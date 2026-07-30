/வைபவ் சூரியவன்ஷி துணை கேப்டன்... ஸ்குவாடில் ஷமி - தூள் பறக்கப்போகும் துலீப் டிராபி

Duleep Trophy 2026, East Zone Squad Announcement : இந்திய உள்நாட்டு போட்டிகளின் சீசன் (Domestic Season) துலீப் கோப்பை தொடருடன் தொடங்க உள்ளது. வரும் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி துலீப் கோப்பை தொடர் தொடங்குகிறது.
ஆடவர் மூத்த அணியினருக்கு துலீப் டிராபி, ரஞ்சி டிராபி, இரானி டிராபி, சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி, விஜய் ஹசரே டிராபி என பல தொடர்கள் வரிசைக் கட்டி நிற்கின்றன. இவை அடுத்து பிப்ரவரி மாதம் வரை நடைபெறும். சீசன் துலிப் டிராபியில் இருந்து தொடங்கும், ரஞ்சி டிராபி இறுதிப்போட்டியில் முடியும்.
இதில் கடந்தாண்டு இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்ற மத்திய மண்டலம், தெற்கு மண்டலம் அணிகள் இந்தாண்டு நேரடியாக அரையிறுதிக்கு தகுதிபெறும். தொடக்க சுற்றில் கிழக்கு - வடகிழக்கு அணிகளும்; வடக்கு - மேற்கு அணிகளும் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி மோத உள்ளன.
அதேபோல், முதல் போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி மத்திய மண்டல அணியுடன் மோதும். 2வது போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி தெற்கு மண்டல அணியுடன் மோதும். போட்டிகள் வெவ்வேறு மைதானங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறும்.
ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி இறுதிப்போட்டி தொடங்கும். அனைத்து போட்டிகளும் பெங்களூரு பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்தில் உள்ள மைதானங்களில் நடைபெறும். தொடக்கச் சுற்று போட்டிகள் மற்றும் அரையிறுதி போட்டிகள் அனைத்தும் தலா 4 நாட்கள் நடைபெறும். இறுதிப்போட்டி மட்டும் 5 நாட்கள் நடைபெறும்.
2026ஆம் ஆண்டுக்கான துலீப் டிராபி தொடருக்கு இதுவரை மேற்கு மண்டலம் மற்றும் கிழக்கு மண்டலம் ஆகியவை மட்டுமே தங்களின் ஸ்குவாடை அறிவித்துள்ளன. இன்னும் 4 அணிகள் விரைவில் அதன் ஸ்குவாடை அறிவிக்கும்.
இந்நிலையில், கிழக்கு மண்டலத்திற்கான ஸ்குவாட் நேற்றைய தினம் (ஜூலை 29) அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் ஜார்க்கண்ட் வீரர் இஷான் கிஷன் கேப்டன் பொறுப்பை பெற்றிருக்கிறார். அதேபோல், 15 வயதே ஆன பீகார் வீரர் வைபவ் சூரியவன்ஷி துணை கேப்டன் பொறுப்பை பெற்றிருப்பதுதான் பலரையும் ஆச்சர்யத்திற்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.
வெள்ளை பந்து கிரிக்கெட்டில் மட்டுமின்றி சிவப்பு பந்து பார்மட்டிலும் வைபவ் சூரியவன்ஷி இதற்குமுன் ஜொலித்திருக்கிறார் என்றாலும், இவ்வளவு விரைவாக அவரை துணை கேப்டனாக நியமித்ததன் மூலம் அவர் மீதான எதிர்கால நோக்கை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
கிழக்கு மண்டல ஸ்குவாடில் முகமது ஷமி, முகேஷ் குமார், அபிமன்யு ஈஸ்வரன், அனுகுல் ராய், ஷாபாஸ் அகமது, குமார் குஷாக்ரா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்த அணி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி வடக்கு மண்டல அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
மறுபக்கம், மேற்கு மண்டல அணிக்கு மகாராஷ்டிர வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டன் பொறுப்பை பெற்றுள்ளார். மும்பை அணி வீரர் ஷம்ஸ் முலானி துணை கேப்டன் விருதை வென்றுள்ளார்.
சர்ஃபராஸ் கான், உர்வில் பட்டேல், பிருத்வி ஷா, ஷர்துல் தாக்கூர், முஷீர் கான், தனுஷ் கோட்டியான், துஷார் தேஷ்பாண்டே, முகேஷ் சௌத்ரி என எக்கச்சக்க நட்சத்திர வீரர்கள் உள்ளனர். கடந்த ஜூலை 20ஆம் தேதி மேற்கு மண்டல ஸ்குவாட் அறிவிப்பு வெளியானது.
மேற்கு மண்டலம்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஷம்ஸ் முலானி (துணை கேப்டன்), உர்வில் பட்டேல், சர்ஃபராஸ் கான், ஹார்விக் தேசாய் (விக்கெட் கீப்பர்), முஷீர் கான், பிருத்வி ஷா, ஷர்துல் தாக்கூர், தனுஷ் கோட்டியன், ஜெய்மீத் படேல், சித்தார்த் தேசாய், ஷிவாலிக் சர்மா, அதித் ஷெத், துஷார் தேஷ்பாண்டே, முகேஷ் சவுத்ரி.
கிழக்கு மண்டலம்: இஷான் கிஷன் (கேப்டன்), வைபவ் சூரியவன்ஷி (துணை கேப்டன்), அபிமன்யு ஈஸ்வரன், குமார் குஷாக்ரா, சுப்ரான்ஷு சேனாபதி, சுதிப் குமார் கராமி, ஷாபாஸ் அகமது, சூரஜ் சிந்து ஜெய்ஸ்வால், முகமது ஷமி, முகேஷ் குமார், டெனிஷ் தாஸ், ஷிகர் மோகன், அனுகுல் ராய், விராட் சிங், அபிஜித் சர்க்கார்.