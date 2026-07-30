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வைபவ் சூரியவன்ஷி துணை கேப்டன்... ஸ்குவாடில் ஷமி - தூள் பறக்கப்போகும் துலீப் டிராபி

Duleep Trophy 2026: இந்தியாவில் நடைபெறும் முக்கிய உள்நாட்டு தொடர்களில் துலீப் டிராபி தொடரும் ஒன்று. வரும் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி துலீப் டிராபி தொடர் தொடங்க உள்ளது. இதுவரை, இத்தொடரில் விளையாடும் மேற்கு மண்டலம் மற்றும் கிழக்கு மண்டலம் அணிகளுக்கான ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jul 30, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:28 AM IST
வைபவ் சூரியவன்ஷி துணை கேப்டன்... ஸ்குவாடில் ஷமி - தூள் பறக்கப்போகும் துலீப் டிராபி
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi | File Image Source: X/@BCCI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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