/வைபவ் சூர்யவன்ஷி விளையாட மாட்டார்... இது மட்டும்தான் காரணம்

India vs England T20I : இந்திய அணி கடந்த இரண்டு டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று சில மாதங்களே ஆன நிலையில், அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான 2 டி20ஐ போட்டிகளில் தோல்வியடைந்தது.
தற்போது இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய அணி 5 டி20ஐ மற்றும் 3 ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாட இருக்கிறது. கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் டி20ஐ போட்டி நடைபெற்றது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 189 ரன்களை அடித்த நிலையில், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் முழுமையாக, மழை காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, 2வது டி20ஐ போட்டி நாளை (ஜூலை 4) இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும். அடுத்தடுத்த போட்டிகள் ஜூலை 7, 9, 11 தேதிகளில் நடைபெறும்.
அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து தொடரில் இந்திய அணி ஸ்குவாடில் 15 வயது வீரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷி இடம்பெற்றுள்ளார். அவர் அயர்லாந்தில் 2 போட்டிகளிலும் விளையாடவில்லை, இங்கிலாந்தில் நடந்த முதல் போட்டியிலும் விளையாடவில்லை. சஞ்சு சாம்சன் - அபிஷேக் சர்மா - இஷான் கிஷன் ஆகியோரே டாப் ஆர்டரில் விளையாடுகின்றனர்.
இந்நிலையில், வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு ஏன் வாய்ப்பளிக்கப்படவில்லை என பலரும் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், டி20ஐ கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோரை நோக்கி எழுப்புகின்றனர். அதற்கு இருப்பது ஒரே ஒரு பதில்தான்.
அதாவது, இந்திய அணி 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல பக்கபலமாக இருந்த வீரர்களுக்கு இன்னும் அதிக வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்ற முடிவில் கம்பீர் இருக்கிறார். இதனாலேயே சூர்யவன்ஷிக்கான வாய்ப்பு தள்ளிப்போகிறது. சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சிவம் தூபே, அக்சர் பட்டேல் உள்ளிட்ட பேட்டர்கள் டி20 உலகக் கோப்பையில் இடம்பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
Durham #TeamIndia on the move for d #ENGvIND T20 pic.twitter.com/XDdIUrzycE— BCCI (@BCCI) July 3, 2026
கடந்த மூன்று போட்டிகளில் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்களான சஞ்சு சாம்சன் 5,0,1; அபிஷேக் சர்மா 49, 0, 59; இஷான் கிஷன் 1, 12, 0; திலக் வர்மா 19, 55, 13 ரன்களை அடித்துள்ளனர். இதில் அபிஷேக் சர்மாவை தவிர அனைவரும் சொதப்பலே.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி நடந்த முடிந்த ஐபிஎல் 2026 தொடரில் 16 இன்னிங்ஸில் 776 ரன்களை அடித்திருந்தார். இங்கிலாந்து ஏ அணிக்கு எதிரான முத்தரப்பு ஓடிஐ தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் 29 பந்துகளில் 10 பவுண்டரி, 8 சிக்ஸர்களை அடித்து 94 ரன்களை குவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த தொடரின் கடைசியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அறிமுகமாக வாய்ப்புள்ளது.