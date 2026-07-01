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வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய அணிக்கு தேவையில்லை... 3 முக்கிய காரணங்கள் இதோ

Vaibhav Sooryavanshi : இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20ஐ போட்டி இன்று (ஜூலை 1) நடைபெற இருக்கிறது. இங்கிலாந்து மண்ணில் நடக்கும் இப்போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அறிமுகமாக வாய்ப்பில்லை. அதற்கான மூன்று காரணங்கள் இதோ

Written BySudharsan G
Published: Jul 01, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:08 AM IST
வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய அணிக்கு தேவையில்லை... 3 முக்கிய காரணங்கள் இதோ
Image Credit: Image Credit : (L-R) Gambhir, Shreays, Vaibhav Sooryavanshi | Image Source : X/@BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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