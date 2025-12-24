வைபவ் சூர்யவன்ஷி மிரட்டலடி... 190 ரன்கள், 15 சிக்ஸ் - 14 வயதில் இப்படியொரு சாதனையா!!

Vaibhav Suryavanshi Record In Vijay Hazare Trophy: விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26 தொடர் இன்று முதல் தொடங்கி, ஜனவரி 18ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. இது உள்நாட்டு அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறும் 50 ஓவர் வடிவிலான தொடராகும். முதல் சுற்று போட்டிகள் இன்று காலை 9 மணிமுதல் நாடு முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
Vijay Hazare Trophy: விராட், ரோஹித்
இந்திய அணியின் மூத்த வீரர்களான ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் அவர்களது உள்நாட்டு அணிக்காக விளையாட உள்ளனர். ரோஹித் மும்பை அணிக்காகவும், விராட் கோலி டெல்லி அணிக்காகவும் இன்று களமிறங்கி உள்ளனர். சர்வதேச போட்டிகள் ஏதும் இன்னும் 15 நாள்களுக்கு இல்லாத நிலையில், பல முன்னணி வீரர்கள் இத்தொடரில் விளையாடி வருகினறனர்.
Vijay Hazare Trophy: 5 முறை சாம்பியன் தமிழ்நாடு
பிரதான எலைட் பிரிவில் மொத்தம் 32 அணிகள் உள்ளன, 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 8 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் தமிழ்நாடு ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த பிரிவில் ஜார்க்கண்ட், ராஜஸ்தான், கேரளா, மத்திய பிரதேசம், கர்நாடகா, திரிபுரா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இன்று (டிச. 24) நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் தமிழ்நாடு - புதுச்சேரி அணிகள் மோதி வருகின்றன. விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அதிகபட்சமாக கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு அணிகள் மட்டும் தலா 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை அடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Vaibhav Suryavanshi: 190 ரன்களை குவித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி
அதேபோல், பிரதான எலைட் பிரிவில் இடம் கிடைக்காத 6 அணிகள் தனியாக பிளேட் பிரிவில் விளையாடி வருகிறார். இந்த பிரிவில் பீகார் - அருணாச்சல பிரதேச அணிகள் இன்று மோதி வருகின்றன. ராஞ்சியில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பீகார் அணி கேப்டன் சஹிபுல் கனி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். இதில் களமிறங்கிய 14 வயது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 84 பந்துகளில் 15 சிக்ஸ், 16 பவுண்டரி என 190 ரன்களை குவித்து அசத்தினார். 200 ரன்களை தாண்டுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழலில் 190 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றத்துடன் பெவிலியன் திரும்பினார்.
Vaibhav Suryavanshi: வைபவ் சூர்யவன்ஷி சாதனை
இவர் வெறும் 36 பந்துகளில் சதம் அடித்து லிஸ்ட்-ஏ கிரிக்கெட்டில் தனி சாதனையை படைத்திருக்கிறார். லிஸ்ட்-ஏ கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக சதம் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார். அன்மோல்பிரீத் சிங் 35 பந்துகளில் சதம் அடித்ததே இந்திய வீரர்களுள் சாதனையாக கருதப்படுகிறது. உலகளவில் லிஸ்ட்-ஏ கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜேக் பிரேசர் மெக்கர்க 29 பந்துகளில் சதம் அடித்ததே சாதனையாக உள்ளது. இளம் வயதில் அதிவேகமாக சதம் அடித்தவராக வைபவ் சூர்யவன்ஷி இருப்பார்.
உலகளவிலான லிஸ்ட்-ஏ கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக சதம் அடித்தவர்களின் பட்டியலில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 4வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். நியூசிலாந்து வீரர் கோரே ஆண்டர்சனும் 36 பந்துகளில் சதம் அடித்து 4வது இடத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்திய வீரர்களை பொருத்தவரை, யூசப் பதான் 40 பந்துகளிலும், உர்வில் பட்டேல் 41 பந்துகளிலும், அபிஷேக் சர்மா 42 பந்துகளிலும் சதம் அடித்திருந்த நிலையில், அவை அனைத்தையும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இன்று முறியடித்தார். 39 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 379 ரன்களை பீகார் அணி எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
