்க இன்றைய போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை களமிறக்க கம்பீர் திட்டமிட்டுள்ளார் என தெரிகிறது.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி இடம்பெற்றால் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும் என்ற ஆர்வமும் இந்திய ரசிகர்களிடம் எழுந்துள்ளது. ஒருவேளை வைபவ் சூர்யவன்ஷி அயர்லாந்து தொடரில் மிரட்டலாக விளையாடினால் இங்கிலாந்து டி20ஐ தொடரிலும் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறுவார்.
சமீபத்தில் ஏ அணிகளின் முத்தரப்பு ஓடிஐ தொடர் இலங்கையில் நடந்த முடிந்தது. இதன் இறுதிப்போட்டியில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான 11 பந்துகளில் அதிவேகமாக அரைசதம் அடித்தது மட்டுமின்றி 29 பந்துகளில் 94 ரன்களை அடித்திருந்தது. ஐபிஎல் தொடரில் 16 போட்டிகளில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 776 ரன்களை குவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.