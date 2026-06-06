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சச்சினின் 36 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த சூர்யவன்சி!

Vaibhav Suryavanshi : சச்சின் டெண்டுல்கரின் 36 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்துள்ளார் 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 06, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:55 PM IST
சச்சினின் 36 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த சூர்யவன்சி!
Image Credit: Vaibhav Suryavanshi

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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