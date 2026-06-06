/சச்சினின் 36 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த சூர்யவன்சி!

Vaibhav Suryavanshi : இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை எழுதி ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகையும் தன் பக்கம் திருப்பியுள்ளார் பீகாரைச் சேர்ந்த 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்சி. இப்போது, அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணங்கள், மற்றும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான இந்திய மூத்தோர் கிரிக்கெட் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அணியில் இளம் வைபவ் சூர்யவன்சியின் பெயரும் இடம் பெற்றுள்ளது.
இதன் மூலம், இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்ட மிக இள வயது வீரர் என்ற 'மாஸ்டர் பிளாஸ்டர்' சச்சின் டெண்டுல்கரின் 36 ஆண்டுகால வரலாற்றுச் சாதனையை சூர்யவன்சி தகர்த்துள்ளார். சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது 16 ஆவது வயதில், 1989ல் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக அறிமுகமானார். இத்தனை ஆண்டுகாலம் யாராலும் நெருங்கவே முடியாத இந்த சாதனையை தற்போது பீகாரைச் சேர்ந்த இந்த 15 வயது சிறுவன் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார்.
வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு இந்த இந்திய அணி வாய்ப்பு சாதாரணமாகக் கிடைத்துவிடவில்லை. 2026 இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரில் அவர் வெளிப்படுத்திய அசாத்தியமான ஆட்டமே இதற்குக் காரணம். இந்த சீசன் முழுவதும் எதிரணி பந்துவீச்சாளர்களைத் திணறடித்த சூர்யவன்சி, ஒட்டுமொத்த தொடரிலும் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரராக உருவெடுத்தார். மொத்தம் 776 ரன்கள் குவித்து அசத்திய அவர், ஆரஞ்சு தொப்பி, மிகவும் மதிப்புமிக்க வீரர், மற்றும் சூப்பர் ஸ்ட்ரைக்கர் உட்பட ஐந்து முக்கிய விருதுகளை வாரிக் குவித்தார். அதுமட்டுமின்றி, ஒரு ஐபிஎல் சீசனில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த கிறிஸ் கெய்லின் நீண்டகால சாதனையையும் அவர் முறியடித்தார்.
கடந்த ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமானதில் இருந்தே சூர்யவன்சி கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறினார். அதனைத் தொடர்ந்து இளையோர் கிரிக்கெட்டிலும் தொடர்ந்து ரன்களைக் குவித்தார். குறிப்பாக, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடந்த 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக அவர் அடித்த 175 ரன்கள் அற்புதம் என்றே சொல்லலாம்.
இருப்பினும், 2026 ஐபிஎல் சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பு, பல கிரிக்கெட் வல்லுநர்களும் ரசிகர்களும் அவர் மீது சந்தேகம் எழுப்பினர். அவரது அதிரடி ஆட்டத்தை மற்ற அணிகள் எளிதில் கணித்து, அவருக்கு எதிராகப் புதிய உத்திகளுடன் வருவார்கள் என்றும், அவர் திணறுவார் என்றும் கணிக்கப்பட்டது. ஆனால், சூர்யவன்சி அந்த கணிப்புகளை எல்லாம் தவிடுபொடியாக்கி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் ககிசோ ரபாடா போன்ற உலகின் தலைசிறந்த பந்துவீச்சாளர்களை அச்சமின்றி எதிர்கொண்டார். இந்த 19ஆவது ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக ஒரு சதமும், முக்கியமான பிளே-ஆஃப் போட்டிகள் உட்பட மூன்று முறை 90-களில் ஆட்டமிழந்தும் சாதனை படைத்தார்.
வைபவ் சூர்யவன்சியின் இந்த அசாத்தியமான திறமையைச் சற்றும் புறக்கணிக்க முடியவில்லை என்று இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முதன்மைத் தேர்வாளர் அஜித் அகர்கர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். டி20 அணி அறிவிப்புக்குப் பிறகு நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், "வைபவ் சூர்யவன்சி தனது அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் தேர்வுக் குழுவின் கதவை உடைத்துக்கொண்டு உள்ளே வந்துள்ளார்" என்று பாராட்டியுள்ளார்.
அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இந்திய மூத்தோர் அணியுடன் இணைவதற்கு முன்பாக, சூர்யவன்சி இந்திய 'ஏ' (India A) அணிக்காக இலங்கை 'ஏ' மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் 'ஏ' அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளார்.