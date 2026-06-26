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300 ரன்கள் கன்பார்ம்... இன்று களமிறங்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி - அதிர்ச்சியில் அயர்லாந்து

Vaibhav Sooryavanshi : அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் போட்டி இன்று நடைபெறும் நிலையில், வைபவ் சூர்யவன்ஷி இன்றைய போட்டியில் களமிறங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதுகுறித்த கிடைத்த தகவல்களை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 26, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:22 PM IST
300 ரன்கள் கன்பார்ம்... இன்று களமிறங்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி - அதிர்ச்சியில் அயர்லாந்து
Image Credit: Image Credit : IND vs IRE 1st T20I, Vaibhav Sooryavanshi | Image Source : X/BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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