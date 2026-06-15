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சண்டை போட்ட சூர்யவன்ஷி... ஜெர்ஸி பிடித்து இழுத்து பரபரப்பு - இலங்கையில் நடந்தது என்ன?

Vaibhav Suryavanshi Fight : இலங்கை ஏ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சூப்பர் ஓவரில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்தது. இப்போட்டியில் 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இலங்கை அணி வீரர்களுடன் சண்டையிட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 15, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:32 PM IST
சண்டை போட்ட சூர்யவன்ஷி... ஜெர்ஸி பிடித்து இழுத்து பரபரப்பு - இலங்கையில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Credit : Vaibhav Suryavanshi Fight | Image Source : Screengrab : X/Fan Account

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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சண்டை போட்ட சூர்யவன்ஷி.. ஜெர்ஸி பிடித்து இழுத்து பரபரப்பு - இலங்கையில் நடந்தது என்ன?
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