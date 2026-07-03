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வைபவ் சூர்யவன்ஷி விளையாட மாட்டார்... இது மட்டும்தான் காரணம்

India vs England T20I : இந்திய அணியில் தொடர்ந்து வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு இடம் கிடைக்காமல் போக ஒரே ஒரு காரணம் மட்டுமே. அதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 03, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:51 PM IST
வைபவ் சூர்யவன்ஷி விளையாட மாட்டார்... இது மட்டும்தான் காரணம்
Image Credit: Image Credit : Vaibhav Sooryavanshi | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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