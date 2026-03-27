வைபவ் சூர்யவன்ஷி இனி தடையில்லை... இந்திய அணியில் சான்ஸ் கிடைக்கும்!

Vaibhav Suryavanshi: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் அதிரடி பேட்டர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இனி இந்திய தேசிய அணியில் விளையாடுவதற்கு எந்தவித தடையும் இல்லை. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்க்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 27, 2026, 04:49 PM IST
  • ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக இவர் சதம் அடித்திருந்தார்.
  • U19 உலகக் கோப்பை பைனலிலும் அதிரடி காட்டினார்.
  • இவர் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

Trending Photos

டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன்கள்.. ரோகித் சர்மா ஜஸ்ட் மிஸ்!
camera icon7
T20 cricket
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன்கள்.. ரோகித் சர்மா ஜஸ்ட் மிஸ்!
10 ஐபிஎல் அணிகளின் பிராண்ட் வேல்யூ. CSK, RCB எந்த இடம்!
camera icon10
IPL
10 ஐபிஎல் அணிகளின் பிராண்ட் வேல்யூ. CSK, RCB எந்த இடம்!
நடிகைகளுக்கு உள்ளாடையை பரிசளித்த பிரபல நடிகர்! வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்..
camera icon6
Malayalam actor
நடிகைகளுக்கு உள்ளாடையை பரிசளித்த பிரபல நடிகர்! வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்..
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
வைபவ் சூர்யவன்ஷி 15வது பிறந்தநாள்: ஐபிஎல் 2026 தொடர் நாளை (மார்ச் 28) தொடங்க இருக்கிறது. தற்போது முழு அட்டவணை வெளியாகி உள்ளது. வரும் மே 24ஆம் தேதி வரை லீக் சுற்று நடைபெறும் நிலையில், மே 31ஆம் தேதிவரை ஐபிஎல் தொடர் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது.

கோப்பை யாருக்கு கிடைக்கும்?

10 அணிகளும் ஒற்றை கோப்பையை வெல்ல இந்த இரண்டு மாதங்களில் முட்டிமோதும். ஒவ்வொரு அணியும் தலா 14 லீக் போட்டிகளில் மோத உள்ளன. நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி அதே ரஜத் பட்டிதார் தலைமையில் கோப்பையை தக்கவைக்க முயற்சிக்கும். அதேநேரத்தில், முதல்முறையாக கோப்பையை வெல்ல பஞ்சாப் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்ட் அணிகளும் முட்டிமோதும். இதில் பஞ்சாப், டெல்லி அணிகள் அசுர பலத்தில் உள்ளன. 

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், குஜராத் டைட்டன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் 2வது முறையாக கோப்பையை வெல்ல துடிக்கும். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், மூன்று முறை சாம்பியனான கேகேஆர் அணி மற்றொரு மகுடத்தை நோக்கி ஓடும். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் அவற்றின் 6வது கோப்பையை நோக்கி காத்திருக்கிறது. இந்த முறை யாருக்கு கோப்பை வசமாகும் என்பதை கணிப்பதே அரிதாக உள்ளது.

கவன ஈர்க்கும் நட்சத்திர வீரர்கள்

இது ஒருபுறம் இருக்க, பல நட்சத்திர வீரர்கள் மீதும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. சிஎஸ்கேவில் தோனி, ஆர்சிபியில் விராட் கோலி, மும்பையில் ரோஹித், டெல்லியில் கேஎல் ராகுல், பஞ்சாப்பில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், குஜராத் டைட்டன்ஸில் சுப்மான் கில், லக்னோவில் ரிஷப் பண்ட், கேகேஆர் அணியில் ரிங்கு சிங், எஸ்ஆர்ஹெச் அணியில் அபிஷேக் சர்மா, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோர் மீது கவனம் ஈர்க்கும். இவர்கள் மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு அணியிலும் பல நட்சத்திர வீரர்கள் உருவெடுத்துள்ளார்கள்.

உற்று நோக்கப்படும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 

அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை பொருத்தவரையில் தொடக்க வீரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷி மீதும் பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. சமீபத்தில் நடந்த 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் 175 ரன்களை அதிரடியாக குவித்து கவனம் ஈர்த்திருந்தார். கடந்த சீசனிலும் இவர் சதம் அடித்து கிரிக்கெட் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்திருந்தார். அப்போது அவருக்கு வயது 14 ஆகும். அந்த வகையில், இந்த ஐபிஎல் சீசனிலும் இவரை பலரும் உற்றுநோக்கி வருகிறார்கள்.

மேஜிக் எடுபடுமா...?

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி கடந்த சீசனை போல் இன்றி, சிறப்பான இடத்தை பெற வேண்டும் என்றால் ஜெய்ஸ்வால் - சூர்யவன்ஷி ஆகியோரின் அதிரடி தொடக்கம் முக்கியமானது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி அந்த மேஜிக்கை இந்தாண்டும் தொடர்வாரா அல்லது பௌலர்களும், மற்ற அணிகளும் அவரின் வீக்னஸை கண்டுபிடித்து அவரது மேஜிக்கை பறித்துவிடுவார்களா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

இந்திய அணியில் சூர்யவன்ஷி...

அந்த வகையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் ஸ்டார் வீரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷி இன்று 15வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். இதன்மூலம், அவர் இனி இந்திய தேசிய அணியில் விளையாடுவதில் எவ்வித சிக்கலும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐசிசி விதிகளின்படி, ஒரு வீரர் 15 வயதை கடந்துவிட்டால் அவர் சர்வதேச போட்டியில் விளையாடலாம். எனவே, இனி வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய அணியில் விளையாட தடையேதும் இல்லை.

இதனால், இந்திய டி20ஐ அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சுப்மான் கில், இஷான் கிஷன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சாய் சுதர்சன் உள்ளிட்டோருக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி நேரடி போட்டியாக உள்ளார். ஒருவேளை வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிரடியாக விளையாடி ஆரஞ்சு தொப்பியை இந்தாண்டு வெல்லும்பட்சத்தில் இந்திய டி20ஐ அணியில் இடம்பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பும் அதிகமாகும். 2028ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் நடைபெற இருக்கும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும், அமெரிக்காவில் நடைபெற இருக்கும் ஒலிம்பிக் தொடரிலும் இவர் இந்திய அணிக்காக விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது. அப்போது அவருக்கு வயது 17-ஐ நெருங்கிவிடும். 

மேலும் படிக்க | RCBக்கு இன்னொரு பெரிய அடி.. முதலில் ஹெசில்வுட்.. இப்போ? ஐபிஎல்லில் இருந்து விலகிய முக்கிய வீரர்!

மேலும் படிக்க | IPL 2026: RCB அணி போட்டிகளின் முழு அட்டவணை.. எங்கு, எப்போது? முழு விவரம் இங்கே!

மேலும் படிக்க | IPL 2026: CSK போட்டிகளின் முழு அட்டவணை... சேப்பாக்கத்தில் எந்தெந்த அணிகளுடன் மோதல்?

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

