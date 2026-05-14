/இந்திய அணியில் வைபவ் சூரியவம்சி! பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

Vaibhav Sooryavanshi: ஐபிஎல் 2026 தொடரிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் வைபவ், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு முதல் தர போட்டிகளில் அறிமுகமாகி பல சாதனைகளை புரிந்து வருகிறார்.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள முத்தரப்பு போட்டிக்கான இந்திய 'A' அணி அறிவிப்பை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது. இதில் ஆச்சரியமளிக்கும் வகையில் 15 வயதே ஆகும் வைபவ் சூர்யவம்சி இடம்பெற்றுள்ளார். 15 பேர் கொண்ட இந்த அணியின் கேப்டனாக திலக் வர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். துணை கேப்டனாக ரியான் பராக் பொறுப்பேற்கிறார். பீகாரை சேர்ந்த இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவம்சி, தனது 13 வயதிலேயே ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக அறிமுகமானார். அறிமுக போட்டியிலிருந்து அவர் காட்டி வரும் அதிரடி ஆட்டங்கள் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளன. சமீபத்தில் நடைபெற்ற அண்டர்-19 உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அவரது அதிரடி ஆட்டத்தால் இந்திய அணி கோப்பையை தட்டி சென்றது. ஐபிஎல் 2026 தொடரிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் வைபவ், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு முதல் தர போட்டிகளில் அறிமுகமாகி பல சாதனைகளை புரிந்து வருகிறார். இந்த சாதனைகளின் அங்கீகாரமாகவே இந்திய 'A' அணியில் அவருக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது.
வரும் ஜூன் 9ஆம் தேதி முதல் இலங்கையில் தொடங்கும் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில், இந்தியா 'A', இலங்கை 'A', ஆப்கானிஸ்தான் 'A' அணிகள் பங்கேற்கின்றன. ஜூன் 21 அன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியுடன் இந்த தொடர் முடிவடையும். இதை தொடர்ந்து இலங்கை 'A' அணியுடன் இரண்டு மல்டி-டே போட்டிகளும் நடைபெறவுள்ளன. திலக் வர்மாவின் கேப்டன் தேர்வு பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இளம் தலைமை திறன்களுக்கு வாய்ப்பளிப்பதன் மூலம் பிசிசிஐ எதிர்காலத்தை வலுப்படுத்த முயல்கிறது.
பலரும் வைபவ் சூர்யவம்சி எப்போது முதல் அணிக்கு வருவார்? என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். வெறும் 15 வயதில் இந்திய 'A' அணிக்கு தேர்வு பெறுவது அவரது திறமையின் உச்சமானது. பிசிசிஐ விதிகளின்படி, 15 வயது நிறைவடைந்தவர்களுக்கு மட்டுமே தேசிய அணியில் இடம் கிடைக்கும். இந்த தொடரில் வைபவ் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை பொறுத்து, விரைவில் அவர் தேசிய அணியிலும் இடம்பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இளம் வயதிலேயே அவர் காட்டும் ஆட்டத் திறன், இந்திய கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய நம்பிக்கையை அளிக்கிறது. வைபவ் சூர்யவம்சியின் இந்த தேர்வு, இந்திய கிரிக்கெட்டின் புதிய தலைமுறை வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறது. ஐபிஎல் தொடரில் காட்டும் அவரது சாதனைகள், இப்போது சர்வதேச அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளன. இந்த முத்தரப்பு தொடர் அவருக்கு புதிய சவாலாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
News— BCCI (@BCCI) May 14, 2026
India A squad for ODI tri-series in Sri Lanka announced.
The upcoming tri-series is scheduled to be held in June, 2026.
More Details https://t.co/ZmL2u1boAW pic.twitter.com/7WXzZeeUFq
திலக் வர்மா, ப்ரியான்ஷ் ஆர்யா, வைபவ் சூர்யவன்சி, ரியான் பராக், ஆயுஷ் படோனி, நிஷாந்த் சிந்து, ஹர்ஷ் துபே, சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜே, பிரப்சிம்ரன் சிங், குமார் குஷாக்ரா, விப்ரஜ் நிகம், யாஷ் தாகூர், யுத்தவீர் சிங், அன்ஷுல் கம்போஜ், அர்ஷத் கான்.
|விவரம்
|தகவல்
|தொடர்
|இந்தியா 'A' vs இலங்கை 'A' vs ஆப்கானிஸ்தான் 'A'
|தொடக்க தேதி
|ஜூன் 9, 2026
|இறுதி போட்டி
|ஜூன் 21, 2026
|இடம்
|தம்புல்லா, இலங்கை