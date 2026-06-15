/சண்டை போட்ட சூர்யவன்ஷி... ஜெர்ஸி பிடித்து இழுத்து பரபரப்பு - இலங்கையில் நடந்தது என்ன?

Vaibhav Suryavanshi Fight, IND A vs SL A : திலக் வர்மா தலைமையிலான இந்தியா ஏ அணி முத்தரப்பு ஓடிஐ தொடரை விளையாடுவதற்கு இலங்கைக்குச் சுற்றுப்பயணம் சென்றுள்ளது. இந்தியா ஏ, இலங்கை ஏ, ஆப்கானிஸ்தான் ஏ ஆகிய மூன்று அணிகள் இந்த முத்தரப்பில் தொடரில் மோதுகின்றன.
ஜூன் 9ஆம் தேதி தொடங்கிய இத்தொடர் ஜூன் 21ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. இதில் ஒரு அணி மற்ற இரண்டு அணிகளுடன் தலா இரண்டு முறை மோதும். பின்னர் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் வரும் ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் மோதும்.
முதற்கட்டத்தில் மூன்று அணிகளும் தலா 1 வெற்றி, 1 தோல்வியை சந்தித்தன. இந்திய அணியை பொருத்தவரை இலங்கை அணியிடம் வெற்றிபெற்றது, ஆப்கானிஸ்தானிடம் தோல்வியை தழுவியது. அப்படியிருக்க, இன்று முதல் இரண்டாம் கட்ட போட்டிகள் தொடங்கி உள்ளன.
தம்புள்ளை ரங்கிரி தம்புள்ளை சர்வதேச மைதானத்தில் இன்று (ஜூன் 15) காலை 10 மணிக்கு தொடங்கியது. டாஸ் வென்று இலங்கை அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 49.2 ஓவர்களில் 265 ரன்களை எடுத்து ஆல்-அவுட்டானது.
பிரம்பசிம்ரன் சிங் 11, வைபவ் சூர்யவன்ஷி 21 என தொடக்கம் சுமாராகவே அமைந்தது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 37, திலக் வர்மா 23 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். அடுத்து வந்த ஆயுஷ் பதோனி 15, நிஷாந்த் சிந்து 6, அனுகுல் ராய் 8 என சொதப்ப இந்திய அணி 143 ரன்களுக்கு சொதப்பினர்.
இதையடுத்து 8வது விக்கெட்டுக்கு சூர்யான்ஷ் ஷெட்கே - விப்ராஜ் நிகம் ஆகியோர் சிறப்பான பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்தனர். இந்த ஜோடி 90 பந்துகளுக்கு 104 ரன்களை குவித்தது. விப்ராஜ் நிகம் 51 ரன்களுக்கு துரதிருஷ்டவசமாக ரன் அவுட்டானார்.
அடுத்து அர்ஷத் கான் 2 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். சிறப்பாக விளையாடி வந்த சூர்யான்ஷ் ஷெட்கே 66 பந்துகளில் 72 ரன்களை கடைசி ஓவரில் ஆட்டமிழந்தார். இந்திய அணி பேட்டிங் ஆடியபோது ஆடுகளத்தின் நடுவே ஓடியதால் 10 ரன்கள் பெனால்டி அறிவிக்கப்பட்டது.
இலங்கை அணி பந்துவீச்சில் விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த் மற்றும் முகமது ஷிராஸ் தலா 3 விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். இலங்கை அணி 266 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்துகிறது. நிரோஷன் டிக்வெல்லா 37, அவிஷ்கா பெர்னான்டோ 22, விஷன் 17 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். மற்ற அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்ததால், சதீரா சமரவிக்ரம 93 ரன்களை எடுத்தார்.
கடைசி ஓவரில் 5 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற நிலையில், அந்த ஓவரின் 2வது பந்தில்தான் சமரவிக்ரம ஆட்டமிழந்தார். அடுத்த மூன்று பந்துகளில் தலா 1 ரன்னை எடுத்தனர். ஸ்கோர் சமனான நிலையில், கடைசி பந்தில் பேட்டர் ரன் அவுட்டாக ஆட்டம் சமனில் முடிந்தது. இதனால், ஆட்டம் சூப்பர் ஓவரில் முடிந்தது.
சூப்பர் ஓவர் முதல் இன்னிங்ஸில், இலங்கை அணி 16 ரன்களை அடித்தது. ஆனால், இந்திய அணியால் 9 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன்மூலம், இந்திய அணி சூப்பர் ஓவரில் தோல்வியடைந்தது. சதீரா சமரவிக்ரம ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
சூப்பர் ஓவர் முடிந்தபோது, ஆடுகளத்தில வைபவ் சூர்யவன்ஷி இலங்கை வீரர்களிடம் வாக்குவதத்தில் ஈடுபடும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. ஜெர்ஸியை பிடித்து இழுத்து வாக்குவாதம் அங்கு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதன்பின் நடுவர்கள் தடுத்து இருவரையும் பிரித்து சமாதானப்படுத்தினர்.
எதனால் இருவருக்கும் இடையே பிரச்னை ஏற்பட்டது என்பது தெரியவில்லை. சூர்யவன்ஷி சூப்பர் ஓவரில் 2 பந்துகளில் வெறும் 5 ரன்களை மட்டும் அடித்ததில் அதிருப்தியாக இருந்ததை காண முடிந்தது.
Vaibhav Sooryavanshi.... pic.twitter.com/mG8qwuSXlT— ft.sujith_nani_ (@sujithdotcode) June 15, 2026
ஆனால், இதற்கு முன்னரே இரு அணிகளுக்கும் பெரும் பிரச்னை ஏற்பட்டது. சூப்பர் ஓவரில் இலங்கை அணியின் பேட்டிங்கில் 6வது பந்தில் அர்ஷ்த் கான் நோ பால் வீசினார், அந்த பந்தில் ரன் எடுக்கப்படவில்லை.
ஆனால் இதை நீண்ட நேரம் கழித்தே நடுவர்கள் அறிவித்தார். அதாவது, இலங்கை பேட்டர்கள் பெவிலியன் நோக்கி பாதி தூரம் நடந்து போய்விட்டனர். இதனால், திலக் வர்மா நடுவர்களுடன் நீண்ட பேச்சுவார்த்தையில் நடத்தினார். மீண்டும் 6வது பந்து வீசப்பட்டு 1 ரன் எடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.