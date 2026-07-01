/வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய அணிக்கு தேவையில்லை... 3 முக்கிய காரணங்கள் இதோ

ENG vs IND T20I, Vaibhav Sooryavanshi : இந்திய டி20 அணி, 2024 மற்றும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று சாம்பியன் அணியாக பார்க்கப்பட்டது. ஐபிஎல் முடிந்து சர்வதேச போட்டிகளுக்கு திரும்பிய இந்திய அணி, கடந்த வாரம் அயர்லாந்து மண்ணில் அயர்லாந்து அணியிடம் 0-2 என்ற கணக்கில் டி20ஐ தொடரை இழந்தது யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒன்றாகும்.
இந்திய அணியை பொருத்தவரை டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சிவம் தூபே, அக்சர் பட்டேல், அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகிய 7 பேர் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான பிளேயிங் லெவனில் இருந்தனர்.
சூர்யகுமார் கேப்டன்ஸி மாற்றம், ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி என X Factor வீரர்கள் இல்லாத இந்திய அணி கடுமையாக சொதப்பி உள்ளது. இது இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு நெருக்கடியை கொடுத்துள்ளது. 2023ஆம் ஆண்டுக்கு பின் இந்திய டி20 அணியில் விளையாடும் அவருக்கு பேட்டிங்கிலும் நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது.
அந்த வகையில், அயர்லாந்து மண்ணில் அடைந்த தோல்வியின் ரணமே ஆறாத நிலையில், இங்கிலாந்து மண்ணில் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரை இந்திய அணி விளையாட இருக்கிறது. இன்று (ஜூலை 1) தொடங்கும் டி20ஐ தொடர் ஜூலை 11ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. அடுத்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரிலும் இந்தியா - இங்கிலாந்து மோத உள்ளன.
இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகள் மோதும் முதல் டி20ஐ போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு 10 மணிக்கு துர்ஹம் நகரில் உள்ள ரிவர்சைட் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான தொடருக்கு பின் இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் முக்கிய மாற்றத்தை செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இங்கிலாந்து அணி அதன் பிளேயிங் லெவனை வெளியிட்டுவிட்டது. அதன் விவரம் கடைசியில் உள்ளது.
Intensity on point ahead of a new ch— BCCI (@BCCI) June 30, 2026
All set for the #ENGvIND T2eamIndia pic.twitter.com/Vm8e0S2XrM
ஆனால், அது வைபவ் சூர்யவன்ஷி இல்லை. வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பதற்கு சரியான நேரம் அமையவில்லை என்பதே இந்திய அணியின் எண்ணமாக உள்ளது, இதை அயர்லாந்து தொடரிலேயே பார்க்க முடிந்தது. எனவே, வழக்கம்போல் அபிஷேக் சர்மா - சஞ்சு சாம்சன் ஓபனிங்கில் களமிறங்கலாம்.
அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக பந்துவீச்சு சுமாராக இருந்தாலும், பேட்டிங்தான் படுமோசமாக இருந்தது. இங்கிலாந்திலும் அது நடக்கக் கூடும். எனவே, அதிரடி மன்னன் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை எடுப்பது தானே சரி என்பது ரசிகர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
ஆனால், இந்திய அணியின் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை தற்போது விளையாட வைக்காததற்கு சில காரணங்கள் இருக்கிறது. அவர்கள் வெளிப்படையாக அறிவிக்காவிட்டாலும் கம்பீரின் கணக்கை இதில் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு ஏன் தற்போது வாய்ப்பில்லை என்பதற்கான காரணங்கள் இதோ:
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில், இந்திய அணியில் மட்டுமே ஒரு இடத்திற்கு எக்கச்சக்க வீரர்கள் போட்டி போடும் நிலை இருக்கிறது. தற்போதைய ஸ்குவாடில் சூர்யவன்ஷியை சேர்த்து 4 ஓபனர்கள் இருக்கிறார்கள். ஐபிஎல் தொடரில் தொடர்ச்சியாக சிறப்பாக விளையாடி வரும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும சுப்மான் கில் ஆகியோருக்கே இடமில்லை என்பது கவனிக்க வேண்டியது.
சூர்யவன்ஷி அதிரடியில் அசத்துவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால், அதேநேரத்தில் இதுவரை இந்திய அணிக்காக தொடர்ச்சியாக விளையாடி டி20 உலகக் கோப்பையையும் வென்று கொடுத்த சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் ஆகியோருக்கு இன்னும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.
தற்போதுதான் சூர்யவன்ஷி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் காலடி எடுத்துவைத்துள்ளார். 15 வயதான அவருக்கு இன்னும் விளையாடுவதற்கு அதிக காலம் உள்ளது. எனவே, இந்த நேரத்தில் அணியின் டிரஸ்ஸிங் ரூம் சூழலை புரிந்துகொள்வது, சீனியர்களுடன் பயணிப்பது, பயிற்சியாளர்களிடம் உரையாடுவது, திறனை மேம்படுத்திக்கொள்வது ஆகியவற்றில் அவர் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பெஞ்சில் இருப்பது அவருக்கு பல விஷயங்களை கற்றுக்கொடுக்கும் என அஸ்வின் இதைதான கூறியிருந்தார்.
எனவே, இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் சூர்யவன்ஷியை எடுக்காவிட்டால், அது கம்பீர் செய்யும் மகா பாவம் என சமூக வலைதளங்களில் புலம்பாமல், அணியின் முடிவுகளை புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. யாருக்கு தெரியும்... வைபவ் சூர்யவன்ஷி இன்று களமிறங்கினாலும் அது ஆச்சர்யப்படுவதற்கு இல்லை...
இந்திய அணி: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், திலக் வர்மா, சிவம் தூபே, அக்சர் பட்டேல், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், ரவி பிஷ்னோய், பிரின்ஸ் யாதவ்/பிரசித் கிருஷ்ணா
இங்கிலாந்து அணி: பில் சால்ட், ஜாஸ் பட்லர் (விக்கெட் கீப்பர்), ஹாரி புரூக், ஜேக்கப் பெத்தல், டாம் பான்டன், சாம் கர்ரண், வில் ஜாக்ஸ், லியம் டாவ்சன், அடில் ரஷித், லுக் வுட், சாகிப் மஹ்மூத்.